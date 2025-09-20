లైసెన్స్ రాజ్ ఆంక్షలతో భారతీయుల ప్రతిభను కాంగ్రెస్ అణిచివేసింది: మోదీ
గుజరాత్లో పర్యటించిన ప్రధాని మోదీ- కాంగ్రెస్పై విమర్శల వర్షం
Published : September 20, 2025 at 1:14 PM IST
Modi Gujarat Visit : భారత్కు ప్రధాన శత్రువు ఇతర దేశాలపై ఆధారపడటమేనని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అభిప్రాయపడ్డారు. దేశంలోని అన్ని సమస్యలకు ఒకే ఒక ఔషధం ఉందని, అదే ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అని తెలిపారు. లైసెన్స్ రాజ్ వంటి ఆంక్షలు విధించడం ద్వారా కాంగ్రెస్ భారతీయుల వారసత్వ ప్రతిభను అణచివేసిందని విమర్శించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తువులను రవాణా చేయడానికి భారత్ విదేశీ సంస్థలకు ఏటా రూ. 6 లక్షల కోట్లు చెల్లిస్తోందని వెల్లడించారు. ఇది దాదాపు భారత దేశ రక్షణ బడ్జెట్కు సమానమని చెప్పారు.
(సెమీ కండక్టర్) చిప్లు లేదా నౌకలను భారత్లోనే తయారు చేయాలని పేర్కొన్నారు. పెద్ద నౌకలను మౌలిక సదుపాయాలుగా గుర్తించడం ద్వారా భారత సముద్ర రంగాన్ని బలోపేతం చేయడానికి తమ ప్రభుత్వం చారిత్రక నిర్ణయం తీసుకుందని స్పష్టం చేశారు. ప్రపంచ సముద్ర శక్తి కేంద్రంగా భారత్ ఎదగడానికి దేశంలోని ఓడరేవులు వెన్నెముకగా నిలిచాయని కొనియాడారు. గుజరాత్ లోని భావ్ నగర్ లో ప్రధాని మోదీ పర్యటించారు. ఈ క్రమంలో రూ.34,200 కోట్ల విలువైన పలు అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించారు. మరికొన్నింటికి శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీపై విమర్శలు గుప్పించారు.
