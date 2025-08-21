ETV Bharat / bharat

సీఎం రేఖా గుప్తాకు తీవ్ర గాయాలు- ఇంటి నుంచే పనులు- నిందితుడికి ఐదు రోజుల కస్టడీ

రేఖా గుప్తాపై దాడి ఘటన- భద్రత పెంపు

Delhi CM Rekha Gupta
Delhi CM Rekha Gupta (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 21, 2025 at 11:37 AM IST

Delhi CM Rekha Gupta Attacked : దేశ రాజధాని దిల్లీలో ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తాపై జరిగిన దాడిలో ఆమె తీవ్రంగా గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది. ఇంకా షాక్​లో ఉన్నారని సమాచారం. ఈ మేరకు దిల్లీ మంత్రి కపిల్ మిశ్రా వెల్లడించారు. గురువారం ఉదయం రేఖ గుప్తాను కలిసి ఆయన, అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి ఇంటి నుంచే సీఎం బాధ్యతలు నిర్విస్తున్నారని తెలిపారు.

ముఖ్యమంత్రిపై ప్రణాళికాబద్ధమైన పద్ధతిలోనే దాడి జరిగిందని చెప్పారు. నిందితుడికి తీవ్రమైన నేరాల చరిత్ర ఉందని అన్నారు. రేఖ గుప్తాకు బలమైన శారీరక గాయాలు ఉన్నాయని, విశ్రాంతి అవసరమని మిశ్రా అన్నారు. అయితే, బుధవారం నుంచి ఆమె తన నివాసంలో ఫైళ్లను చూస్తున్నారని ఆయన వెల్లడించారు. చురుకుగా పనిచేస్తున్నారని చెప్పారు.

నిందితుడిపై హత్యాయత్నం, స్మగ్లింగ్ అభియోగాలు సహా తొమ్మిది క్రిమినల్ కేసులు నమోదయ్యాయని మంత్రి పేర్కొన్నారు. అయితే నిందితుడికి ఐదు రోజుల పోలీసు కస్టడీ విధించింది కోర్టు. నిందితుడు సక్రియా రాజేశ్ భాయ్ ఖిమ్జీభాయ్ (41)ను అర్థరాత్రి నైరుతి దిల్లీలోని ఒక మేజిస్ట్రేట్ ఇంట్లో హాజరుపరిచారు పోలీసులు. భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS) సెక్షన్ 109(1) (హత్యాయత్నం) కింద కేసులు నమోదు చేశారు.

భద్రత పెంపు
మరోవైపు, దాడి ఘటన తర్వాత రేఖ గుప్తా నివాసం వెలుపల పారామిలిటరీ దళాలను మోహరించారు. ఆమె భద్రతలో పెద్ద మార్పులు చేశారు అధికారులు. దాడి తరహా సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూసుకోవడానికి, భద్రతా ప్రోటోకాల్‌లను బలోపేతం చేయడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఇకపై ఫిర్యాదుదారులు నేరుగా ముఖ్యమంత్రిని సంప్రదించడానికి అనుమతి లేదని చెప్పారు.

ప్రజా సమస్యలను తెలుసుకునేందుకు ప్రతివారం నిర్వహిస్తున్న జన్‌ సున్వాయ్‌ కార్యక్రమంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఫిర్యాదుదారు ముసుగులో వచ్చిన దుండగుడు పత్రాలను అందిస్తూ సీఎంపై ఒక్కసారిగా దాడికి తెగబడ్డాడు. వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు దుండగుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతడిని గుజరాత్‌లోని రాజ్‌కోట్‌కు చెందిన ఆటో డ్రైవర్‌ సకారియా రాజేశ్‌ భాయ్‌ ఖిమ్జీభాయ్‌గా గుర్తించారు.

పిరికి చర్యలు ఏం చేయలేవు!
దాడి తర్వాత పిరికి చర్యలు నా సంకల్పాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయలేవని ఎక్స్​లో రేఖా గుప్తా స్పందించారు. "ఇది నాపై జరిగిన దాడి మాత్రమే కాదు. దిల్లీకి సేవ చేయాలని, ప్రజా సంక్షేమం కోసం పనిచేయాలనే నా సంకల్పంపై జరిగిన పిరికి ప్రయత్నం. ఇటువంటి దాడులు నా సంకల్పాన్ని ఎన్నటికీ విచ్ఛిన్నం చేయలేవు. నేను గతంలోకంటే ఎక్కువ శక్తి, అంకితభావంతో మీ మధ్య పనిచేస్తాను. జన్‌ సున్వాయ్‌ కొనసాగుతుంది" అని తెలిపారు.

