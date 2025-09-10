ETV Bharat / bharat

దేశాభివృద్ధికి కృషి చేస్తా- ప్రజాస్వామ్యంలో అధికార, ప్రతిపక్షాలు రెండూ అవసరమే:  సీపీ రాధాకృష్ణన్

ఉపరాష్ట్రపతిగా విజయం తర్వాత సీపీ రాధాకృష్ణన్ కీలక వ్యాఖ్యలు- ప్రతీది రాజకీయం చేయొద్దని ప్రతిపక్షాలకు హితవు

Vice President CP Radhakrishnan
Vice President CP Radhakrishnan (IANS, ANI)
Published : September 10, 2025 at 7:18 AM IST

Choose ETV Bharat

Vice President CP Radhakrishnan : నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ (ఎన్డీఏ) అభ్యర్థి సీపీ రాధాకృష్ణన్ ఉపరాష్ట్రపతిగా ఎన్నికయ్యారు. మంగళవారం జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రతిపక్ష 'ఇండియా' కూటమి అభ్యర్థి జస్టిస్ బి. సుదర్శన్ రెడ్డిపై 152 ఓట్ల తేడాతో ఆయన విజయం సాధించారు. ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన అనంతరం తన విజయంపై రాధాకృష్ణన్ మీడియాతో మాట్లాడారు.

ఇది ప్రతి భారతీయుడి విజయంగా అభివర్ణించారు. ఉపరాష్ట్రపతిగా దేశ అభివృద్ధి కోసం కృషి చేస్తానని ప్రకటించారు. అందరం కలిసి కట్టుగా కృషి చేయాలన్నారు. ప్రధాని మోదీ సంకల్పం వికసిత భారత్ సాధించాలంటే ప్రతి విషయంలో రాజకీయాలు చేయకూడదన్నారు. అలాగే, ప్రజాస్వామ్యంలో అధికార పక్షం, ప్రతిపక్షం రెండూ సమానంగా అవసరమని, ఇవి ఒకే నాణానికి రెండు వైపులని వ్యాఖ్యానించారు.

"2047 నాటికి వికసిత్ భారత్ సాధించాలంటే, ప్రతి విషయంలోనూ రాజకీయాలు చేయకూడదు. ఇకపై మనం అభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టాలి. నా కొత్త బాధ్యతలో దేశ అభివృద్ధి కోసం నా వంతు కృషి చేస్తాను. ప్రజాస్వామ్యంలో అధికార పార్టీ, ప్రతిపక్ష పార్టీలు రెండూ ముఖ్యమైనవి. అవి ఒకే నాణానికి రెండు వైపుల లాంటివి. ప్రజాస్వామ్య ప్రయోజనాలు పరిగణనలోకి ముందుకుసాగుతాను"
- సీపీ రాధాకృష్ణన్, ఉపరాష్ట్రపతి

జాతీయవాద భావజాలం విజయం
ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రతిపక్ష ఇండియా కూటమి చేసిన ప్రచారాన్ని కూడా సీపీ రాధాకృష్ణన్ తనదైన శైలిలో స్పందించారు. 'ఇండియా' కూటమి ఈ పోటీని ఒక సైద్ధాంతిక పోరాటంగా అభివర్ణించిందన్నారు. ప్రతి ప్రభుత్వ పదవికి కొన్ని ప్రాముఖ్యతలు, పరిమితులు ఉంటాయని, ఆ పరిధిలోనే పని చేయాల్సి ఉంటుందని సీపీ రాధాకృష్ణన్ ఉద్ఘాటించారు. ఎన్నిక వరకే రాజకీయాలు చేయాలని, ఆ తర్వాత పాలిటిక్స్‌ను పక్కన పెట్టి అభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

"ప్రతి పదవి ముఖ్యమైనదే. ప్రతి పదవికి దాని సొంత పరిమితులు ఉంటాయి. ఆ పరిధిలో ఉండి మనం పని చేయాలని అర్థం చేసుకోవాలి. అవతలి పక్షం (ఇండియా కూటమి) ఇది ఒక సైద్ధాంతిక పోరాటమని చెప్పింది. కానీ ఓటింగ్ సరళిని బట్టి చూస్తే, జాతీయవాద భావజాలం విజయం సాధించిందని మనకు అర్థమవుతుంది"
-సీపీ రాధాకృష్ణన్

ప్రధాని మోదీ, రాష్ట్రపతి అభినందనలు
ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అభినందించారు. ఫలితాలు విడుదలైన అనంతరం కేంద్ర మంత్రులు కిరణ్ రిజిజు, ప్రహ్లాద్ జోషి, జేపీ నడ్డాతో కలిసి రాధాకృష్ణన్‌ ఇంటికి మోదీ వెళ్లారు. అలాగే, ఎక్స్ ద్వారా కూడా మోదీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో విజయం సాధించినందుకు సీపీ రాధాకృష్ణన్ జీకి అభినందనలు. ఆయన జీవితం ఎల్లప్పుడూ సమాజానికి సేవ చేయడానికి, పేదలను, అట్టడుగు వర్గాలను శక్తివంతం చేయడానికి అంకితమైంది. ఆయన ఒక గొప్ప ఉపరాష్ట్రపతిగా ఉంటారని, మన రాజ్యాంగ విలువలను బలోపేతం చేస్తారని, పార్లమెంటరీ చర్చను మెరుగుపరుస్తారని విశ్వసిస్తున్నాను అని మోదీ ట్వీట్ చేశారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము కూడా సీపీ రాధాకృష్ణన్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రజా జీవితంలో ఆయనకు ఉన్న దశాబ్దాల అనుభవం దేశాభివృద్ధికి గణనీయంగా దోహదపడుతుందని ఆమె విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

