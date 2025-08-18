ETV Bharat / bharat

ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి రాధాకృష్ణన్‌తో తమిళనాడుకు ప్రయోజనం లేదు : DMK - VICE PRESIDENT ELECTION 2025

తమకు ఎలాంటి ప్రయోజనం లేనప్పుడు రాధాకృష్ణన్‌ అభ్యర్థిత్వానికి మద్దతు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏముందని ప్రశ్న

(ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2025 at 4:14 PM IST

Vice President Election 2025 : ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా సీపీ రాధాకృష్ణన్​ను ఎంపిక చేయడం పట్ల తమిళనాడు అధికార DMK సీనియర్‌ నేత టీకేఎస్‌ ఇళంగోవన్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాధాకృష్ణన్‌ తమిళనాడుకు చెందిన వ్యక్తి అయినప్పటికీ ఈ నిర్ణయం వల్ల తమ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేకంగా జరిగే మంచి ఏమీ ఉండదని అభిప్రాయపడ్డారు. తమకు ఎలాంటి ప్రయోజనం లేనప్పుడు రాధాకృష్ణన్‌ అభ్యర్థిత్వానికి మద్దతు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏముందని ప్రశ్నించారు. ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నిక విషయంలో ఇండియా కూటమి తీసుకున్న నిర్ణయానికే తమ పార్టీ కట్టుబడి ఉంటుందని తెలిపారు.

ఇప్పటివరకు తమిళనాడును అన్నివిధాలుగా అవమానిస్తున్న కేంద్రం, వచ్చే ఏడాది రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఉన్న తరుణంలోనే తమిళులకు మేలు చేశామని చెప్పుకోవడానికి ఈ నామినేషన్‌ అంశాన్ని తెర పైకి తీసుకువచ్చిందని ఇళంగోవన్‌ ఆరోపించారు. ఉప రాష్ట్రపతి పదవిలో కొత్తగా నియమితులయ్యే వ్యక్తి ఆ హోదాలో ఐదేళ్లు కొనసాగుతారని చెప్తున్నప్పటికీ, రెండేళ్ల తర్వాత మరో వ్యక్తికి ఆ పదవిని కట్టబెడతారని వ్యాఖ్యానించారు. బీజేపీ ఎన్ని కుట్రలు పన్నినా రాష్ట్రంలో ఆ పార్టీని అధికారంలోకి రానివ్వమని అన్నారు.

మహారాష్ట్ర గవర్నర్​ సీపీ రాధాకృష్ణన్​ను ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ప్రకటించడంపై శివసేన ఉద్దవ్​ వర్గం నేత సంజయ్​ రౌత్ స్పందించారు. ఆయన అభ్యర్థిత్వాన్ని స్వాగతిస్తున్నామని, కానీ ఎన్డీఏ అభ్యర్థి కావడం వల్ల ఆయనకు మద్దతు ఇవ్వలేమని అన్నారు. మహారాష్ట్రకు సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు ఇలాంటి రాజ్యాంగ పదవులకు ఎంపిక అయితే ఆనందిస్తామని చెప్పారు. తాము ఇండియా కూటమిలో ఉన్నందున ఎన్డీఏ అభ్యర్థికి మద్దతు ఇవ్వబోమని స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికే ఈ అంశంపై ఉద్దవ్​ ఠాక్రేతో కాంగ్రెస్​ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్​ మాట్లాడారని పేర్కొన్నారు.

ఆదివారం సాయంత్రం దిల్లీలోని బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో ప్రధాని మోదీ, పార్టీ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా ఆధ్వర్యంలో జరిగిన బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డు సమావేశంలో ఎన్డీయే ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా మహారాష్ట్ర గవర్నర్‌ చంద్రపురం పొన్నుస్వామి రాధాకృష్ణన్‌(67) ఎంపిక చేశారు. దక్షిణాది బీజేపీలో ఆయన అత్యంత సీనియర్‌ కావడం, ఆరెస్సెస్‌ మద్దతు ఉండటం, 2026లో తమిళనాడు అసెంబ్లీకి ఎన్నికలు జరగనుండటం వంటి కారణాలతో రాధాకృష్ణన్‌ అభ్యర్థిత్వం వైపు మొగ్గుచూపినట్లు పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇంకా దక్షిణాది రాష్ట్రాల నాయకులపై బీజేపీ నాయకత్వం చిన్నచూపు చూస్తోందని విమర్శలు వస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం మహారాష్ట్ర గవర్నర్‌గా సేవలందిస్తున్న తమిళనాడుకు చెందిన సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ను ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఎన్డీఏ కూటమి ఎంపిక చేసింది.

గతకొంతకాలంగా తమిళనాడు ప్రభుత్వానికి, కేంద్రానికి మధ్య విభేదాలు నెలకొన్నాయి. పాఠశాలల్లో త్రిభాషా విధానం, కేంద్ర నిధుల్లో కోత, భాషా వివాదం, రాష్ట్ర గవర్నర్‌ ఆర్‌ఎన్‌ రవి ప్రవర్తన వంటి విషయాల్లో ఇరువైపుల నుంచి పరస్పర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. దక్షిణాది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అధికారాలను కేంద్రం హరిస్తోందని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్‌ పలుమార్లు ఆరోపిస్తున్నారు.

