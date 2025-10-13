చిన్నారులను బలి తీసుకున్న 'దగ్గు మందు'పై దర్యాప్తు- ఏడు ప్రాంతాల్లో ఈడీ దాడులు
దగ్గుమందు వికటించి ఇటీవల మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో 22 మంది పిల్లలు మృతి- శ్రీసన్ ఫార్మా సంస్థపై ఈడీ తనిఖీలు
Published : October 13, 2025 at 9:58 AM IST
ED Raids Coldrif Manufacturer: 'కోల్డ్రిఫ్' దగ్గు మందును తయారు చేస్తున్న తమిళనాడులోని శ్రీసన్ ఫార్మా సంస్థపై దర్యాప్తు వేగవంతమైంది. చెన్నైలో శ్రీసన్ ఫార్మాకు సంబంధమున్న ఏడు ప్రాంతాల్లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ తనిఖీలు చేపట్టింది. మనీలాండరింగ్ చట్టంకింద కేసు నమోదు చేసిన ఈడీ అధికారులు ఈ దాడులు నిర్వహిస్తున్నారు. తమిళనాడులోని సీనియర్ డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారుల నివాసాలు, శ్రీసన్ ఫార్మాకు సంబంధమున్న ప్రాంతాల్లో సోదాలు చేపట్టినట్లు సమాచారం. కోల్డ్రిఫ్ దగ్గు సిరప్ తాగి మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లలో 24 మంది చిన్నారులు మృతిచెందారు. దగ్గు, జలుబు, జ్వరాలతో వెళ్లిన చిన్నారులకు వైద్యులు కోల్డ్రిఫ్ సిరప్ను సూచించగా అందులోని విషపదార్థం వల్ల పిల్లల కిడ్నీలు విఫలమైనట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే కేంద్రప్రభుత్వంతో పాటు పలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కోల్డ్రిఫ్ను నిషేధించాయి.