IIT Kanpur Chitragupta Device : సైబర్ భద్రత, రక్షణ రంగానికి పనికొచ్చే పరికరాల స్టార్టప్ ఎగ్జిబిషన్ను ఐఐటీ కాన్పూర్ దిల్లీలో నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా ఐఐటీ కాన్పూర్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ సహాయంతో విద్యార్థులు ప్రారంభించిన 50కి పైగా సైబర్ భద్రత, రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన స్టార్టప్లను ప్రదర్శించారు. ఈ ఎగ్జిబిషన్లో 'చిత్రగుప్త' డివైజ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ పరికరం ఎలా పనిచేస్తుంది? దీని వల్ల ఉపయోగాలేంటి? తదితర విషయాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
సైబర్ నేరగాళ్లకు చుక్కలు!
ఐఐటీ కాన్పూర్, నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ యూనివర్సిటీ గాంధీనగర్ పూర్వ విద్యార్థి రుషిత్ సోని ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ సహాయంతో 'చిత్రగుప్త' అనే డివైజ్ను అభివృద్ధి చేశారు. ఫోరెన్సిక్ సైబర్ అటాక్ అనే స్టార్టప్ కంపెనీని స్థాపించి ఆయన ఈ పరికరాన్ని తయారుచేశారు. ప్రస్తుత కాలంలో 90 శాతం సైబర్ నేరాలలో మొబైల్ను ఉపయోగిస్తున్నారని రుషిత్ సోని చెప్పారు. ఇప్పటివరకు, దర్యాప్తు సంస్థలు మొబైల్ ఫోరెన్సిక్ దర్యాప్తు చేయడానికి, ఆ నివేదికను పొందడానికి చాలా ఏళ్లు పట్టేదని వివరించారు. అయితే తాను అభివృద్ధి చేసిన డివైజ్తో మొబైల్ డేటాను అక్కడికక్కడే గుర్తించడం ద్వారా ఫోరెన్సిక్ నివేదికను వెంటనే తెలుసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు.
డివైజ్ ధర ఎంతంటే?
"ఈ పరికరాన్ని అనేక కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు, కార్పొరేట్ కంపెనీలు ఉపయోగిస్తున్నాయి. ఈ పరికరం ధర రూ. 15 లక్షలు. ఏదైనా సైబర్ నేరం జరిగినప్పుడల్లా, నిందితుడి మొబైల్ను డేటా కేబుల్ ద్వారా పరికరానికి అనుసంధానించి డేటాను విశ్లేషించొచ్చు. అప్పుడు అతని డేటా అంతా పరికరంలోకి వస్తుంది. డేటాలో నేరాల కోసం చేసిన చాటింగ్, లొకేషన్, వాట్సాప్, ఇన్ స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్ డేటా, చాటింగ్లు బయటపడతాయి" అని రుషిత్ సోనీ చెప్పారు.
సైబర్ భద్రత సవాల్గా మారింది
ప్రస్తుత కాలంలో సైబర్ భద్రత ఒక పెద్ద సవాల్ అని ఐఐటీ దిల్లీ డైరెక్టర్ మణీంద్ర అగర్వాల్ పేర్కొన్నారు. సైబర్ భద్రత, రక్షణ కోసం దాని ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ ద్వారా ఐఐటీ కాన్పూర్ 50 కొత్త స్టార్టప్లను నెలకొల్పిందన్నారు. వాటిని ఎగ్జిబిషన్లో ప్రదర్శించారని తెలిపారు. ఇందులో సైబర్ భద్రతను ప్రోత్సహించిన స్టార్టప్లు కూడా ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు. ఐఐటీ కాన్పూర్ విద్యార్థులు సైబర్ దాడులను నిరోధించగల సామర్థ్యం ఉన్న స్టార్టప్లను సృష్టించారని అన్నారు.
"సైబర్ దాడుల ప్రభావాన్ని కూడా తగ్గించే కొన్ని స్టార్టప్ పరికరాలు ఉన్నాయి. దీనితో పాటు, రక్షణ రంగానికి ఉపయోగకరంగా ఉండే అనేక డ్రోన్లను కూడా అభివృద్ధి చేశారు. వాటిలో కొన్ని ట్రయల్స్లో ఉన్నాయి. ఇంకొన్ని ట్రయల్స్లో సక్సెస్ అయిన తర్వాత మార్కెట్లోకి వచ్చాయి" అని మణీంద్ర అగర్వాల్ స్పష్టం చేశారు.
