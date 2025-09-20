భారత్కు బలహీనమైన ప్రధాని- H1B వీసా రుసుము పెంపుపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు
Published : September 20, 2025 at 3:29 PM IST
Congress On H1B Visa Fee Hike : హెచ్1బీ వీసాల దరఖాస్తు ఫీజును అమెరికా భారీగా పెంచిన వేళ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ విమర్శలు గుప్పించింది. భారత్కు ఒక బలహీనమైన ప్రధాని ఉన్నారని లోక్సభ విపక్షనేత రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. అబ్ కీ బార్ ట్రంప్ సర్కార్ నుంచి వచ్చిన బర్త్డే రిటర్న్ గిఫ్ట్ భారతీయులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోందని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే అన్నారు.
హెచ్1బీ వీసాలు పొందుతున్న వారిలో 70 శాతం మంది భారతీయులే ఉండటంతో ఆ ప్రభావంపై దేశం ఉంటుందని తెలిపారు. ఇప్పటికే 50 శాతం సుంకాల కారణంగా 10 రంగాల్లో భారత్ 2 లక్షల 17 వేల కోట్ల సంపద కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందన్నారు. హౌడీ మోదీని ఉద్దేశిస్తూ, విదేశాంగ విధానం ఈవెంట్లను ఏర్పాటు చేసేదిగా కాకుండా దేశ ప్రయోజనాలను రక్షించేలా ఉండాలని ఖర్గే విమర్శించారు. కౌగిలింతలు, నినాదాలను పక్కనపెట్టి దేశానికి ప్రాధాన్యమిచ్చే విదేశాంగ విధానాన్ని అమలు చేయాలని ఖర్గే పేర్కొన్నారు.