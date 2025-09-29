ETV Bharat / bharat

బిహార్​లో కాంగ్రెస్ దూకుడు- 80 స్థానాలకు అభ్యర్థులు ఖరారు- ఆర్జేడీపై ఒత్తిడి పెంచే యత్నం!

బిహార్​లోని 80 స్థానాలకు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు ఎంపిక- సీట్ల సర్దుబాటు కోసం ఆర్జేడీపై ఒత్తిడి

Congress candidates finalised for 80 seats in Bihar
Congress candidates finalised for 80 seats in Bihar (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 29, 2025 at 8:29 PM IST

Bihar Congress Finalises Candidates : మరికొద్ది రోజుల్లో బిహార్​లో శాసనసభ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బిహార్​లో ఇప్పటికే ఎన్నికల హీట్ మొదలైంది. 1990వ దశకం నుంచి అక్కడి రాజకీయ పటంలో కనిపించకుండా పోయిన కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్లీ పట్టు సాధించేందుకు యత్నిస్తోంది. పూర్వ వైభవాన్ని తిరిగి సాధించేందుకు శ్రమిస్తోంది. అగ్రనేతల యాత్రలతో ఓటర్లకు చేరువయ్యేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ క్రమంలో దిల్లీలో సమావేశమైన కాంగ్రెస్ స్క్రీనింగ్ కమిటీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బీహార్​లోని 80 స్థానాలకు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులను ఖరారు చేసింది. దీంతో హస్తం పార్టీ మహాఘట్ బంధన్​లోని ప్రధాన పార్టీ అయిన ఆర్జేడీపై ఒత్తిడిని పెంచే ప్రయత్నం చేస్తోంది.

ఇంకా తేలని సీట్ల పంచాయతీ
బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూలో మరికొది రోజుల్లో వెలువడనుంది. అయితే ఇంకా మహాఘట్ బంధన్ మధ్య ఇంకా సీట్ల సర్దుబాటు కుదరలేదు. ఏ పార్టీ ఎన్ని సీట్లలో బరిలో ఉంటుందో తేలలేదు. అసెంబ్లీ ఎన్నికలు నోటిఫికేషన్ రావడానికి తక్కువ సమయమే ఉండడంతో మహాఘట్ బంధన్​లోని అన్ని పార్టీలు సీట్ల సర్దుబాటును త్వరగా పూర్తి చేయాలని కోరుకుంటున్నాయి. సీట్ల పంపకాల విషయంలో మహాఘట్ బంధన్​లోని పలు పార్టీల్లో అసంతృప్తి నెలకొంది. అయితే కూటమి మధ్య సీట్ల సర్దుబాటు కుదరకముందే కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందడుగు వేసింది. దిల్లీలో జరిగిన పార్టీ స్క్రీనింగ్ కమిటీ సమావేశంలో కాంగ్రెస్ తరఫున బిహార్​లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులను ఖరారు చేసింది. అలాగే ఈ అభ్యర్థులపై స్క్రీనింగ్ కమిటీ సమావేశంలో ఏకాభిప్రాయం కుదిరింది.

ఆ స్థానాల్లో పోటీ చేయకూడదని నిర్ణయం
దిల్లీలో జరిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ స్క్రీనింగ్ కమిటీ సమావేశంలో అజయ్ మాకెన్‌, బిహార్ ఇన్​ఛార్జ్ కృష్ణ, బిహార్ పీసీసీ చీఫ్ రాజేశ్ రామ్, శాసనసభా పార్టీ నాయకుడు డాక్టర్ షకీల్ అహ్మద్, మదన్ మోహన్ ఝా తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ 75- 80 సీట్లను ఎంపిక చేసి, ప్రతి సీటుకు ముగ్గురు అభ్యర్థులను ప్రతిపాదించింది. ఏ అభ్యర్థి ఏ స్థానానికి బలమైన అభ్యర్థి అవుతారనే దానిపై కూడా విస్తృత ఏకాభిప్రాయం కుదిరింది. ఈసారి మహాఘట్ బంధన్ ఎప్పుడూ గెలవని స్థానాల్లో పోటీ చేయకూడదని హస్తం పార్టీ నిర్ణయించింది.

ఆర్జేడీపై ఒత్తిడికి యత్నం
కాంగ్రెస్ తాజా నిర్ణయంతో సీట్ల పంపకాల ఒప్పందం కోసం ఆర్జేడీపై ఒత్తిడి పెంచింది. త్వరగా కూటమి మధ్య సీట్ల సర్దుబాటు జరగాలని హస్తం పార్టీ కోరుకుంటోంది. ఒకవేళ మరీ ఆలస్యమైతే తమ సొంత అభ్యర్థులను ప్రకటించే అవకాశం లేకపోలేదు. ఈసారి మహాఘట్ బంధన్​లో అనేక కొత్త పార్టీలు చేరుతున్నాయి. పశుపతి పరాస్, ముఖేశ్ సాహ్ని, ఐపీ గుప్తా పార్టీలు కూటమికి చేరువయ్యాయి. తత్ఫలితంగా ఈ పార్టీల కోసం మహాఘట్ బంధన్​లోని కొన్ని పార్టీలు సీట్లను త్యాగం చేయాల్సి ఉంటుంది. మెరుగైన స్ట్రైక్ రేట్ కారణంగా సీపీఏ(ఎంఎల్) సీట్ల సంఖ్య కూడా ఈసారి పెరగొచ్చు. ఆ పార్టీకి గత ఎన్నికల కంటే ఐదు సీట్లు పెరిగి 25- 27 సీట్లు దక్కొచ్చని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్ సీట్లు తగ్గే అవకాశం!
2020 ఎన్నికలలో ఆర్జేడీ 144 సీట్లలో పోటీ చేసింది. కానీ త్వరలో జరగబోయే శాసనసభ పోరులో ఆర్జేడీ సుమారు 130 సీట్లలో తమ అభ్యర్థులను బరిలో దింపడానికి సిద్ధమవుతోంది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి 60 సీట్లు దక్కే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. గత ఎన్నికల్లో హస్తం పార్టీ 70 స్థానాల్లో పోటీ చేయగా, ఈసారి 10 సీట్లను కోల్పోవచ్చు. అయితే తమకు 70 సీట్ల కంటే తక్కువ కేటాయిస్తే అంగీకరించబోమని కాంగ్రెస్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ముఖేశ్ సాహ్ని నేతృత్వంలో వికాస్​శీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ 14-15 సీట్లు, సీపీఐ 10 సీట్లు, సీపీఎం 6 సీట్లు దక్కించుకునే అవకాశం ఉంది. పశుపతి పరాస్ పార్టీ 2-3 సీట్లు, ఐపీ గుప్తా పార్టీ రెండు సీట్లు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

అభ్యర్థులను ఖరారు చేసి ఆర్జేడీని కాంగ్రెస్ ఒత్తిడిలోకి నెడుతోందని సీనియర్ జర్నలిస్ట్, రాజకీయ విశ్లేషకుడు అశోక్ మిశ్రా అన్నారు. పూర్వ వైభవాన్ని తిరిగి సాధించడానికి హస్తం పార్టీ ప్రయత్నిస్తోందని తెలిపారు. అందువల్ల, గత ఎన్నికల్లో మాదిరిగా సీట్ల పంపిణీ విషయంలో కాంగ్రెస్​ను ఈసారి ఆర్జేడీ ఒత్తిడి చేయలేదన్నారు. ఈసారి సీట్ల పంపిణీ విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజీపడబోదని, తాము గెలిచే సీట్లను కోరుతుందన్నారు. "సీట్ షేరింగ్ ఒప్పందాన్ని వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రీయ జనతాదళ్​పై ఒత్తిడి తెస్తోంది. లేకుంటే వారు ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది" అని అశోక్ మిశ్ర పేర్కొన్నారు.

జీఎస్టీ 2.0 ప్రయోజనాలకు పౌరులకు చేరేలా చూడండి- బీజేపీ కార్యకర్తలకు ప్రధాని మోదీ పిలుపు

విజయ్​ ఉద్దేశపూర్వక రాజకీయ బల ప్రదర్శన వల్లే తొక్కిసలాట: పోలీసులు

