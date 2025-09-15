ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్ వల్లే బిహార్ తీవ్రంగా నష్టపోయింది : ప్రధాని మోదీ
బిహార్ పర్యటనలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ- విపక్షాలపై విమర్శలు
Published : September 15, 2025 at 5:27 PM IST
PM Modi on Congress : ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్ అస్తవ్యస్త పాలన కారణంగా బిహార్ తీవ్రంగా నష్టపోయిందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విమర్శించారు. ప్రస్తుతం తాము చేపడుతున్న అభివృద్ధిని చూసి ఆ రెండు పార్టీలు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాయని అన్నారు. బిహార్లోని పూర్ణియా జిల్లాలో పర్యటించిన ప్రధాని, జాతీయ మఖానా బోర్డుతో పాటు 36 వేల కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. పేదలకు మద్దతివ్వటమే తన మోటో అని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. అందులో భాగంగానే నాలుగు కోట్ల ఇళ్లను పేదలకు నిర్మించి ఇచ్చామని చెప్పారు. మరో మూడు కోట్ల గృహాలు నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయని వెల్లడించారు.
VIDEO | PM Modi (@narendramodi) says, “I extend my best wishes to all engineers on this day. Their hard work and skill are evident in today’s programme as well. The terminal building of Purnea airport has been constructed in a record time of less than five months. Today, the… pic.twitter.com/BYysQB3dL2— Press Trust of India (@PTI_News) September 15, 2025