ETV Bharat / bharat

మూత్రం తాగించి, గుండు కొట్టించి చిత్రహింసలు- మంత్రాల నెపంతో వృద్ధ దంపతులపై దారుణం - COUPLE MOB LYNCHED IN BIHAR

వృద్ధ దంపతులపై దాడిలో భర్త మృతి- భార్య పరిస్థితి విషమం

Couple Mob Lynched in Bihar
Couple Mob Lynched in Bihar (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 28, 2025 at 2:44 PM IST

2 Min Read

Couple Mob Lynched in Bihar : సాంకేతికత ఇంతలా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఈ రోజుల్లో కూడా ప్రజలు ఇంకా మూఢ నమ్మకాలను నమ్ముతున్నారు. తాజాగా మంత్రాల నెపంతో వృద్ధ దంపతులను దారుణంగా చిత్ర హింసలు పెట్టారు. ఈ అమానవీయ ఘటన బిహార్ నవాదా జిల్లాలో వెలుగు చూసింది. ఈ ఘటనలో భర్త మరణించగా, భార్య పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.

ఇదీ జరిగింది
హిసువా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని 70ఏళ్ల వృద్ధుడిని అతడి భార్యను మంత్రాల చేస్తున్నారనే కారణంతో దారుణంగా ప్రవర్తించారు. వారికి గుండు కొట్టి తలపై నిమ్మకాయ రసం పోశారు. అనంతరం వారి మెడలో చెప్పుల దండ వేసి ఊరంతా తిప్పారు. చివరికి హద్దులు మీరి అత్యంత దారుణంగా వారికి మూత్రం తాగించి రాడ్లు, కట్టెలతో చితకబాదారు. దీంతో భర్త చనిపోగా, భార్య తీవ్రంగా గాయపడింది.

అయితే, ఈ ఘటన మంగళవారం రాత్రి జరగగా పొలీసులకు సమాచారం అందింది. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు చర్యలు తీసుకోకుండా అక్కడి పరిస్థితి గమనించి తిరిగి వెనక్కి వెళ్లిపోయారు. అనంతరం బుధవారం ఉదయం వచ్చే సరికి వారి ఆరోగ్య పరిస్థితి పూర్తిగా క్షీణించింది. వెంటనే ఇద్దరిని ఆస్పత్రికి తరలించగా, వృద్ధుడు ఇప్పటికే మరణించినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. అతడి భార్య పరిస్థితి విషమంగానే ఉందని ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నారని హిసువా కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్​ వైద్యులు తెలిపారు.

మరోవైపు వృద్ధ దంపతుల్లో భర్త చనిపోగా, భార్యను బతికుండగానే దహనం చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేసినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. బుధవారం ఉదయం భర్త మృతదేహంతో పాటే భార్యను సజీవ దహనం చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పోలీసులకు మరోసారి సమాచారం అందడంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. భార్యను ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.

"వృద్ధుడు మృతదేహాన్ని, తీవ్రంగా గాయపడిన స్థితిలో అతడి భార్యను ఆస్పత్రికి తరలించాం. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టాం. విచారణం వేగం చేసి నిందితులను త్వరలో పట్టుకుంటాం." అని హిసువా పోలీస్ స్టేషన్​ ఎస్​ఐ రుపా కుమారి తెలిపారు.

వృద్ధ దంపతులను దారుణంగా హింసించిన గ్రామస్థులు
అంతకుముందు కొన్ని రోజుల క్రితం కూడా ఇలాంటి ఘటనే ఝార్ఖండ్​లో జరిగింది. చేతబడి చేశారని ఆరోపిస్తూ వృద్ధ దంపతులను దారుణంగా హింసించారు గ్రామస్థులు. దంపతులకు గుండు కొట్టించి ఊరంతా ఊరేగించారు. దీంతో భాదితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దీనికి కారణమైన వ్యక్తులపై చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.

లాతెహార్​ జిల్లాలోని మహుందర్​ పోలీస్​స్టేషన్​ పరిధిలోని భేడీగాంధార్​లో ఇటీవలే ఓ వ్యక్తి మరణించాడు. అయితే అదే గ్రామంలో ఉంటున్న వృద్ధ దంపతులు మద్యం మత్తులో అతడిని చేతబడి చేసి ఎవరో చంపారని అన్నారు. దీంతో వారిద్దరే అతన్ని చేతబడి చేసి చంపినట్లు గ్రామస్థులు భావించి వారిని బలవంతంగా లాక్కెళ్లి దారుణంగా కొట్టి హింసించారు. అనంతరం వారిద్దిరికీ గుండు కొట్టి తలపై సున్నం పూసి ఊరంతా ఉరేగించారు. వారికి శుద్ధి (వారినుంచి మంత్ర విద్యలను దూరం చేయడం) చేసేందుకు గ్రామస్థులంతా కలిసి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

Couple Mob Lynched in Bihar : సాంకేతికత ఇంతలా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఈ రోజుల్లో కూడా ప్రజలు ఇంకా మూఢ నమ్మకాలను నమ్ముతున్నారు. తాజాగా మంత్రాల నెపంతో వృద్ధ దంపతులను దారుణంగా చిత్ర హింసలు పెట్టారు. ఈ అమానవీయ ఘటన బిహార్ నవాదా జిల్లాలో వెలుగు చూసింది. ఈ ఘటనలో భర్త మరణించగా, భార్య పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.

ఇదీ జరిగింది
హిసువా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని 70ఏళ్ల వృద్ధుడిని అతడి భార్యను మంత్రాల చేస్తున్నారనే కారణంతో దారుణంగా ప్రవర్తించారు. వారికి గుండు కొట్టి తలపై నిమ్మకాయ రసం పోశారు. అనంతరం వారి మెడలో చెప్పుల దండ వేసి ఊరంతా తిప్పారు. చివరికి హద్దులు మీరి అత్యంత దారుణంగా వారికి మూత్రం తాగించి రాడ్లు, కట్టెలతో చితకబాదారు. దీంతో భర్త చనిపోగా, భార్య తీవ్రంగా గాయపడింది.

అయితే, ఈ ఘటన మంగళవారం రాత్రి జరగగా పొలీసులకు సమాచారం అందింది. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు చర్యలు తీసుకోకుండా అక్కడి పరిస్థితి గమనించి తిరిగి వెనక్కి వెళ్లిపోయారు. అనంతరం బుధవారం ఉదయం వచ్చే సరికి వారి ఆరోగ్య పరిస్థితి పూర్తిగా క్షీణించింది. వెంటనే ఇద్దరిని ఆస్పత్రికి తరలించగా, వృద్ధుడు ఇప్పటికే మరణించినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. అతడి భార్య పరిస్థితి విషమంగానే ఉందని ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నారని హిసువా కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్​ వైద్యులు తెలిపారు.

మరోవైపు వృద్ధ దంపతుల్లో భర్త చనిపోగా, భార్యను బతికుండగానే దహనం చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేసినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. బుధవారం ఉదయం భర్త మృతదేహంతో పాటే భార్యను సజీవ దహనం చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పోలీసులకు మరోసారి సమాచారం అందడంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. భార్యను ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.

"వృద్ధుడు మృతదేహాన్ని, తీవ్రంగా గాయపడిన స్థితిలో అతడి భార్యను ఆస్పత్రికి తరలించాం. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టాం. విచారణం వేగం చేసి నిందితులను త్వరలో పట్టుకుంటాం." అని హిసువా పోలీస్ స్టేషన్​ ఎస్​ఐ రుపా కుమారి తెలిపారు.

వృద్ధ దంపతులను దారుణంగా హింసించిన గ్రామస్థులు
అంతకుముందు కొన్ని రోజుల క్రితం కూడా ఇలాంటి ఘటనే ఝార్ఖండ్​లో జరిగింది. చేతబడి చేశారని ఆరోపిస్తూ వృద్ధ దంపతులను దారుణంగా హింసించారు గ్రామస్థులు. దంపతులకు గుండు కొట్టించి ఊరంతా ఊరేగించారు. దీంతో భాదితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దీనికి కారణమైన వ్యక్తులపై చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.

లాతెహార్​ జిల్లాలోని మహుందర్​ పోలీస్​స్టేషన్​ పరిధిలోని భేడీగాంధార్​లో ఇటీవలే ఓ వ్యక్తి మరణించాడు. అయితే అదే గ్రామంలో ఉంటున్న వృద్ధ దంపతులు మద్యం మత్తులో అతడిని చేతబడి చేసి ఎవరో చంపారని అన్నారు. దీంతో వారిద్దరే అతన్ని చేతబడి చేసి చంపినట్లు గ్రామస్థులు భావించి వారిని బలవంతంగా లాక్కెళ్లి దారుణంగా కొట్టి హింసించారు. అనంతరం వారిద్దిరికీ గుండు కొట్టి తలపై సున్నం పూసి ఊరంతా ఉరేగించారు. వారికి శుద్ధి (వారినుంచి మంత్ర విద్యలను దూరం చేయడం) చేసేందుకు గ్రామస్థులంతా కలిసి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

MOB LYNCHING IN NAWADABIHAR MOB LYNCHINGCOUPLE MOB LYNCHED IN BIHAR

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

"పొంగల్ నూడిల్స్" ఎప్పుడైనా తిన్నారా? - సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో చాలా రుచికరంగా!

ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి చరిత్ర తెలుసా? 1954లో ఒక్క అడుగుతో మొదలై!

'భారత్‌పై ట్రంప్ సుంకాల ప్రభావం స్వల్పమే- కానీ తర్వాత మాత్రం పెను సవాల్'

'కిడ్నీలకు' ముప్పు తెచ్చే అలవాట్లు ఇవే! - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.