26/11 ఉగ్రదాడి తర్వాత సైన్యం ప్రతిదాడి చేయకుండా ఎవరు ఆపారో కాంగ్రెస్ చెప్పాల్సిందే: మోదీ
నవీ ముంబయి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించిన మోదీ
Published : October 8, 2025 at 5:16 PM IST
Modi Navi Mumbai Airport Visit : 26/11 ముంబయి ఉగ్రవాద దాడి తర్వాత పాకిస్థాన్పై భారత ఆర్మీ ప్రతిదాడి చేయకుండా ఎవరు నిరోధించారో కాంగ్రెస్ దేశానికి చెప్పాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు నవీ ముంబయి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం మొదటి దశను ప్రారంభించిన తర్వాత బహిరంగ సభలో ప్రసంగిస్తూ మోదీ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"కేంద్ర హోంమంత్రిగా కూడా పనిచేసిన ఓ కాంగ్రెస్ నాయకుడు, 2008లో 26/11 ముంబయి ఉగ్రవాద దాడి తర్వాత సైనిక ప్రతీకార చర్యను ఒక దేశం నిరోధించిందని అన్నారు. దానిపై ఆ పార్టీ స్పష్టత ఇవ్వాలి. కాంగ్రెస్ బలహీనత ఉగ్రవాదులను బలపరిచింది. ఉగ్రవాద దాడి తర్వాత భారత సైన్యం ప్రతిదాడిలో ముందుకు సాగకుండా ఎవరు ఆపారో తెలుసుకునే హక్కు దేశానికి ఉంది"
-- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
"మాకు దేశం, పౌరుల భద్రత కంటే మరేమీ ముఖ్యం కాదు" అని పహల్గాం ఉగ్రవాద దాడి తర్వాత ప్రారంభించిన ఆపరేషన్ సిందూర్ను ప్రస్తావిస్తూ మోదీ అన్నారు. ఈ దశాబ్దం చివరి నాటికి భారతదేశాన్ని ప్రపంచ విమానయాన నిర్వహణ, మరమ్మతు, సమగ్ర (MRO) కేంద్రంగా మార్చడమే తన ప్రభుత్వ లక్ష్యమని మోదీ తెలిపారు. ఉడాన్ యోజన కారణంగా, గత దశాబ్దంలో లక్షలాది మంది మొదటిసారిగా విమానాలు ఎక్కి, వారి కలలను నెరవేర్చుకున్నారని చెప్పారు. 2014లో దేశంలో కేవలం 74 విమానాశ్రయాలు ఉండేవని, కానీ ఇప్పుడు 160 కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.
VIDEO | Mumbai: PM Narendra Modi addresses a gathering after inaugurating the Navi Mumbai International Airport, saying, " our target is to make india the global aviation maintenance, repair, and overhaul (mro) hub by the end of this decade."— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2025
(source: third party)
(full video… pic.twitter.com/tvqbiAgVZm
నవీ ముంబయి విమానాశ్రయం వివరాలు ఇలా!
ప్రభుత్వ- ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం (PPP) కింద అభివృద్ధి చేసిన నవీ ముంబయి విమానాశ్రయాన్నినవీ ముంబయి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (NMIAL) నిర్వహిస్తుంది. అదానీ ఎయిర్పోర్ట్స్ హోల్డింగ్స్ లిమిటెడ్ మధ్య 74 శాతం, సిటీ అండ్ ఇండస్ట్రీయల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర లిమిటెడ్ (CIDCO) 26 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్న జాయింట్ వెంచర్ (JV) అది. ముంబయి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో రద్దీని తగ్గించడం, నవీ ముంబయిని ప్రపంచ విమానయాన, లాజిస్టిక్స్ హబ్గా ఉంచడం ప్రాజెక్ట్ లక్ష్యం.
దక్షిణ ముంబయి నుంచి 37 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న నవీ ముంబయిలోని ఉల్వే వద్ద ఉన్న NMIA 1,160 హెక్టార్లలో (2,866 ఎకరాలు) విస్తరించి ఉంది. విమానాశ్రయ నిర్మాణం దేశ జాతీయ పుష్పం కమలం నుంచి ప్రేరణ పొందింది. విప్పుతున్న రేకులను సూచించే 12 శిల్పకళా ఫీచర్ స్తంభాలు, టెర్మినల్ పైకప్పుకు మద్దతు ఇచ్చే 17 మెగా స్తంభాలు ఉన్నాయి. ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించిన ఈ ప్రాజెక్టు మొదటి దశలో దేశీయ, అంతర్జాతీయ కార్యకలాపాల కోసం సంవత్సరానికి 2 కోట్ల మంది ప్రయాణికుల సామర్థ్యంతో (MPPA) ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్ ఉంది. చివరి దశలో సామర్థ్యాన్ని 90 MPPAలకు విస్తరిస్తారు.
దేశంలో 1GB డేటా ఖరీదు ఒక కప్పు ఛాయ్ కంటే తక్కువ: ప్రధాని మోదీ
బీజేపీ నేతల దాడిపై రాజకీయ దుమారం- ప్రధాని మోదీ, మమతా బెనర్జీ మధ్య మాటల యుద్ధం