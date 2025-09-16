ఉత్తరాఖండ్లో క్లౌడ్ బరస్ట్- దెహ్రాదూన్ను ముంచెత్తిన వరదలు
మరోసారి క్లౌడ్ బరస్ట్- పలువురు గల్లంతు
Published : September 16, 2025 at 12:10 PM IST
Uttarakhand Cloudburst : ఉత్తరాఖండ్ దెహ్రాదూన్లో మేఘవిస్ఫోటనం సంభవించింది. సహస్రధారలో పోటెత్తిన మెరుపువరదల్లో పలువురు గల్లంతయ్యారు. వరదతో పాటు వచ్చిన బురద, ఇతర శిథిలాల తాకిడికి అనేక ఇళ్లు, దుకాణాలు, హోటళ్లు దెబ్బతినగా, వాహనాలు నీటిలో కొట్టుకుపోయాయి. సహాయకచర్యలు చేపట్టిన NDRF, SDRF బృందాలు, ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజల్ని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాయి.
దెహ్రాదూన్లో విద్యాసంస్థలకు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది. తపోవన్ ప్రాంతంలో నివాసాలు జలమయమయ్యాయి. వరదనీరు భారీగా చేరడంతో జిల్లాలోని తమ్సా, టన్స్, సాంగ్ నదులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. మాల్దేవతా ప్రాంతంలో ఓ వంతెన కొట్టుకుపోయింది. తపకేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయం నీటమునిగింది. ముస్సోరీలోనూ భారీగా నష్టం వాటిల్లినట్లు తెలిసింది. రిషికేశ్లో చంద్రభాగానది ప్రమాదకరస్థితిలో ప్రవహిస్తోంది. నదీ ప్రవాహంలో చిక్కుకున్న ముగ్గురిని ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది రక్షించారు. పరిస్థితిపై ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నట్లు ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్సింగ్ ధామి తెలిపారు.
#WATCH | Uttarakhand | Tamsa river in spate and Tapkeshwar Mahadev temple inundated as heavy rainfall lashes Dehradun.— ANI (@ANI) September 16, 2025
Temple priest Acharya Bipin Joshi says, " the river started flowing heavily since 5 am, the entire temple premises were submerged... this kind of situation had… pic.twitter.com/4E6PhKBM6K