పొరుగు దేశాల తరహాలోనే భారత్‌లోనూ సంక్షోభాన్ని సృష్టించేందుకు కుట్రలు : మోహన్ భగవత్

నాగ్​పుర్​లో ఆర్​ఎస్​ఎస్ వందేళ్ల కార్యక్రమం

RSS Chief on Neighboring Countries
RSS Chief Mohan Bhagwat (ANI)
Published : October 2, 2025 at 12:02 PM IST

RSS Chief on Neighboring Countries : శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, నేపాల్ తరహాలో భారత్‌లోనూ సంక్షోభాన్ని సృష్టించాలని కొన్ని శక్తులు కుట్రలు పన్నుతున్నాయని రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (ఆర్ఎస్ఎస్) చీఫ్ మోహన్ భగవత్ అన్నారు. ఇలాంటి శక్తులు దేశం లోపల, దేశం బయట క్రియాశీలంగా ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు. భారత్‌లో సంక్షోభాన్ని సృష్టించే సరైన సమయం కోసం ఎదురుచూస్తూ ఆ శక్తులు కాచుకు కూర్చున్నాయని చెప్పారు. అయితే హింసాత్మక కార్యక్రమాల ద్వారా ఎలాంటి మార్పునూ సాధించలేరనే విషయాన్ని ఆ శక్తులు గ్రహించాలన్నారు. గురువారం రోజు విజయదశమి, ఆర్ఎస్ఎస్ శత వార్షికోత్సవం సందర్భంగా మహారాష్ట్రలోని నాగ్‌పూర్‌లో ఉన్న ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రధాన కార్యాలయంలో మోహన్ భగవత్ ప్రసంగించారు. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన ప్రముఖుల్లో కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ, మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్, మాజీ రాష్ట్రపతి రాంనాథ్ కోవింద్ తదితరులు ఉన్నారు.

ప్రజాస్వామిక సాధనాల ద్వారానే సమాజంలో మార్పు వస్తుందని భగవత్ అన్నారు. ఒకవేళ హింసాత్మక కార్యక్రమాల ద్వారా ఏదైనా దేశంలో ప్రభుత్వం మారినా, దానిపై ప్రపంచ ఆధిపత్య శక్తులు పట్టును సాధిస్తాయని మోహన్ భగవత్ తెలిపారు. ఆ ప్రపంచ ఆధిపత్య శక్తులు తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా తెర వెనుక నుంచి ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తాయన్నారు. భారత్ పొరుగుదేశాల్లో జరిగిన వరుస పరిణామాలు, అక్కడి ప్రభుత్వాలు మారిపోతుండటం ఆందోళన రేకెత్తిస్తోందన్నారు. సమర్ధులైన, ప్రజారంజక పాలకులు లేకపోతే ప్రభుత్వం, సమాజం మధ్య ఏకాభిప్రాయం, సమన్వయం కుదరదని ఆయన పేర్కొన్నారు. శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, నేపాల్‌ సహా అన్ని పొరుగుదేశాలతో భారత్‌కు సాంస్కృతిక, చారిత్రక సంబంధాలు ఉన్నాయని ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ గుర్తుచేశారు. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే, ఆ దేశాలు భారతదేశమనే కుటుంబంలో భాగం లాంటివన్నారు. పొరుగు దేశాల్లో శాంతి, సుస్థిరత, వికాసం భారత్‌కు చాలా అవసరమని, తద్వారా మనదేశ ప్రయోజనాలకు రక్షణ లభిస్తుందని చెప్పారు.

'మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఆ ఏర్పాట్లు చేయాలి'
'మావోయిస్టు కార్యకలాపాలను భారత ప్రభుత్వం అదుపులోకి తేవడం చాలా మంచి అంశం. అయితే మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో న్యాయం, వికాసం, మానవత, సద్భావన, సామరస్యాన్ని పెంపొందించేందుకు ప్రభుత్వం తరఫున సమగ్ర ఏర్పాట్లు చేయాలి. మావోయిజంలోని బోలుతనాన్ని, క్రూరత్వాన్ని ప్రజలు గ్రహించారు. అందుకే మావోయిస్టులను అదుపులోకి తేవడం సాధ్యమైంది. దోపిడీ, అన్యాయం, వికాసం లేకపోవడం అనే అంశాలను మూలాలుగా మలుచుకొని మావోయిస్టు ఉద్యమం నిర్మాణం జరిగింది. అటువంటి అసమానతలు, అణచివేతలు, అన్యాయాలకు ఇప్పుడు సమాజంలో ఎక్కడా చోటులేదు. ప్రభుత్వం, పాలనా యంత్రాంగాలు ఈ దిశగా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి' అని మోహన్ భగవత్ పిలుపునిచ్చారు.

సామాజిక, కుటుంబ సంబంధాలు బలహీనం

"శాస్త్ర సాంకేతిక పురోగతి, ప్రపంచంతో మనుషులు కనెక్ట్ అయిపోవడం అనేది మానవాళికి కొత్త సమస్యలను తెచ్చి పెట్టింది. ఫలితంగా పర్యావరణానికి నష్టం వాటిల్లుతోంది. సామాజిక సంబంధాలు, కుటుంబ సంబంధాలు బలహీనపడుతున్నాయి. మనుషుల మధ్య ద్వేషం, శత్రుత్వం పెరుగుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలాచోట్ల చిన్నతరహా, పెద్ద తరహా యుద్ధాలు, సైనిక ఘర్షణలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సమస్యలకు సమగ్ర పరిష్కారాన్ని కనుగొనేందుకు జరుగుతున్న ప్రయత్నాలు పెద్దగా ఫలించడం లేదు. సాంస్కృతిక, మతపరమైన, సంప్రదాయపరమైన అంశాలతో ఏకత్వాన్ని సాధిస్తేనే ఈ ఘర్షణలు ఆగుతాయి. భారతీయ తత్వం ఆధారిత పరిష్కారాల కోసం యావత్ ప్రపంచం ఎదురుచూస్తోంది"
-- మోహన్ భగవత్, ఆర్​ఎస్​ఎస్ చీఫ్

దక్షిణాసియా దేశాలన్నీ అలర్ట్ కావాలి
'భౌతికవాదం, వినియోగ వాదంలతో కూడిన అభివృద్ధి నమూనా కారణంగానే వాతావరణంలో పెనుమార్పులు వస్తున్నాయి. ఇదొక వార్నింగ్ బెల్ లాంటిది. దీనికి దక్షిణాసియా దేశాలన్నీ అలర్ట్ కావాలి. గత మూడు, నాలుగేళ్లను గమనిస్తే, భారత్‌లో అనూహ్యంగా భారీ వర్షాలు కురిశాయి. కొండ చరియలు విరిగిపడ్డాయి. గ్లేసియర్లు ఎండిపోయాయి. హిమాలయాల్లో ప్రమాద ఘంటికలు మోగుతున్నాయి. ఇది భారత్‌ సహా దక్షిణాసియా దేశాలకు ఆందోళన కలిగించే అంశం' అని మోహన్ భగవత్ పేర్కొన్నారు.

స్వదేశీ వస్తువులనే వినియోగించాలి
'అమెరికా దాని స్వప్రయోజనాల కోసమే భారత్‌పై దిగుమతి సుంకాలను పెంచింది. ప్రపంచ దేశాలు ఒకదానిపై మరొకటి ఆధారపడటం సహజం. ఒంటరిగా ఏ దేశమూ మనలేదు. అయితే ఆధారపడటం అనేది తప్పనిసరి అంశంగా మారిపోకూడదు. అందుకే మనం స్వదేశీ వస్తువులనే వినియోగించాలి. ఆత్మనిర్భరత దిశగా అడుగులు వేయాలి. బలవంతపెట్టని దేశాలతో భారత్ స్నేహాన్ని కొనసాగించాలి. మన అభిమతాన్ని గౌరవించే దేశాలతో సన్నిహితంగా ఉండాలి. ప్రపంచానికి భారతే ఒక దారిని చూపించాలి. విదేశీ సైద్ధాంతికతలను సైతం సాదరంగా స్వీకరించిన ఘనత భారతదేశానిది. మన మాటలు ఇతర మతాలు, విశ్వాసాలను అవమానించేలా ఉండకుండా ప్రతి ఒక్కరు జాగ్రత్తపడాలి. చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకోవడం, వీధుల్లోకి వచ్చి హింసను క్రియేట్ చేయడం సరికాదు. ఏదైనా ఒక వర్గాన్ని రెచ్చగొట్టడం, తమ వర్గపు బలాన్ని ప్రదర్శించడానికి ప్రయత్నించడం అనేవి ముందస్తు కుట్రల్లో భాగాలు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ప్రభుత్వాలు చట్టం ప్రకారం నడుచుకోవాలి. ఏ ఒక్కరి పక్షానా నిలువకూడదు. భారత్‌లోని భిన్నత్వాన్ని, వైరుధ్యాలుగా మలిచేందుకు కొందరు కుట్రలు పన్నుతున్నారు' అని మోహన్ భగవత్ చెప్పారు.

వ్యక్తిత్వ నిర్మాణంలో ఆర్ఎస్ఎస్ శాఖా వ్యవస్థ కీలక పాత్ర
'దేశ పౌరుల వ్యక్తిత్వ నిర్మాణంలో ఆర్ఎస్ఎస్ శాఖా వ్యవస్థ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఇది ప్రజల్లో నైతిక విలువలు, క్రమశిక్షణను పెంపొందిస్తోంది. గత 100 ఏళ్లుగా ఈ కీలకమైన పనికే పూర్తి సమయాన్ని ఆర్ఎస్ఎస్ శాఖా వ్యవస్థ కేటాయించింది. ఆర్ఎస్ఎస్ వలంటీర్లను సమాజ సేవలో భాగమయ్యేలా చేసింది. ఎంతోమంది వలంటీర్లు, ఎన్నో సంఘాలు కలిసికట్టుగా పనిచేసినందు వల్లే ఆర్ఎస్ఎస్ విజయాలను సాధించగలిగింది. పారదర్శకత, నిస్వార్ధం, సమాజాన్ని తమది అని భావించే వారి అవసరం దేశానికి ఉంది' అని మోహన్ భగవత్ పేర్కొన్నారు.

