దేశంలో 2,700 దాటిన కొవిడ్‌ కేసుల సంఖ్య- ఏడుగురు మృతి - COVID 19 CASES IN INDIA

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 31, 2025 at 1:21 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 1:35 PM IST 2 Min Read

Covid 19 Cases In India : దేశంలో కరోనా వైరస్ వేగంగా వ్యాపిస్తోంది. ఇప్పటికే కొవిడ్​ 19 కేసులు 2700 దాటగా, గడిచిన 24 గంటల్లో ఏడుగురు మృతి చెందారు. రాష్ట్రాల వారీగా కొవిడ్ 19 కేసులు

కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ లెక్కల ప్రకారం కొవిడ్ కేసుల సంఖ్య 2,710కి చేరింది. అత్యధికంగా కేరళలో 1,147 కేసులు నమోదయ్యాయి. 424 కేసులతో మహారాష్ట్ర ఆ తర్వాతి స్థానంలో ఉంది. దిల్లీ-294, గుజరాత్‌ -223, కర్ణాటక-148, తమిళనాడు-148, పశ్చిమ బంగాల్‌-116 కేసులు నమోదైనట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది. కాగా రాజస్థాన్‌- 51, ఉత్తరప్రదేశ్‌- 42, పుదుచ్చేరి- 25, హరియాణా- 20, ఆంధ్రప్రదేశ్‌- 16, మధ్యప్రదేశ్‌- 10, గోవా- 7, ఒడిశా-4, పంజాబ్-4, జమ్మూకశ్మీర్‌-4, తెలంగాణ-3, అరుణాచల్ ప్రదేశ్-3, చండీగఢ్-3, మిజోరం-2, అసోం-2 చొప్పున కొవిడ్ కేసులు నమోదు అయ్యాయి. వేగంగా పెరుగుతున్న కేసులు

గతవారంలో 5 రెట్ల వేగంతో కొవిడ్‌ కేసులు పెరిగినట్టు అధికారులు చెప్పారు. కరోనా వైరస్‌ కారణంగా మహారాష్ట్రలో ఇద్దరు, దిల్లీ, గుజరాత్, కర్ణాటక, పంజాబ్, తమిళనాడులో ఒక్కొక్కరు చొప్పున చనిపోయారు. వైరస్‌ వ్యాప్తి వేగంగా జరగుతుండడం, మరణాలు కూడా క్రమంగా పెరగుతున్న నేపథ్యంలో ఆయా రాష్ట్రప్రభుత్వాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. కొవిడ్ లక్షణాలు ఉన్న పిల్లలను పాఠశాలలకు పంపవద్దని ఇప్పటికే కర్ణాటక ప్రభుత్వం సర్క్యులర్​ జారీ చేసింది.

