లద్దాఖ్లో ఉద్రిక్తతలు- సోనమ్ వాంగ్చుక్ అరెస్టు
ఉద్రిక్తతలకు కారకుడిగా భావిస్తున్న పర్యావరణ వేత్త సోనమ్ వాంగ్చుక్ అరెస్ట్
Published : September 26, 2025 at 5:06 PM IST
Activist Sonam Wangchuk Arrested : లద్దాఖ్ రాష్ట్ర హోదా కోసం పోరాడుతున్న ఉద్యమకారుడు సోనమ్ వాంగ్చుక్ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. డీజీపీ ఎస్డీ సింగ్ నేతృత్వంలోని బృందం ఆయనను అదుపులోకి తీసుకుంది. లేహ్లో జరిగిన ఘటనలకు తనను బాధ్యుడిని చేసి అరెస్టు చేసినా పర్వాలేదని వాంగ్చుక్ అన్న మరుసటి రోజే ఈ పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఇటీవల లేహ్లో చెలరేగిన ఆందోళనలకు వాంగ్ చుక్ రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలే కారణమని ఇప్పటికే కేంద్ర హోంశాఖ తెలిపింది. ఆయనకు చెందిన సంస్థపైనా కేంద్ర హోంశాఖ కీలక చర్యలు తీసుకుంది. విదేశీ విరాళాల నియంత్రణ చట్టం ఉల్లంఘన కింద ఆ సంస్థ FCRA లైసెన్సును రద్దు చేసింది.
వాంగ్చుక్కు చెందిన స్టూడెంట్ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ కల్చరల్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ లద్దాఖ్ సంస్థ ఖాతాల్లో అక్రమాలు జరిగాయని తెలిపింది. అందులో దేశ ప్రయోజనాలకు విరుద్ధంగా ఓ స్వీడన్ సంస్థ నుంచి జరిగిన లావాదేవీ కూడా ఉందని వెల్లడించింది. అందుకే లైసెన్సు రద్దు చేశామని కేంద్ర హోంశాఖ వివరించింది. రాష్ట్ర హోదా, ఆరో షెడ్యూల్ వర్తింపజేసి రాజ్యాంగ రక్షణ కల్పించాలన్న డిమాండ్లతో కొన్ని రోజులుగా లేహ్లో జరుగుతున్న ఉద్యమం ఈ నెల 24న హింసాత్మకంగా మారి నలుగురు మృతిచెందారు. ఈ హింసకు కారణమయ్యారన్న ఆరోపణలపై ఇప్పటికే 50 మందిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తాజాగా వాంగ్చుక్ను అరెస్టు చేశారు.