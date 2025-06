ETV Bharat / bharat

'కాంగ్రెస్ 'ఎమర్జెన్సీ' విధించి ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖైదు చేసింది'- ప్రధాని మోదీ ఘాటు విమర్శలు​ - MODI SLAMS CONGRESS OVER EMERGENCY

Published : June 25, 2025 at 9:55 AM IST | Updated : June 25, 2025 at 10:10 AM IST

Modi Slams Congress Over Emergency : దేశంలో ఎమర్జెన్సీ విధించి 50 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తనదైన శైలిలో కాంగ్రెస్​ పార్టీపై విమర్శలు గుప్పించారు. జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితిని భారత ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో ఒక చీకటి అధ్యాయంగా అభివర్ణించారు. దేశంలో ఎమర్జెన్సీ విధించిన సమయంలో తన ప్రయాణం ఎలా సాగిందో వివరించడానికి ‘ది ఎమర్జెన్సీ డైరీ’ పుస్తకం తీసుకువస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

"భారత ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలోని చీకటి అధ్యాయాలలో ఒకటైన 'ఎమర్జెన్సీ'కి నేటికి యాభై ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. అందుకే భారత ప్రజలు ఈ రోజును రాజ్యాంగ హత్యా దినోత్సవం (సంవిధాన్ హత్య దివస్​)గా జరుపుకుంటున్నారు. ఈ రోజున భారత రాజ్యాంగం చెప్పిన విలువలను పక్కన పెట్టారు. ప్రాథమిక హక్కులను నిలిపివేశారు. పత్రికా స్వేచ్ఛను తుడిచిపెట్టారు. అనేక మంది రాజకీయ నాయకులను, సామాజిక కార్యకర్తలను, విద్యార్థులను, సాధారణ పౌరులను జైలులో పెట్టారు. ఆనాడు అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం ప్రజాస్వామ్యాన్నే ఖైదు చేసింది."

- ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 'ది ఎమర్జెన్సీ డైరీస్​' బుక్ ఆవిష్కరణ

కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​షా ఈ రోజు (బుధవారం) సాయంత్రం 'ది ఎమర్జెన్సీ డైరీస్​- ఇయర్స్​ దట్ ఫోర్జ్​డ్​ ఎ లీడర్​' పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించనున్నారు. ఈ పుస్తకానికి మాజీ ప్రధాని హెచ్​డీ దేవెగౌడ ప్రత్యేకంగా ముందుమాట రాశారు. ఇందిరా గాంధీ ప్రభుత్వం విధించిన అత్యవసర పరిస్థితికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన పోరాటంలో నరేంద్ర మోదీ పోషించిన కీలక పాత్ర గురించి ఈ పుస్తకంలో సవివరంగా రాశారు. ఆనాడు మోదీ యువ ఆర్​ఎస్​ఎస్​ ప్రచారక్​గా ఉండి ఎమర్జెన్సీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడారు. దీనిపై తాజా ప్రధాని మోదీ ట్విట్టర్ వేదికగా స్పందించారు. "ఎమర్జెన్సీ కాలంలో నేను చేసిన పోరాటం గురించి 'ది ఎమర్జెన్సీ డైరీస్​' పుస్తకం తెలియజేస్తుంది. అది ఆ కాలం నాటి చాలా జ్ఞాపకాలను తిరిగి తెచ్చింది. ఎమర్జెన్సీ నాటి చీకటి రోజుల్లో బాధలు అనుభవించినవారు, తమ అనుభవాలను సోషల్ మీడియా ద్వారా పంచుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను. దీని వల్ల 1975 నుంచి 1977 వరకు ఉన్న అవమానకరమైన కాలం గురించి నేటి యువతకు అవగాహన కల్పిస్తుంది."

- ప్రధాని మోదీ ట్వీట్​ ఇది నిజంగా రాజ్యాంగ హత్యా దినోత్సవమా?

ఇందిరా గాంధీ ప్రభుత్వం దేశంలో ఎమర్జెన్సీ విధించి 50 ఏళ్లు పూర్తవుతున్న నేపథ్యంలో మోదీ ప్రభుత్వం ఏటా 'రాజ్యాంగ హత్యా దినం' జరుపుతామని 2024 జులై 12న ప్రకటించింది. దీంతో తొలిసారిగా బుధవారం రోజున (జూన్ 25న) అధికారికంగా 'రాజ్యాంగ హత్యా దినం' జరుగుతోంది. అయితే ఎన్‌డీఏ సర్కారు వాదనతో కాంగ్రెస్ పార్టీ విభేదిస్తోంది. ఎమర్జెన్సీ వల్ల రాజ్యాంగ హత్య జరిగిందనే వాదనలో ఏమాత్రం వాస్తవం లేదని స్పష్టం చేస్తోంది. ఎమర్జెన్సీ తర్వాత ఎన్నో ఎన్నికల్లో దేశ ప్రజలు కాంగ్రెస్‌ను గెలిపించిన విషయాన్ని గుర్తుచేస్తోంది.

