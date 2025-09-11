కుక్కు కాటుకు భారీ పరిహారం- కొత్త పథకం తీసుకొచ్చిన ప్రభుత్వం- ఎంతంటే?
Dog Bite Compensation : ఈ మధ్య కాలంలో కుక్కుల దాడులు పెరుగుతున్నాయి. దీంతో కుక్కు కాటు కేసుల్లో బాధితులకు పరిహారం ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అందుకోసం ప్రభుత్వం ఓ నోటిఫికేషన్ కూడా జారీ చేసింది. ఇప్పటికే వీధి కుక్కుల దాడికి గురైన వారికి పరిరహారం అందుతోంది. ఇంతకీ ఏ రాష్ట్రంలో అంటే?
హరియాణా ప్రభుత్వం ఈ కొత్త పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. రాష్ట్రంలో నివసించే వారు కుక్కు కాటుకు గురైతే ప్రభుత్వం పరిహారం అందిస్తుంది. అందుకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ను ఆ రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ అదనపు ప్రధాన కార్యదర్శి అనురాగ్ రస్తోగి విడుదల చేశారు. దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ అంత్యోదయ పరివార్ సురక్ష యోజన(దయాళ్-II) కింద పరిహారం అందించనున్నారు. దీని ప్రకారం కుక్కు కాటుకు గురైతే గాయం ఆధారంగా పరిహారం నిర్ణయిస్తారు. బాధితుడికి కుక్కు పంటి ముద్ర పడితే కనీసం రూ.10 వేలు, అదే గాటు శరీర లోపలకి వరకు అయితే రూ.20వేలు వరకు ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు.
పరిహారం పొందడానికి ప్రభుత్వం కొన్ని ప్రత్యేక నిబంధనలు పెట్టింది.
- వీధి/పెంపుడు కుక్క కరిచి ఉండాలి లేదా దాడి చేసి ఉండాలి.
- ఆ దాడి బహిరంగా ప్రదేశంలో జరగి ఉండాలి.
- దాడి చేసేలా కుక్కును ప్రేరేపించి ఉండరాదు.
- దాడి వల్ల శారీరక గాయాలు ఉండాలి.
- కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం ₹1,80,000 లోపు ఉండాలి.
- రాష్ట్రం ప్రత్యేకంగా జారీ చేసిన పరివార్ పెహచాన్ పత్ర (PPP) నంబర్ను కలిగి ఉండాలి.
అటువంటి వ్యక్తులు మాత్రమే ఈ పథకం కింద ఈ పథకం ప్రయోజనాలను పొందగలరు. అయితే ఈ పథకం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది. నోటిఫికేషన్ తేదీకి ముందు జరిగిన మరణం/గాయం/ ఈ పథకం వర్తించదు.
వయసు ఆధారం పరిహారం
- 0 – 12 సంవత్సరాలు : రూ. లక్ష
- 12 – 18 సంవత్సరాలు : రూ.2 లక్షలు
- 18 – 25 సంవత్సరాలు: రూ.3 లక్షలు
- 25 – 45 సంవత్సరాలు : రూ.5 లక్షలు
- 45 సంవత్సరాలకు పైన వారికి : రూ.3 లక్షలు
జిల్లా స్థాయి కమిటీ ఏర్పాటు
వీధి కుక్కులు లేదా ఏదైనా జంతువుల వల్ల జరిగి దాడులపై పరిహారం నిర్ణయించడానికి ప్రతి జిల్లాలో కమిటీ ఏర్పాటు చేయననుంది. ఈ కమిటీ ఫిర్యాదు దాఖలు చేసిన 120 రోజుల్లోపు అవసరమైన అన్ని పత్రాలతో పరిహారాన్ని సిఫార్సు చేస్తుంది. ఆధారాలు లేకపోతే అదే సమయంలో తిరస్కరించవచ్చు. కమిటీలో సభ్యులుగా జిల్లా కలెక్టర్, జిల్లా పోలీస్ సూపరింటెండెంట్, సంబంధిత ఎస్డీఎం, జిల్లా రవాణా అధికారి, జిల్లా వైద్యాధికారి ప్రతినిధి ఉంటారు.
ఎక్కడ దరఖాస్తు చేయాలి?
బాధితులు/కుటుంబ సభ్యులు ప్రమాదం జరిగిన 90 రోజుల్లోపు ఆన్లైన్ పోర్టల్ https://dapsy.finhry.gov.in ద్వారా ఫారమ్ నింపి, అవసరమైన వివరాలు మరియు పత్రాలు సమర్పించాలి.
“ప్రభుత్వం పేద కుటుంబాల కోసం ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించిందని రాష్ట్ర మంత్రి విపుల్ గోయల్ అన్నారు. 'కుక్కల కరిచిన ఘటనలో వారికి పరిహారం ఇవ్వబడుతుంది. అదనంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వీధి కుక్కల కోసం షెల్టర్ హౌస్లు ఏర్పాటు చేయబడతాయి. అన్ని మున్సిపాలిటీలు, మున్సిపల్ కౌన్సిల్స్ కుక్కల షెల్టర్ కోసం తగిన స్థలాన్ని గుర్తించాలి' అని అన్నారు. హరియాణాలో రోజూ సగటున 100 మంది కుక్కల కరిచిన ఘటనలకు గురవుతున్నారు. వీరిలో చాలామంది శాశ్వతంగా వికలాంగులు అవుతున్నారు, మరికొందరు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.