చెంపదెబ్బ కొట్టిన టీచర్​పై పగ- టిఫిన్ బాక్సులో తెచ్చిన గన్​తో ఉపాధ్యాయుడిపై కాల్పులు! - STUDENT SHOOTS TEACHER WITH PISTOL

ఉపాధ్యాయుడిపై గన్​తో కాల్పులు జరిపిన స్టూడెంట్- అదే కారణమా?

Student Shoots Teacher With Pistol
Student Shoots Teacher With Pistol (ETV Bharat (Representative Image))
Published : August 21, 2025 at 4:00 PM IST

3 Min Read

Student Shoots Teacher With Pistol : ఉత్తరాఖండ్​లోని ఉధమ్​సింగ్ నగర్ జిల్లాలో ఓ స్కూల్ టీచర్​ను గన్​తో విద్యార్థి కాల్చాడు. బుధవారం ఉదయం జరిగిన ఈ ఘటనలో ఉపాధ్యాయుడు తీవ్రంగా గాయపడి ఆస్పత్రిలో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నాడు. పోలీసులు నిందితుడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అలాగే అతడి వద్ద ఉన్న గన్​ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం
ఉధమ్​సింగ్ నగర్ జిల్లా కాశీపుర్​లోని కుందేశ్వరి రోడ్డులో ఉన్న ఒక పెద్ద ప్రైవేట్ పాఠశాలలో బుధవారం తుపాకీ కాల్పుల శబ్దం కలకలం రేపింది. పాఠశాలలోని ఒక విద్యార్థి ఉపాధ్యాయుడు గగన్​సింగ్​ను లక్ష్యంగా చేసుకుని గన్​తో కాల్పులు జరిపాడు. దీంతో స్కూల్​లో గందరగోళ వాతావరణం నెలకొంది. గాయపడిన ఉపాధ్యాయుడు గగన్​దీప్ సింగ్​ను వెంటనే ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు స్కూల్ సిబ్బంది. ప్రస్తుతం అతడి ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. శస్త్రచికిత్స చేసి ఉపాధ్యాయుడి మెడలో ఇరుక్కున్న బుల్లెట్​ను తొలగించారు వైద్యులు.

టిఫిన్ బాక్స్ నుంచి గన్ తీసి కాల్పులు
ఫిజిక్స్ టీచర్ గగన్​దీప్ సింగ్ బుధవారం ఉదయం యథావిథిగా క్లాస్​కు వచ్చారు. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత గది నుంచి బయటకు వస్తుండగా, గగన్​దీప్ పై ఓ విద్యార్థి టిఫిన్ బాక్స్ నుంచి తుపాకీని తీసి కాల్పులు జరిపాడు. అనంతరం అక్కడి నుంచి పరారయ్యేందుకు నిందితుడు ప్రయత్నించాడు. కానీ స్కూల్​లోని ఉపాధ్యాయులు అతడ్ని పట్టుకున్నారు. గాయపడిన ఉపాధ్యాయుడిని ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఉపాధ్యాయుడి ఫిర్యాదు మేరకు మైనర్ నిందితుడిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు ఏఎస్పీ అభయ్ సింగ్ తెలిపారు.

పోలీసుల విచారణలో నిందితుడు ఏమన్నాడంటే?
పిస్టల్​ను ఇంటి అల్మారాలో ఉంచారని, దాన్ని తీసి టిఫిన్ బాక్స్​లో పెట్టి స్కూల్​కు తీసుకొచ్చానని పోలీసులు ఎదుట నిందితుడు అంగీకరించాడు. మరోవైపు, నిందితుడి తండ్రి ఈ ఘటన జరిగిన తర్వాత పరారయ్యాడు. ఆ తర్వాత అతడు ఇంటికి తిరిగివచ్చాడు. ఈ క్రమంలో ఇంట్లోకి గన్ ఎలా వచ్చిందని నిందితుడి తండ్రిని పోలీసులు ప్రశ్నించారు.

"ఉపాధ్యాయుడిని కాల్చి చంపిన నిందితుడి తండ్రి రైతు. నిందితుడికి ఇద్దరు సోదరీమణులు, ఒక సోదరుడు ఉన్నాడు. వీరందరిలో నిందితుడే చిన్నవాడు. అతడి అక్కకు వివాహం అయింది. ఒక సోదరి ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసిన తర్వాత కెనడాకు వెళ్లింది. నిందితుడి తండ్రిపై చాలా సంవత్సరాల క్రితం హత్యాయత్నం, ఓ యాక్సిడెంట్ కేసు నమోదైంది. ఇటీవల కాలంలో ఎటువంటి కేసులు నమోదు కాలేదు" అని కుండేశ్వరి పోలీస్​స్టేషన్ ఇంఛార్జ్ చందన్ సింగ్ తెలిపారు.

సరైన కారణాలు తెలియలేదు!
ఉపాధ్యాయుడిపై విద్యార్థి కాల్పుల జరపడానికి గల కారణం ఇప్పటికీ తెలియలేదు. ఆ విషయం ఇప్పటికీ మిస్టరీగానే ఉంది. కానీ ఈ ఘటన మొత్తం సమాజంలో విద్యా సంస్థల భద్రతపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోంది. కాల్పుల సమాచారం గురించి తెలిసిన వెంటనే పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. విద్యార్థి ఏ పరిస్థితుల్లో ఇలా చేశాడు? మానసిక ఒత్తిడే కారణమా? అనే కోణంలో విచారించారు. ఫోరెన్సిక్ బృందం పాఠశాలకు చేరుకుని ఆధారాలను సేకరించింది. ఘటనాస్థలిలో పోలీసు బృందం గన్​ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

చెంపదెబ్బే కారణమా?
"కాశీపుర్​లోని ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన జరిగింది. ఒక ఉపాధ్యాయుడిపై స్టూడెంట్ కాల్పులు జరిపాడు. ఉపాధ్యాయుడి ఫిర్యాదు మేరకు, నిందితుడైన మైనర్ విద్యార్థిపై కేసు నమోదు చేశాం. నిందుతుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. అన్ని కోణాల్లో ఈ కేసుపై దర్యాప్తు చేపడుతున్నాం. ఫిజిక్స్ క్లాస్ చెబుతున్నప్పుడు సోమవారం టీచర్ విద్యార్థికి ప్రశ్న వేశాడు. సమాధానం ఇచ్చినప్పటికీ ఉపాధ్యాయుడు అతనిని చెంపదెబ్బ కొట్టాడు. తరగతిలో చెంపదెబ్బ కొట్టడాన్ని విద్యార్థి అవమానంగా భావించాడు. దానికి ప్రతీకారంగా విద్యార్థి ఉపాధ్యాయుడిపై కాల్పులు జరిపాడు" అని కాశీపుర్ ఎస్పీ అభయ్ సింగ్ తెలిపారు.

మరోవైపు, టీచర్​పై స్టూడెంట్ కాల్పుల జరపడంతో కాశీపుర్​లోని పాఠశాలలను గురువారం మూసివేశారు. పాఠశాలల యజమాన్యాలు అత్యవసర సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి పరిస్థితిపై తీవ్రంగా చర్చించారు. పాఠశాలల భద్రతను నిర్ధరించడానికి కఠినమైన చట్టాలు, విధానాలను అమలు చేయాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని అభిప్రాయపడ్డారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కఠినమైన నియమాలు, శిక్షార్హమైన నిబంధనలు రూపొందించాలని డిమాండ్ చేశారు. తద్వారా ఏ విద్యార్థి లేదా బయటి వ్యక్తి టీచర్స్​పై దాడులు చేసేందుకు ఆలోచిస్తారనన్నారు.

