Student Protest For Village Development : తమ గ్రామంలో సరైన వసతులు లేవని, మంచి సౌకర్యాలు కల్పించాలని తరచూ ఎక్కడో ఓ చోట నిరసనలు జరగడం చూస్తూ ఉంటాం. ఇందులో చాలా వరకు యువకులు, పెద్దలే కనిపిస్తుంటారు. కానీ ఓ గ్రామంలో ఆరో తరగతి చదివే విద్యార్థి గ్రామంలో జరిగే అన్యాయాలు, అక్రమాలపై యుద్ధం చేసింది. తన గ్రామ అభివృద్ధి కోసం గళం విప్పిన ఆమె, ఏకంగా గ్రామ పంచాయతి గేటు ముందు ప్లకార్డులతో కూర్చొని ఒంటరి పోరాటం చేసింది. సరైన సౌకర్యాలు లేవని డిమాండ్ చేస్తూ నిరసనకు దిగింది. తన నిరసనకు స్పందించిన సంబంధిత అధికారులు వెంటనే చర్యలు చేపట్టడంతో బాలిక ఆనందం వ్యక్తం చేసింది. ఈ ఘటన కర్ణాటక రాష్ట్రంలో జరిగింది.
ఇదీ జరిగింది
దావణగెరె జిల్లా ఆలూరు గ్రామానికి చెందిన సుష్మిత అదే గ్రామంలో దేవరాజ్ అరసు ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఆరో తరగతి చదువుతోంది. అయితే, గ్రామంలో నెలకొన్న అధ్వాన్న పరిస్థితిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. దీంతో గ్రామ ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందుల గురించి తానే స్వయంగా చొరవ తీసుకుంది. గ్రామ పంచాయతీ ముందున్న రోడ్డుపై బైటాయించి, పక్కన కుర్చీకి ప్లకార్డులు కట్టి నిరసనకు దిగింది. ఆమె రోజూ పాఠశాలకు వెళ్లే మార్గం పూర్తిగా గుంతలతో నిండి ఉండడం, వర్షం కురిస్తే మురుగు నీరంతా రోడ్డుపైకి చేరడం ఆమెలో ఆవేశాన్ని రగిల్చింది. అంతే కాకుండా రోడ్లపై నీరు చేరడంతో పాఠశాలకు వెళ్లే విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేవారని సుష్మిత తెలిపింది. వర్షాలతో రోడ్లపై నీరు చేరి స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారని, కొన్ని సందర్భాల్లో ఉపాధ్యాయులు బురదలో పడిపోయిన ఘటనలు ఉన్నాయని చెప్పింది. అందుకే తాను నిరసనకు దిగినట్లు తెలిపింది.
అంతే కాకుండా గ్రామంలో స్వచ్ఛమైన తాగునీటి కేంద్రాలు లేకపోవడంతో స్థానిక ప్రజలు అవస్థలు పడేవారు. ఇది గమనించిన సుష్మిత వెంటనే నీటి కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. అలాగే మురుగు నీటి వ్యవస్థ సరిగ్గా లేదని, వరద నీటిలో ద్రవ పదార్థాలు రోడ్డుపై ప్రవహించేవని ఆమె చెప్పింది. అధికారులు వెంటనే మురుగు కాలువలకు మరమ్మత్తులు చేయించాలని ఆ విద్యార్థి తెలిపింది.
విద్యార్థి నిరసనకు స్పందించిన అధికారులు!
విద్యార్థి నిరసన గురించి తెలుసుకున్న గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి అధికారి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. సుష్మితతో చర్చలు జరిపి ఆమె డిమాండ్లను నెరవేరుస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అనంతరం ఆ విద్యార్థి తన నిరసనను విరమించుకుంది. గ్రామంలో ప్రాథమిక సౌకర్యాలు లేవని, తన నిరసన తర్వాత కాలువల నుంచి బురదను తొలగించడం ప్రారంభించారని తెలిపింది. అలాగే పాఠశాలకు వెళ్లే రహదారికి మరమ్మత్తులు చేయడం కోసం టెండర్లను పిలిపించారని పేర్కొంది. గ్రామంలో సరైన స్థలం లేకపోవడంతో స్వచ్ఛమైన తాగునీటి యూనిట్ను వేరే గ్రామానికి మార్చారు. కానీ గ్రామంలో మంచి నీటి యూనిట్ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఓక వేళ డిమాండ్లు నెరవేరకపోతే తాను మళ్లీ నిరసనకు దిగుతానని సుష్మిత పేర్కొంది.
