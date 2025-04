ETV Bharat / bharat

'అరేబియా'లో రూ.1800 కోట్ల డ్రగ్స్​ సీజ్- కోస్ట్​గార్డ్ భారీ ఆపరేషన్​​ - COAST GUARD ATS SEIZE DRUGS

Coast Guard ATS Seize Rs 1,800 Crore Drugs ( X@IndiaCoastGuard )

By ETV Bharat Telugu Team Published : April 14, 2025 at 10:43 AM IST | Updated : April 14, 2025 at 11:07 AM IST 2 Min Read

Coast Guard ATS Seize Rs 1,800 Crore Drugs : అరేబియా సముద్రంలో ఇండియన్ కోస్ట్​ గార్డ్​-ఐసీజీ డేరింగ్ ఆపరేషన్ చేసింది. గుజరాత్​ యాంటీ టెర్రరిస్ట్​ స్క్వాడ్-ఏటీఎస్​​తో కలిసి రూ.1800 కోట్లు విలువ చేసే 300 కిలోల డ్రగ్స్​ను స్వాధీనం చేసుకుంది. ఈ మేరకు సోమవారం ఐసీజీ అధికారులు వివరాలు వెల్లడించారు. స్వాధీనం చేసుకున్న డ్రగ్స్​ను మెథాంఫెటమైన్ (methamphetamine )గా అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై తదుపరి దర్యాప్తును ఏటీఎస్​కు అప్పగించారు. చిమ్మ చీకట్లో డేరింగ్ ఆపరేషన్!

కోస్ట్​గార్డ్​ అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, స్మగ్లర్ల కార్యకలాపాలపై ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్​కు సమాచారం అందింది. అనంతరం ఏప్రిల్ 12-13 అర్ధరాత్రి గుజరాత్​ తీరంలోని అరేబియా సముద్రంలో ఏటీఎస్​తో కలిసి ఆపరేషన్ చేపట్టింది ఐసీజీ. బోటుపై వెళ్తున్న స్మగ్లర్లను చీకట్లో కోస్ట్​గార్డ్ నౌక వెంటాడింది. తమ వైపు సమీపిస్తున్న ఐసీజీ​ నౌకను చూసిన స్మగ్లర్లు- డ్రగ్స్​ను సుముద్రంలో పారేసి ఇంటర్నేషనల్ మారిటైమ్​ బౌండరీ లైన్​-IMBLను దాటి వెళ్లిపోయారు. అయితే, స్మగ్లర్ల బోట్​ను గుర్తించే సరికి అది ఐఎమ్​బీఎల్​కు సమీపంలో ఉందని, అందుకే వారు తప్పించుకునేందుకు అవకాశం ఏర్పడిందని కోస్ట్​గార్డ్​ తెలిపింది. ఆ తర్వాత కోస్ట్​ గార్డ్ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగి అత్యంత ప్రతికూల, చీకటి వాతావరణంలో డ్రగ్స్​ను సముద్రం నుంచి బయటకు తీశాయని వెల్లడించింది. తదుపరి విచారణ కోసం సీజ్​ చేసిన మెటీరియల్​ను ఐసీజీ ద్వారా పోరుబందర్​కు తరలించినట్లు పేర్కొంది. ఇటీవలి కొన్నేళ్లలో ఐసీజీ, ఏటీఎస్​ 13 విజయవంతమైన ఆపరేషన్లలో భాగమయ్యాయని వెల్లడించింది. కోస్ట్‌గార్డ్‌ చరిత్రలోనే ఫస్ట్​టైమ్!​

గతేడాది నంబర్​లో కూడా ఐసీజీ భారీ అపరేషన్ చేపట్టింది. అండమాన్‌ నికోబార్ తీరంలో కోస్ట్‌ గార్డ్‌ సిబ్బంది భారీగా మాదక ద్రవ్యాలను పట్టుకున్నారు. ఫిషింగ్‌ బోటు నుంచి ఆరు టన్నుల డ్రగ్స్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కోస్ట్‌గార్డ్‌ చరిత్రలోనే ఇంత భారీ మొత్తంలో మాదక ద్రవ్యాలు పట్టుబడటం ఇదే తొలిసారి! 6,000 కిలోల మెథాంఫేటమిన్‌ను తరలిస్తున్న బోటును సీజ్ చేశారు.

Last Updated : April 14, 2025 at 11:07 AM IST