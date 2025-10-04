ETV Bharat / bharat

'ఆ నిర్ణయాన్ని హైకమాండ్​కే వదిలేయండి'- కర్ణాటక సీఎం మార్పుపై కేసీ వేణుగోపాల్ కీలక వ్యాఖ్యలు

కర్ణాటక సీఎం మార్పుపై వస్తున్న ఊహాగానాలను తోసిపుచ్చిన కేసీ వేణుగోపాల్

KC Venugopal On Karnataka CM Change
AICC General Secretary K C Venugopal (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 4, 2025 at 11:10 AM IST

KC Venugopal On Karnataka CM Change : కర్ణాటకలో ముఖ్యమంత్రి మార్పుపై వస్తున్న ఊహాగానాలను కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్‌ తోసిపుచ్చారు. రాష్ట్ర నాయకత్వానికి సంబంధించిన అన్ని నిర్ణయాలను తీసుకునే పూర్తి సామర్థ్యం అధిష్ఠానానికి ఉందని ఆయన స్పష్టంచేశారు. విలేకర్లతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'మా పార్టీలో ఏం జరగాలో నిర్ణయించే సామర్థ్యం అధిష్ఠానానికి ఉంది. దయచేసి ఆ నిర్ణయాన్ని మా పార్టీకే వదిలేయండి. ఈ అంశంపై ఇతరులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఏదైనా నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తే అది అధిష్ఠానం తీసుకుంటుంది' అని వేణుగోపాల్‌ వ్యాఖ్యానించారు.

కర్ణాటక తదుపరి ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్‌ అవుతారంటూ ఓ కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే, ఓ మాజీ ఎంపీ మరోసారి సీఎం మార్పుపై ప్రచారం ప్రారంభించారు. ఫలితంగా ఈ ఏడాది చివరి వరకు సీఎం మార్పు జరుగుతుందని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ మొదలైంది. దీనిపై ఉపముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ కూడా స్పందించారు. పార్టీలో ఎలాంటి నిర్ణయమైనా ముఖ్యమంత్రి నేతృత్వంలో తీసుకుంటామని, అధికార పంపిణీ లేదని ఆయన పదేపదే చెప్పారని తెలిపారు. మేమంతా పార్టీ కోసం అధిష్ఠానం సూచన ప్రకారం కలిసి పని చేస్తున్నామని చెప్పారు. నేతల వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు, అభిమానం పార్టీ నిబంధనలను ఉల్లంఘించేలా ఉండకూడదని అన్నారు. అది ఎవరైనా ఒకటేనని అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి, అధిష్ఠానం ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారో అదే అమలవుతుందన్నారు. నాయకత్వ మార్పుపై పదేపదే వస్తున్న వదంతులను అధిష్ఠానం తీవ్రంగా పరిగణిస్తుందని డీకే హెచ్చరించారు.

నేనే సీఎంగా ఉంటా : సిద్ధరామయ్య
దసరా ఉత్సవాల్లో చివరి రోజున జంబూ సవారీని ప్రారంభించేందుకు బుధవారం మైసూరుకు వచ్చిన సీఎం సిద్ధరామయ్య ఈ వదంతులపై స్పందించారు. వచ్చే రెండున్నరేళ్ల పాటు తానే ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటారని చెప్పారు. ఇందులో ఎవరికీ సందేహం లేదన్నారు. నాయకత్వ మార్పు, మంత్రివర్గ విస్తరణపై అధిష్ఠానమే తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుందని సిద్ధరామయ్య ప్రకటించారు. 2023 ఎన్నికల తర్వాత తనకు రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి పదవి దక్కదని అంచనా వేసినప్పటికీ సీఎం అయ్యానని వివరించారు.

ఇదే విషయంపై గతంలో కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే కూడా స్పందించారు. ముఖ్యమంత్రి మార్పుపై నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం కేవలం పార్టీ అధిష్ఠానం చేతిలోనే ఉంటుందని చెప్పారు. అంతే కాకుండా హైకమాండ్‌లో ఏమి జరుగుతుందో ఎవరికీ తెలియదని, వారి నిర్ణయాల గురించి ఎవరూ చెప్పలేరని అన్నారు. ఈ విషయంపై ఎవరూ అనవసర సమస్యలు సృష్టించడానికి ప్రయత్నించవద్దని కోరారు.

2023లో కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్‌ విజయం తర్వాత సిద్ధరామయ్య, డీకే శివకుమార్‌లు ముఖ్యమంత్రి రేసులో పోటీపడ్డారు. డీకే శివకుమార్‌ను బుజ్జగించిన కాంగ్రెస్‌ అధిష్ఠానం డిప్యూటీ సీఎం పదవిని అప్పగించింది. తొలుత రెండున్నరేళ్లు సిద్ధరామయ్య, తర్వాతి రెండున్నరేళ్లు శివకుమార్‌ ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటారంటూ అధిష్ఠానం వారికి నచ్చజెప్పి ఒప్పించినట్లు అప్పట్లో నిరాధార కథనాలు వెలువడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో డీకే శివకుమార్‌ సీఎం అవుతారని కొన్ని నెలలుగా ప్రచారం ఊపందుకుంది.

