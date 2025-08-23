VP Candidate B Sudershan Reddy Interview : మన దేశంలో ప్రజాస్వామ్యంలో లోటు ఉందని, రాజ్యాంగం సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోందని ప్రతిపక్షాల ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి జస్టిస్ బి.సుదర్శన్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. ఓ జాతీయ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన పలు కీలక విషయాలపై కూలంకషంగా మాట్లాడారు.
ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిత్వం తనకు ఎలా వచ్చింది అనే అంశం నుంచి, రాజ్యాంగ ప్రవేశికలోని 'సోషలిస్ట్', 'సెక్యులర్' పదాల చర్చ వరకు, నక్సలిజానికి మద్దతు ఇస్తున్నారని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా ఆరోపణల వరకు, అనేక అంశాలపై జస్టిస్ బి.సుదర్శన్ రెడ్డి మాట్లాడారు.
ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో అది అంతర్భాగం!
'పార్లమెంట్లో అంతరాయాలు తప్పనిసరి. కానీ అవి ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో అంతర్భాగంగా మారకూడదు' అని జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి హెచ్చరించారు. "గతంలో లోటు ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి చర్చ జరిగేది. కానీ ఇప్పుడు 'ప్రజాస్వామ్యంలో లోటు' ఉంది. భారతదేశం రాజ్యాంగ ప్రజాస్వామ్యంగా కొనసాగుతోంది. కానీ ప్రస్తుతం ఆ రాజ్యాంగం ఒత్తిడిలో ఉంది. అందుకే 'రాజ్యాంగం దాడికి గురి అవుతోందా?' అనే అంశంపై డిబేట్ జరగాల్సి ఉంది" అని ఈ మాజీ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి వ్యాఖ్యానించారు.
ఘర్షణ అలా ఉండాలి!
'ప్రజాస్వామ్యం అంటే వ్యక్తుల మధ్య ఘర్షణ కాదు, ఆలోచనల మధ్య ఘర్షణ' అని జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి అన్నారు. ప్రభుత్వం, ప్రతిపక్షాల మధ్య సంబంధాలు బాగుండాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
రాజ్యాంగ పరిరక్షణే ధ్యేయం!
"రాజ్యాంగాన్ని నేను సమర్థిస్తున్నాను. ఈ ప్రయాణం ఇలానే కొనసాగుతుంది. రాజ్యాంగాన్ని కాపాడడానికి, రక్షించడానికి నా వంతు కృషి నేను చేస్తూనే ఉంటాను. న్యాయమూర్తిగా నేను చేసిన ప్రమాణం అది" అని గువాహటి హైకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయిన జస్టిస్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
గౌరవప్రదమైన అంశం!
ప్రతిపక్షాలు ఏకగ్రీవంగా తనను ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా నిలబెట్టడం చాలా గౌరవప్రదమైన విషయం అని జస్టిస్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. "మొదటిగా ఇది వైవిధ్యాన్ని సూచిస్తుంది. రెండోది నన్ను ఏకగ్రీవంగా ఎంపిక చేశారు. మూడోది ఓటింగ్ బలం. మీరు కనుక ఓటింగ్ బలాన్ని విశ్లేషిస్తే జనాభాలో 63-64 శాతం కంటే ఎక్కువ మందికి నేను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నా. ఇంతకంటే గౌరవం ఇంకేముంటుంది" అని ఆయన అన్నారు.
జాతీయ ఐక్యను ప్రతిబింబించేలా ఏకాభిప్రాయంతో ఉన్నత రాజ్యాంగ పదవులను భర్తీ చేయాలనే వాదన ఉంది. దీనిపై ఆయన మాట్లాడుతూ, "అవును. ఏకాభిప్రాయం ఉంటే బాగుండేది. అదే నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను. కానీ ప్రస్తుత రాజకీయ వ్యవస్థ విచ్ఛిన్నమైందని మీకు తెలుసు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పోటీ అనివార్యం అయ్యింది" అని అన్నారు.
'గతంలో అధికార, ప్రతిపక్ష నేతలు అనేక జాతీయ సమస్యలపై సమన్వయంతో ముందుకు వెళ్లేవారు. దురదృష్టవశాత్తు నేడు అది ఏమాత్రం కనిపించడం లేదు' అని జస్టిస్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఇది సిద్ధాంతాల మధ్య పోటీ
"ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక తనకు, ఎన్డీఏ అభ్యర్థి సీపీ రాధాకృష్ణన్కు మధ్య జరిగే పోటీ కాదు. అది రెండు వేర్వేరు సిద్ధాంతాలకు మధ్య జరిగే పోటీ. రాధాకృష్ణన్ ఆర్ఎస్ఎస్కు చెందిన వ్యక్తి. నేను ఆ భావజాలానికి చాలా దూరంగా ఉంటాను. దానికి ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ మద్దతు ఇవ్వను. ఎందుకంటే నేను ఉదారవాద రాజ్యాంగపరమైన ప్రజాస్వామ్యవాదిని. కనుక ఇది రెండు సిద్ధాంతాల మధ్య పోటీ అనివార్యం అయ్యింది" అని జస్టిస్ బి.సుదర్శన్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
అంతరాయాలు సహజమే!
"పార్లమెంట్లో అంతరాయాలు కలిగించడం చట్టబద్ధమైన రాజకీయ కార్యకలాపం. వాస్తవానికి ఇదే పార్లమెంటరీ పద్ధతి. 'అంతరాయం కలిగించడం అంటే ఒక రకంగా తమ అసమ్మతిని తెలియజేయడమే అని' గతంలో దివంగత బీజేపీ నేత అరుణ్ జైట్లీ కూడా అన్నారు. వాస్తవానికి మీరు మాట్లాడడానికి, మీ అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరచడానికి అనుమతించకపోతే, అప్పుడు తమ అసమ్మతిని తెలపడానికి అంతరాయం కలిగించడం సమర్థనీయమే. అయితే ఇది ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో ముఖ్యమైన అంతర్భాగం కావాలని నేను కోరుకోవడం లేదు" అని జస్టిస్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
అమిత్షా విమర్శలపై స్పందన
సల్వా జుడుం తీర్పుపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా చేసిన విమర్శలను జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి తిప్పికొట్టారు. "అమిత్షాతో నేను నేరుగా ఘర్షణ పడాలని అనుకోవడం లేదు. సైద్ధాంతిక విభేదాలతో సంబంధం లేకుండా, ప్రతి పౌరుడి జీవితం, స్వేచ్ఛ, ఆస్తిని రక్షించడం న్యాయమూర్తిగా నాకున్న రాజ్యాంగబద్ధమైన విధి. సల్వా జుడుంపై ఇచ్చిన తీర్పు నా వ్యక్తిగతమైనది కాదు. అది సుప్రీంకోర్టు తీర్పు. సుమారు 40 పేజీలు ఉన్న ఆ తీర్పును అమిత్షా చదవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. నిజానికి ఆయన తీర్పు చదివి ఉంటే, బహుశా నాపై ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసుండేవారు కాదు. ఈ విషయంలో నేను చెప్పేది ఇంతే. ఏదైనా చర్చలో మర్యాద అంటూ ఒకటుండాలి. అందుకే ఇక్కడితో ఆ విషయాన్ని నేను వదిలేస్తున్నాను" అని జస్టిస్ బి.సుదర్శన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
సోషలిస్ట్, సెక్యులర్- వివాదం
విపక్షాల ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి అయిన జస్టిస్ రెడ్డి కుల గణనకు పూర్తి మద్దతు ప్రకటించారు. అలాగే రాజ్యాంగ పీఠికలో సోషలిస్ట్, లౌకిక పదాలను చేర్చడాన్ని సమర్థించారు. ఈ పదాలు చేర్చకముందు రాజ్యాంగంలో అంతర్లీనంగా ఈ భావాలు ఉన్నాయని అన్నారు. "అత్యవసర పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు 42వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా, రాజ్యాంగంలో సోషలిస్ట్, సెక్యులర్ పదాలు చేర్చిన మాట వాస్తవమే. అయితే తరువాత అధికారంలోకి వచ్చిన జనసంఘ్ కూడా దీనిని ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించిన విషయం గుర్తుంచుకోవాలి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
గాంధీ, నెహ్రూ, అంబేద్కర్
నేడు గాంధీజీ, నెహ్రూ, అంబేద్కర్ గురించి రకరకాల కథనాలు వస్తున్నాయి. దీనిపై జస్టిస్ రెడ్డి స్పందిస్తూ, "మీరు పైపైనే చూస్తే చాలా అపోహలు, అపార్థాలు వస్తాయి. కానీ వారు ముగ్గురూ గొప్ప ప్రజాస్వామ్యవాదులు, రిపబ్లికన్లు, వారు రాజ్యాంగ నీతి, నైతికతలను విశ్వసించారు. వారిని వేర్వేరుగా చూడడం దేశ ప్రయోజనాలకు మంచిది కాదు. ఒకరికి మద్దతు ఇవ్వడం, మరొకరిని వ్యతిరేకించడం, తప్పుడు కథనాల్ని సృష్టించడం దేశానికి ఏమాత్రం మంచిది కాదు" అని అభిప్రాయపడ్డారు.
