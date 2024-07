ETV Bharat / bharat

మీ దుస్తుల నుంచి బ్యాడ్​ స్మెల్​ వస్తోందా? - ఇలా చేస్తే ఎంతో ఫ్రెష్​గా ఉంటాయి! - Clothes Washing Tips

By ETV Bharat Telugu Team

Best Tips To Avoid Bad Smell From Clothes : కాలం ఏదైనా సరే దుస్తుల నుంచి చెమట వాసన రావడం అనేది కామన్. కొందరు ఎన్ని పెర్​ఫ్యూమ్​లు, డియోలు వాడినా బట్టల నుంచి చెమట స్మెల్ వస్తూనే ఉంటుంది. దాంతో నలుగురిలో తిరగాలన్నా ఇబ్బందిగా ఫీలవుతుంటారు. వర్షాకాలంలో మరొక విధమైన ముతక వాసన ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఈ దుర్వాసన సమస్య రాకుండా ఉండాలంటే.. కొన్ని టిప్స్ పాటించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

నిమ్మకాయ : ఇది ఆరోగ్యపరంగా ఎలాంటి ప్రయోజనాలను అందిస్తుందో మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. అలాగే దుస్తుల నుంచి వచ్చే చెడు వాసనలను తిప్పికొట్టడంలోనూ నిమ్మరసం(Lemon) సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా ఇందులోని యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు చెమట వాసనకు కారణమయ్యే బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తాయని చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం మీరు చేయాల్సిందల్లా.. బట్టలు ఉతికే ముందు బకెట్ వాటర్​లో కాస్త నిమ్మరసం కలిపి అందులో కాసేపు దుస్తులను నానబెట్టుకోవాలి. ఆపై వాష్ చేసుకొని ఆరబెట్టుకుంటే సరిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు.

2021లో 'జర్నల్ ఆఫ్ టెక్స్‌టైల్ అండ్ అపారెల్' ప్రచురితమైన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం.. నిమ్మరసం దుస్తుల నుంచి వచ్చే చెమట వాసనను తొలగించడంలో సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుందని కనుగొన్నారు. ఈ పరిశోధనలో పాకిస్తాన్‌లోని పెషావర్‌లో ఉన్న ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో టెక్స్‌టైల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో ప్రొఫెసర్‌ డాక్టర్ ఐ.ఎం. ఖాన్ పాల్గొన్నారు. నిమ్మరసంలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు దుస్తువుల నుంచి వచ్చే చెడు వాసనలను తొలగించడంలో చాలా బాగా సహాయపడతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

వెనిగర్ : దుస్తుల నుంచి వచ్చే చెడు వాసన, చెమట వాసనలను తొలగించడంలో వైట్ వెనిగర్ చాలా బాగా సహాయపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీనిలో ఉండే ఆమ్ల స్వభావం బట్టల దుర్వాసనకు కారణమయ్యే ఫంగస్​ను తరిమికొట్టడంలో ఎఫెక్టివ్​గా పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం ముందుగా ఒక బకెట్ గోరువెచ్చని వాటర్​లో కొద్దిగా వెనిగర్ వేసి బట్టలను నానబెట్టుకోవాలి. అదే వాషింగ్ మెషిన్​లో అయితే.. దుస్తులు వాష్ చేయడానికి ముందుగా డిటర్జెంట్​లో ఒక కప్పు వెనిగర్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు.