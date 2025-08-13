ETV Bharat / bharat

బాయ్ ఫ్రెండ్ కోసం దొంగగా మారిన యువతి - GIRL BECAME A THIEF FOR BOYFRIEND

ప్రియుడి జల్సా కోసం దొంగగా మారిన అమ్మాయి- చివరికి పోలీసులకు చిక్కి జైలుపాలైన ప్రేయసి

Girl Became A Thief For Boyfriend
Girl Became A Thief For Boyfriend (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2025 at 3:26 PM IST

Girl Became A Thief For Boyfriend : ప్రేమ కోసం కష్టాలు పడిన వాళ్లను, ప్రాణాలను త్యాగం చేసిన వాళ్లను చూస్తూ ఉంటాం. కానీ ఓ అమ్మాయి కాస్త వెరైటీగా ఆలోచించింది. ప్రేమికుడి కోసం ఏకంగా దొంగగా మారింది. ఏంటీ షాక్ అయ్యారా? కాస్త తేరుకోండి. ఛత్తీస్​గఢ్​లోని ఉత్తర బస్తర్ కాంకేర్​లో నిజంగా జరిగిన ఈ స్టోరీ తెలుసుకుంటే, ప్రేమ ఎంత గుడ్డిదో తెలుస్తుంది.

"ఆగస్టు 9న తన ఇంట్లో దొంగతనం జరిగిందని దుమర్పాణి గ్రామానికి చెందిన కన్హయ్య పటేల్- హల్బా చౌకీ పోలీసు స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశాడు. దీనితో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు నిందితుల కోసం గాలించడం మొదలుపెట్టారు. ఇంతలో మాకు ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి సమాచారం అందింది. దొంగతనం జరిగిన రోజు కరుణ పటేల్ (22)​, తామ్రధ్వజ్​​ విశ్వకర్శ (24) ఇద్దరూ అనుమానాస్పద రీతిలో గ్రామంలో తిరుగుతున్నట్లు తెలిసింది. దీనితో మేము పక్కా ప్లాన్​తో వాళ్లను పట్టుకున్నాం. కరుణ పటేల్​ను విచారణ చేసినప్పుడు, ఆమె తన నేరాన్ని అంగీకరించింది. అప్పుడే మాకు ఒక షాకింగ్ నిజం తెలిసింది" అని కాంకేర్ అదనపు ఎస్పీ దినేశ్ సిన్హా తెలిపారు.

ఇంటికి వచ్చి చూస్తే
"ఆగస్టు 8 మధ్యాహ్నం నేను కూరగాయలు అమ్మడానికి మార్కెట్​కు వెళ్లాను. రాత్రి 8 గంటలకు తిరిగి ఇంటికి వచ్చే సరికి, ఇంటి తాళాలు పగిలిపోయి ఉన్నాయి. లోనికి వెళ్లి చూడగా, రెండు పెట్టెల్లో వేర్వేరుగా ఉన్న రూ.95 వేల నగదు, బంగారు, వెండి ఆభరణాలు కనిపించలేదు. దీనితో మరుసటి రోజు (ఆగస్టు 9)న నేను పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాను" అని బాధితుడు కన్హయ్య పటేల్​ తెలిపాడు.

ప్రేమ కోసం దొంగతనం
నిందితురాలు పోలీసుల ముందు తన నేరాన్ని అంగీకరిస్తూ, వాంగ్మూలం ఇచ్చింది. అందులో "నేను, నా ప్రియుడు 2019 నుంచి ప్రేమించుకుంటున్నాం. నా ప్రియుడు మోటార్ సైకిల్ కొనాలని అనుకున్నాడు. అందుకు సరిపడా డబ్బు అతని దగ్గర లేదు. దీనితో మేమిద్దరం ఆ డబ్బు సంపాదించడం కోసం దొంగతనం చేయాలని అనుకున్నాం. ఇందుకోసం మా స్నేహితుడి ఇంటిలోనే చోరీ చేయాలని ప్లాన్ వేశాం. తామ్రధ్వజ్ ఇంటి ముందు కాపలాగా ఉన్నాడు. నేను గది తాళం పగులకొట్టాను. గదిలోపల ఉన్న పెట్టెలోంచి రూ.95 వేల నగదు, అలాగే రూ.2 లక్షల విలువైన బంగారు, వెండి నగలు దొంగిలించాను. ఆ డబ్బులు, నగలు తీసుకొని మా ఇంటికి వెళ్లాను" అని నిందితురాలు చెప్పిందని అని పోలీసులు తెలిపారు.

నగలు, డబ్బు స్వాధీనం
'ఆ అమ్మాయి దొంగిలించి ఇచ్చిన రూ.95వేల నగదును నిందితుడు తామ్రధ్వజ్​ విశ్వకర్మ ఇంట్లో నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నాం. తరువాత నిందితురాలు కరుణ పటేల్ చోరీ చేసిన రూ.2 లక్షల విలువైన అభరణాలను కూడా రికవరీ చేశాం' అని కాంకేర్ అదనపు ఎస్పీ దినేశ్​ సిన్హా తెలిపారు. ప్రియుడి కోసం యువతి దొంగగా మారడంతో, స్థానికంగా ఈ ఘటన చర్చనీయాంశం అయ్యింది. పోలీసులు నిందితులు ఇద్దరినీ కోర్టులో హాజరుపరిచి, జ్యుడీషియల్ రిమాండ్​పై జైలుకు తరలించారు.

Girl Became A Thief For Boyfriend
ప్రేమికుడి కోసం అమ్మాయి దొంగిలించిన డబ్బులు, నగలు (ETV Bharat)

