Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

ఈసీపై రాహుల్ ఆరోపణలు- 'ఓటు చోరీ'కి వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ ప్రచారం - VOTE CHORI CONGRESS CAMPAIGN

ఈసీపై కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపణలు- ఈ క్రమంలో ఓటు చోరీ అంశంపై వెబ్ పేజీ ప్రారంభించిన పార్టీ

Vote Chori Congress Campaign
Vote Chori Congress Campaign (Source: ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2025 at 12:01 PM IST

Updated : August 10, 2025 at 12:22 PM IST

4 Min Read

Vote Chori Congress Campaign : కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ చేస్తున్న 'ఓటు చోరీ' ఆరోపణలపై దేశవ్యాప్త ప్రచారానికి హస్తం పార్టీ శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ క్రమంలో ఒక వెబ్ పేజీని ప్రారంభించింది. ఓటు చోరీకి వ్యతిరేకంగా ఆ వెబ్ పేజీలో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలని దేశ ప్రజలను విజ్ఞప్తి చేసింది. ఆ వెబ్ పేజీలో ప్రజలు ఈసీ నుంచి జవాబుదారితనం, డిజిటల్ ఓటరు జాబితాల కోసం రాహుల్ చేస్తున్న డిమాండ్‌ కు మద్దతు తెలియజేయడానికి నమోదు చేసుకోవచ్చు.

ఈ వీడియోలో ఏముందంటే?
ఈ పోర్టల్ లింక్ పై క్లిక్ చేసి 'ఓటు చోరీ రుజువు, ఈసీ జవాబుదారితనం, డిజిటల్ ఓటరు జాబితా డిమాండ్' అని ఉన్నదాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పోర్టల్ లింక్ లో భారతీయ జనతా పార్టీ, ఎన్నికల సంఘం కుమ్మక్కై ఎన్నికల్లో భారీ నేరపూరిత మోసాలకు పాల్పడ్డాయని రాహుల్ గాంధీ చేసిన ఆరోపణల వీడియో ఉంది. అలాగే 2024 లోక్​ సభ ఎన్నికలకు సంబంధించి, కర్ణాటకలోని ఒక నియోజకవర్గం డేటాను రాహుల్ విశ్లేషించారు. ఇది రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా చేసిన నేరంగా అభివర్ణించారు. ఓటు భారత ప్రజాస్వామ్యానికి పునాది అని, కానీ ఈసీ సహాయంతో బీజేపీ ఓటుపై దాడి చేస్తుందని రాహుల్ ఆరోపించిన వ్యాఖ్యలు పోర్టల్ లో ఉన్నాయి.

"బెంగళూరు సెంట్రల్‌ లోని ఒకే ఒక అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్‌ లో ఆ లోక్‌ సభ స్థానాన్ని బీజేపీ గెలవడానికి సహాయపడిన లక్షకు పైగా నకిలీ ఓటర్లను మేము గుర్తించాం. 70-100 సీట్లలో ఇలా జరిగిందని ఊహించుకోండి. ఇది స్వేచ్ఛా ఎన్నికలను నాశనం చేస్తుంది. మహారాష్ట్రతో సహా కాంగ్రెస్, ఇండియా కూటమి ఇలాంటి హెచ్చరికలు గతంలోనే చేసింది. ఇప్పుడు మా దగ్గర రుజువు ఉంది. ఈ ఓటు చోరీ గురించి పోరాడటానికి మాకు శక్తి ఉంది. భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించడానికి మాతో చేరండి" అని పోర్టల్‌ లో సందేశం ఉంది. ఓటు చోరీకి వ్యతిరేకంగా తమతో కలిసిరావాలని దేశ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ అందులో మేసేజ్ ఉంది.

సర్టిఫికెట్ జారీ
ఒక వ్యక్తి పోర్టల్‌ లో నమోదు చేసుకున్న తర్వాత, అతని పేరు మీద ఒక సర్టిఫికెట్ జారీ అవుతుంది. అది అతడు ఓటు చోరీని వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు సూచిస్తుంది. 'రాహుల్ గాంధీ ఈసీ నుంచి డిజిటల్ ఓటరు జాబితాల డిమాండ్‌ ను నేను సమర్థిస్తున్నాను' అని సర్టిఫికెట్ లో ఉంటుంది. అలాగే ప్రజలు ఒక నంబర్‌ కు కాల్ చేసి, ఎస్ఎంఎస్ లోని లింక్‌ ను ఫిల్ చేసి ఈ పోర్టల్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఈ సర్టిఫికెట్‌ లో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్, కోశాధికారి అజయ్ మాకెన్ సంతకాలు ఉంటాయి. ఇప్పటికే చాలా మంది కాంగ్రెస్ నాయకులు, మద్దతుదారులు ఈ పోర్టల్ లో నమోదు చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో సర్టిఫికెట్‌ లను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.

డిక్లరేషన్ కోరిన ఈసీ
ఓట్ల చోరీపై ఓవైపు కాంగ్రెస్‌ నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈసీ మరోసారి డిక్లరేషన్‌ సమర్పించాలని ఆయనను కోరింది. నిబంధనల ప్రకారం తన వ్యాఖ్యలు వాస్తవమని పేర్కొంటూ రాహుల్‌ సంతకం చేసి డిక్లరేషన్‌ సమర్పించాలని పేర్కొంది. లేదా తాను చేసిన తప్పుడు ఆరోపణలకు క్షమాపణైనా చెప్పాలని వెల్లడించింది.

గతేడాది జరిగిన లోక్‌ సభ, శాసనసభ ఎన్నికల్లో అక్రమాలు జరిగాయని రాహుల్‌ ఆరోపించిన తర్వాత కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, హరియాణాకు చెందిన ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్లు ఓటర్ల జాబితాల నుంచి తీసివేసిన లేదా మోసపూరితంగా చేర్చిన పేర్ల వివరాలతో పాటు సంతకం చేసిన ఓ డిక్లరేషన్‌ ను సమర్పించాలని కాంగ్రెస్‌ నేతను కోరారు. ఎంపీ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడతానని తానిప్పటికే ప్రమాణం చేశాను కాబట్టి ఎలాంటి డిక్లరేషన్‌ సమర్పించనని రాహుల్‌ స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో మరోసారి ఈసీ రాహుల్‌ను డిక్లరేషన్‌ కోరడం సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.

విపక్ష నేతలకు ఖర్గే విందు
రాహుల్ గాంధీ 'ఓటు చోరీ' ఆరోపణలు, బిహార్ లోని ఎస్ఐఆర్ పై వివాదం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఇండియా కూటమి నాయకులకు సోమవారం కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే విందు ఇవ్వనున్నారు. ఇండియా కూటమి నాయకులు ఆగస్టు 11న పార్లమెంటు నుంచి ఈసీ ప్రధాన కార్యాలయం వరకు కవాతు చేయనున్నారు. కాగా, వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి పార్లమెంట్ ఉభయసభల్లో విపక్షాలు ఎస్ఐఆర్ పై నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఎస్ఐఆర్ పై చర్చకు విపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.

ఈ నేపథ్యంలో పార్లమెంట్ ఉభయసభలు పలుమార్లు వాయిదా పడ్డాయి.ఇటీవలే (ఆగస్టు 8న) కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ విపక్ష నేతలకు విందు ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో బిహార్‌ లో ఎస్ఐఆర్ గురించి తమ వ్యూహాన్ని ఇండియా కూటమి నాయకులు చర్చించారు. ఈ సమావేశంలో రాహుల్ 'ఓటు చోరీ' అనే అంశంపై ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్సీపీ (ఎస్పీ) అధినేత శరద్ పవార్, కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్య, మహారాష్ట్ర మాజీ సీఎం ఉద్ధవ్ ఠాక్రే, ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్, జమ్ముకశ్మీర్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఫరూక్ అబ్దుల్లా సహా దాదాపు 24 పార్టీల నాయకులు హాజరయ్యారు.
SIR ఒక 'వ్యవస్థీకృత చోరీ'- ఇందుకోసం బీజేపీతో EC కుమ్మక్కవుతోంది: రాహుల్ గాంధీ

ఎన్నికల సంఘంపై నమ్మకం లేకపోతే రాజీనామా చేయండి : రాహుల్​కు బీజేపీ సవాల్

Vote Chori Congress Campaign : కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ చేస్తున్న 'ఓటు చోరీ' ఆరోపణలపై దేశవ్యాప్త ప్రచారానికి హస్తం పార్టీ శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ క్రమంలో ఒక వెబ్ పేజీని ప్రారంభించింది. ఓటు చోరీకి వ్యతిరేకంగా ఆ వెబ్ పేజీలో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలని దేశ ప్రజలను విజ్ఞప్తి చేసింది. ఆ వెబ్ పేజీలో ప్రజలు ఈసీ నుంచి జవాబుదారితనం, డిజిటల్ ఓటరు జాబితాల కోసం రాహుల్ చేస్తున్న డిమాండ్‌ కు మద్దతు తెలియజేయడానికి నమోదు చేసుకోవచ్చు.

ఈ వీడియోలో ఏముందంటే?
ఈ పోర్టల్ లింక్ పై క్లిక్ చేసి 'ఓటు చోరీ రుజువు, ఈసీ జవాబుదారితనం, డిజిటల్ ఓటరు జాబితా డిమాండ్' అని ఉన్నదాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పోర్టల్ లింక్ లో భారతీయ జనతా పార్టీ, ఎన్నికల సంఘం కుమ్మక్కై ఎన్నికల్లో భారీ నేరపూరిత మోసాలకు పాల్పడ్డాయని రాహుల్ గాంధీ చేసిన ఆరోపణల వీడియో ఉంది. అలాగే 2024 లోక్​ సభ ఎన్నికలకు సంబంధించి, కర్ణాటకలోని ఒక నియోజకవర్గం డేటాను రాహుల్ విశ్లేషించారు. ఇది రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా చేసిన నేరంగా అభివర్ణించారు. ఓటు భారత ప్రజాస్వామ్యానికి పునాది అని, కానీ ఈసీ సహాయంతో బీజేపీ ఓటుపై దాడి చేస్తుందని రాహుల్ ఆరోపించిన వ్యాఖ్యలు పోర్టల్ లో ఉన్నాయి.

"బెంగళూరు సెంట్రల్‌ లోని ఒకే ఒక అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్‌ లో ఆ లోక్‌ సభ స్థానాన్ని బీజేపీ గెలవడానికి సహాయపడిన లక్షకు పైగా నకిలీ ఓటర్లను మేము గుర్తించాం. 70-100 సీట్లలో ఇలా జరిగిందని ఊహించుకోండి. ఇది స్వేచ్ఛా ఎన్నికలను నాశనం చేస్తుంది. మహారాష్ట్రతో సహా కాంగ్రెస్, ఇండియా కూటమి ఇలాంటి హెచ్చరికలు గతంలోనే చేసింది. ఇప్పుడు మా దగ్గర రుజువు ఉంది. ఈ ఓటు చోరీ గురించి పోరాడటానికి మాకు శక్తి ఉంది. భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించడానికి మాతో చేరండి" అని పోర్టల్‌ లో సందేశం ఉంది. ఓటు చోరీకి వ్యతిరేకంగా తమతో కలిసిరావాలని దేశ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ అందులో మేసేజ్ ఉంది.

సర్టిఫికెట్ జారీ
ఒక వ్యక్తి పోర్టల్‌ లో నమోదు చేసుకున్న తర్వాత, అతని పేరు మీద ఒక సర్టిఫికెట్ జారీ అవుతుంది. అది అతడు ఓటు చోరీని వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు సూచిస్తుంది. 'రాహుల్ గాంధీ ఈసీ నుంచి డిజిటల్ ఓటరు జాబితాల డిమాండ్‌ ను నేను సమర్థిస్తున్నాను' అని సర్టిఫికెట్ లో ఉంటుంది. అలాగే ప్రజలు ఒక నంబర్‌ కు కాల్ చేసి, ఎస్ఎంఎస్ లోని లింక్‌ ను ఫిల్ చేసి ఈ పోర్టల్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఈ సర్టిఫికెట్‌ లో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్, కోశాధికారి అజయ్ మాకెన్ సంతకాలు ఉంటాయి. ఇప్పటికే చాలా మంది కాంగ్రెస్ నాయకులు, మద్దతుదారులు ఈ పోర్టల్ లో నమోదు చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో సర్టిఫికెట్‌ లను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.

డిక్లరేషన్ కోరిన ఈసీ
ఓట్ల చోరీపై ఓవైపు కాంగ్రెస్‌ నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈసీ మరోసారి డిక్లరేషన్‌ సమర్పించాలని ఆయనను కోరింది. నిబంధనల ప్రకారం తన వ్యాఖ్యలు వాస్తవమని పేర్కొంటూ రాహుల్‌ సంతకం చేసి డిక్లరేషన్‌ సమర్పించాలని పేర్కొంది. లేదా తాను చేసిన తప్పుడు ఆరోపణలకు క్షమాపణైనా చెప్పాలని వెల్లడించింది.

గతేడాది జరిగిన లోక్‌ సభ, శాసనసభ ఎన్నికల్లో అక్రమాలు జరిగాయని రాహుల్‌ ఆరోపించిన తర్వాత కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, హరియాణాకు చెందిన ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్లు ఓటర్ల జాబితాల నుంచి తీసివేసిన లేదా మోసపూరితంగా చేర్చిన పేర్ల వివరాలతో పాటు సంతకం చేసిన ఓ డిక్లరేషన్‌ ను సమర్పించాలని కాంగ్రెస్‌ నేతను కోరారు. ఎంపీ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడతానని తానిప్పటికే ప్రమాణం చేశాను కాబట్టి ఎలాంటి డిక్లరేషన్‌ సమర్పించనని రాహుల్‌ స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో మరోసారి ఈసీ రాహుల్‌ను డిక్లరేషన్‌ కోరడం సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.

విపక్ష నేతలకు ఖర్గే విందు
రాహుల్ గాంధీ 'ఓటు చోరీ' ఆరోపణలు, బిహార్ లోని ఎస్ఐఆర్ పై వివాదం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఇండియా కూటమి నాయకులకు సోమవారం కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే విందు ఇవ్వనున్నారు. ఇండియా కూటమి నాయకులు ఆగస్టు 11న పార్లమెంటు నుంచి ఈసీ ప్రధాన కార్యాలయం వరకు కవాతు చేయనున్నారు. కాగా, వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి పార్లమెంట్ ఉభయసభల్లో విపక్షాలు ఎస్ఐఆర్ పై నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఎస్ఐఆర్ పై చర్చకు విపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.

ఈ నేపథ్యంలో పార్లమెంట్ ఉభయసభలు పలుమార్లు వాయిదా పడ్డాయి.ఇటీవలే (ఆగస్టు 8న) కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ విపక్ష నేతలకు విందు ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో బిహార్‌ లో ఎస్ఐఆర్ గురించి తమ వ్యూహాన్ని ఇండియా కూటమి నాయకులు చర్చించారు. ఈ సమావేశంలో రాహుల్ 'ఓటు చోరీ' అనే అంశంపై ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్సీపీ (ఎస్పీ) అధినేత శరద్ పవార్, కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్య, మహారాష్ట్ర మాజీ సీఎం ఉద్ధవ్ ఠాక్రే, ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్, జమ్ముకశ్మీర్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఫరూక్ అబ్దుల్లా సహా దాదాపు 24 పార్టీల నాయకులు హాజరయ్యారు.
SIR ఒక 'వ్యవస్థీకృత చోరీ'- ఇందుకోసం బీజేపీతో EC కుమ్మక్కవుతోంది: రాహుల్ గాంధీ

ఎన్నికల సంఘంపై నమ్మకం లేకపోతే రాజీనామా చేయండి : రాహుల్​కు బీజేపీ సవాల్

Last Updated : August 10, 2025 at 12:22 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

VOTE CHORI PROOFCONGRESS CAMPAIGN FOR VOTE CHORIDIGITAL VOTER ROLLSELECTION COMMISSIONVOTE CHORI CONGRESS CAMPAIGN

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

జాబ్​ పోయింది - EMI కష్టమవుతుంది - పర్సనల్​ లోన్​తో పరేషాన్​

భారత్​లో విదేశీ విద్య : ఆ యూనివర్సిటీలన్నీ మన దేశంలో ఏర్పాటు

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.