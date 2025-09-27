ETV Bharat / bharat

దేశ ప్రజలను దోచుకునేందుకు కాంగ్రెస్ ఏ అవకాశాన్ని వదిలిపెట్టలేదు : ప్రధాని మోదీ

ఒడిశా పర్యటనలో ప్రధాని మోదీ- పలు కీలక ప్రాజెక్టులు ప్రారంభం

PM Modi on Congress
Prime Minister Narendra Modi (Photo/ @BJP4India)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2025 at 2:35 PM IST

2 Min Read
PM Modi on Congress : కాంగ్రెస్​పై ప్రధాని మోదీ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. దేశ ప్రజలను దోచుకోవడానికి కాంగ్రెస్ ఏ అవకాశాన్ని కూడా వదిలిపెట్టలేదని ధ్వజమెత్తారు. ఆ పార్టీ తక్కువ ఆదాయం వర్గాలపై పన్నులు విధించిందని విమర్శించారు. ఒడిశా పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని మోదీ శనివారం జర్సుగూడలో జరిగిన కార్యక్రమంలో రూ.60 వేల కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించారు. అలాగే బీఎస్​ఎన్​ఎల్​ 4జీ నెట్​వర్క్​ను కూడా ప్రారంభించారు. అనంతరం ప్రసంగిస్తూ కాంగ్రెస్​పై ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'ప్రజలను దోచుకోవడంలో కాంగ్రెస్ ఏ అవకాశం వదల్లేదు. సంవత్సరానికి రూ.2 లక్షల ఆదాయం ఉన్నవారిపైనా పన్ను విధించింది. బీజేపీ ప్రభుత్వం ఆ పరిమితిని రూ.12 లక్షలకు పెంచింది. కాంగ్రెస్, దాని మిత్రపక్షాల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారు ప్రజలను దోచుకుంటున్నారు. ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వం జీఎస్​టీలో సంస్కరణలు తీసుకురావడం వల్ల ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగించింది. సిమెంట్ ధరలు తగ్గించాం. అయితే హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొత్త పన్ను విధించింది. దేశవ్యాప్తంగా ధరలు తగ్గినా, కాంగ్రెస్ మాత్రం ప్రజలకు ఆ ఉపశమనం కల్పించడానికి ఇష్టపడటం లేదు' అని ప్రధాని మోదీ ఆరోపించారు.

'డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వంతో ఒడిశా అభివృద్ధి'
డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం కింద ఒడిశా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. 'అనేక దశాబ్దాలుగా పేదరికాన్ని చూసిన ఒడిశా ఇప్పుడు అభివృద్ధిగా అడుగులు వేస్తోంది. పేదలు, దళితులు, గిరిజనలకు సాధఇకారత కల్పించడంపై కృషి చేస్తున్నాం. భారత్​ ప్రతిదానిలోనూ స్వావలంబన సాధించాలనేది మా లక్ష్యం. చిప్ నుంచి షిప్ వరకు అన్ని రంగాలలో భారత్ స్వదేశీగా తయారు కావాలి అనేది మా సంకల్పం. ఇందులో భాగంగా, ఒడిశాలో రెండు సెమీకండక్టర్ యూనిట్లను ఆమోదించాం. అమృత్ భారత్ రైలు గుజరాత్‌లోని ఒడియా ప్రజలకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. కళలు, సంస్కృతిపై ఒడిశా ప్రజలు చూపించే ప్రేమ, ఆప్యాయత ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందినది' అని ప్రధాని మోదీ వెల్లడించారు.

టెలికాం రంగంలో భారత్​ మరింత అభివృద్ధి : మోదీ
స్వదేశీ సాంకేతికతతో 4జీ సేవలను ప్రారంభించిన ప్రపంచంలోని ఐదు దేశాల్లో భారత్​ ఒకటిగా నిలిచిందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. బీఎస్​ఎన్​ఎల్ స్వదేశీ 4జీ నెట్‌వర్క్ ప్రారంభించడం దేశానికే గర్వకారణమని తెలిపారు. భారత్‌ అభివృద్ధిని సూచిస్తున్నాయని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. స్వదేశీ పరిజ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడం వల్ల దేశంలో ఉపాధి అవకాశాలు మరింత మెరుగుపడ్డాయని పేర్కొన్నారు. భారతదేశ స్వయంసమృద్ధి సాధనకు తమ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన ఆత్మనిర్భర్‌ భారత్‌ దార్శనికతతో దేశం అభివృద్ధి వైపు పరుగులు పెడుతోందని చెప్పారు.

టెలికమ్యూనికేషన్స్‌, రైల్వే, ఉన్నత విద్య వంటి రంగాలకు సంబంధించి రూ.60వేల కోట్ల అభివృద్ధి పనులను ప్రధాని నరేంద్రమోదీ ఆవిష్కరించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎనిమిది ఐఐటీల విస్తరణకు శంకుస్థాపన చేశారు. స్వదేశీ సాంకేతికతతో రూ.రూ.37,000 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన 97,500 పైగా 4జీ టవర్లను మోదీ ప్రారంభించారు. దీంతో టెలికాం పరికరాల ఉత్పత్తి, తయారీలో భారత్‌ డెన్మార్క్‌, స్వీడన్‌, దక్షిణ కొరియా, చైనా వంటి దేశాల సరసన చేరింది. అలాగే గుజరాత్‌లోని సూరత్‌ జిల్లాను ఉద్నాతో కలిపే అమృత్‌ భారత్‌ రైలుకు ఆయన జెండా ఊపారు. రూ.1400 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన కోరాపుట్‌-బైగూడ రైలు మార్గాన్ని, 82 కిలోమీటర్ల మనబార్‌, కోరాపుట్‌, గోరాపుర్‌ సెక్షన్‌ను ప్రధాని జాతికి అంకితమిచ్చారు.

