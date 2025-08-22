ETV Bharat / bharat

సైబర్ నేరగాళ్లకు ఇక చుక్కలే! 'చిత్రగుప్త' డివైజ్​ను అభివృద్ధి చేసిన ఐఐటీ కాన్పూర్ - IIT KANPUR CHITRAGUPTA DEVICE

దిల్లీలో ఐఐటీ కాన్పూర్ స్టార్టప్ ఎగ్జిబిషన్- 50 స్టార్టప్​ల ప్రదర్శన

IIT Kanpur Chitragupta Device
IIT Kanpur Chitragupta Device (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 22, 2025 at 1:47 PM IST

2 Min Read

IIT Kanpur Chitragupta Device : సైబర్ భద్రత, రక్షణ రంగానికి పనికొచ్చే పరికరాల స్టార్టప్ ఎగ్జిబిషన్​ను ఐఐటీ కాన్పూర్ దిల్లీలో నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా ఐఐటీ కాన్పూర్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ సహాయంతో విద్యార్థులు ప్రారంభించిన 50కి పైగా సైబర్ భద్రత, రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన స్టార్టప్​లను ప్రదర్శించారు. ఈ ఎగ్జిబిషన్​లో 'చిత్రగుప్త' డివైజ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ పరికరం ఎలా పనిచేస్తుంది? దీని వల్ల ఉపయోగాలేంటి? తదితర విషయాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

సైబర్ నేరగాళ్లకు చుక్కలు!
ఐఐటీ కాన్పూర్, నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ యూనివర్సిటీ గాంధీనగర్ పూర్వ విద్యార్థి రుషిత్ సోని ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ సహాయంతో 'చిత్రగుప్త' అనే డివైజ్​ను అభివృద్ధి చేశారు. ఫోరెన్సిక్ సైబర్ అటాక్ అనే స్టార్టప్ కంపెనీని స్థాపించి ఆయన ఈ పరికరాన్ని తయారుచేశారు. ప్రస్తుత కాలంలో 90 శాతం సైబర్ నేరాలలో మొబైల్​ను ఉపయోగిస్తున్నారని రుషిత్ సోని చెప్పారు. ఇప్పటివరకు, దర్యాప్తు సంస్థలు మొబైల్ ఫోరెన్సిక్ దర్యాప్తు చేయడానికి, ఆ నివేదికను పొందడానికి చాలా ఏళ్లు పట్టేదని వివరించారు. అయితే తాను అభివృద్ధి చేసిన డివైజ్​తో మొబైల్ డేటాను అక్కడికక్కడే గుర్తించడం ద్వారా ఫోరెన్సిక్ నివేదికను వెంటనే తెలుసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు.

డివైజ్ ధర ఎంతంటే?
"ఈ పరికరాన్ని అనేక కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు, కార్పొరేట్ కంపెనీలు ఉపయోగిస్తున్నాయి. ఈ పరికరం ధర రూ. 15 లక్షలు. ఏదైనా సైబర్ నేరం జరిగినప్పుడల్లా, నిందితుడి మొబైల్​ను డేటా కేబుల్ ద్వారా పరికరానికి అనుసంధానించి డేటాను విశ్లేషించొచ్చు. అప్పుడు అతని డేటా అంతా పరికరంలోకి వస్తుంది. డేటాలో నేరాల కోసం చేసిన చాటింగ్, లొకేషన్, వాట్సాప్, ఇన్‌ స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్ డేటా, చాటింగ్​లు బయటపడతాయి" అని రుషిత్ సోనీ చెప్పారు.

సైబర్ భద్రత సవాల్​గా మారింది
ప్రస్తుత కాలంలో సైబర్ భద్రత ఒక పెద్ద సవాల్ అని ఐఐటీ దిల్లీ డైరెక్టర్ మణీంద్ర అగర్వాల్ పేర్కొన్నారు. సైబర్ భద్రత, రక్షణ కోసం దాని ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ ద్వారా ఐఐటీ కాన్పూర్ 50 కొత్త స్టార్టప్​లను నెలకొల్పిందన్నారు. వాటిని ఎగ్జిబిషన్​లో ప్రదర్శించారని తెలిపారు. ఇందులో సైబర్ భద్రతను ప్రోత్సహించిన స్టార్టప్​లు కూడా ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు. ఐఐటీ కాన్పూర్ విద్యార్థులు సైబర్ దాడులను నిరోధించగల సామర్థ్యం ఉన్న స్టార్టప్​లను సృష్టించారని అన్నారు.

"సైబర్ దాడుల ప్రభావాన్ని కూడా తగ్గించే కొన్ని స్టార్టప్ పరికరాలు ఉన్నాయి. దీనితో పాటు, రక్షణ రంగానికి ఉపయోగకరంగా ఉండే అనేక డ్రోన్​లను కూడా అభివృద్ధి చేశారు. వాటిలో కొన్ని ట్రయల్స్‌లో ఉన్నాయి. ఇంకొన్ని ట్రయల్స్‌లో సక్సెస్ అయిన తర్వాత మార్కెట్లోకి వచ్చాయి" అని మణీంద్ర అగర్వాల్ స్పష్టం చేశారు.

దివ్యాంగులకు గుడ్​ న్యూస్- దేశంలోనే అత్యంత తేలికైన వీల్​ చైర్ తయారీ- IIT మద్రాస్ నూతన ఆవిష్కరణ

25 రోజుల్లోనే 3డీ భవనం - రాష్ట్రంలోనే మొదటిది - ఎలా నిర్మించారంటే?

IIT Kanpur Chitragupta Device : సైబర్ భద్రత, రక్షణ రంగానికి పనికొచ్చే పరికరాల స్టార్టప్ ఎగ్జిబిషన్​ను ఐఐటీ కాన్పూర్ దిల్లీలో నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా ఐఐటీ కాన్పూర్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ సహాయంతో విద్యార్థులు ప్రారంభించిన 50కి పైగా సైబర్ భద్రత, రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన స్టార్టప్​లను ప్రదర్శించారు. ఈ ఎగ్జిబిషన్​లో 'చిత్రగుప్త' డివైజ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ పరికరం ఎలా పనిచేస్తుంది? దీని వల్ల ఉపయోగాలేంటి? తదితర విషయాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

సైబర్ నేరగాళ్లకు చుక్కలు!
ఐఐటీ కాన్పూర్, నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ యూనివర్సిటీ గాంధీనగర్ పూర్వ విద్యార్థి రుషిత్ సోని ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ సహాయంతో 'చిత్రగుప్త' అనే డివైజ్​ను అభివృద్ధి చేశారు. ఫోరెన్సిక్ సైబర్ అటాక్ అనే స్టార్టప్ కంపెనీని స్థాపించి ఆయన ఈ పరికరాన్ని తయారుచేశారు. ప్రస్తుత కాలంలో 90 శాతం సైబర్ నేరాలలో మొబైల్​ను ఉపయోగిస్తున్నారని రుషిత్ సోని చెప్పారు. ఇప్పటివరకు, దర్యాప్తు సంస్థలు మొబైల్ ఫోరెన్సిక్ దర్యాప్తు చేయడానికి, ఆ నివేదికను పొందడానికి చాలా ఏళ్లు పట్టేదని వివరించారు. అయితే తాను అభివృద్ధి చేసిన డివైజ్​తో మొబైల్ డేటాను అక్కడికక్కడే గుర్తించడం ద్వారా ఫోరెన్సిక్ నివేదికను వెంటనే తెలుసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు.

డివైజ్ ధర ఎంతంటే?
"ఈ పరికరాన్ని అనేక కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు, కార్పొరేట్ కంపెనీలు ఉపయోగిస్తున్నాయి. ఈ పరికరం ధర రూ. 15 లక్షలు. ఏదైనా సైబర్ నేరం జరిగినప్పుడల్లా, నిందితుడి మొబైల్​ను డేటా కేబుల్ ద్వారా పరికరానికి అనుసంధానించి డేటాను విశ్లేషించొచ్చు. అప్పుడు అతని డేటా అంతా పరికరంలోకి వస్తుంది. డేటాలో నేరాల కోసం చేసిన చాటింగ్, లొకేషన్, వాట్సాప్, ఇన్‌ స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్ డేటా, చాటింగ్​లు బయటపడతాయి" అని రుషిత్ సోనీ చెప్పారు.

సైబర్ భద్రత సవాల్​గా మారింది
ప్రస్తుత కాలంలో సైబర్ భద్రత ఒక పెద్ద సవాల్ అని ఐఐటీ దిల్లీ డైరెక్టర్ మణీంద్ర అగర్వాల్ పేర్కొన్నారు. సైబర్ భద్రత, రక్షణ కోసం దాని ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ ద్వారా ఐఐటీ కాన్పూర్ 50 కొత్త స్టార్టప్​లను నెలకొల్పిందన్నారు. వాటిని ఎగ్జిబిషన్​లో ప్రదర్శించారని తెలిపారు. ఇందులో సైబర్ భద్రతను ప్రోత్సహించిన స్టార్టప్​లు కూడా ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు. ఐఐటీ కాన్పూర్ విద్యార్థులు సైబర్ దాడులను నిరోధించగల సామర్థ్యం ఉన్న స్టార్టప్​లను సృష్టించారని అన్నారు.

"సైబర్ దాడుల ప్రభావాన్ని కూడా తగ్గించే కొన్ని స్టార్టప్ పరికరాలు ఉన్నాయి. దీనితో పాటు, రక్షణ రంగానికి ఉపయోగకరంగా ఉండే అనేక డ్రోన్​లను కూడా అభివృద్ధి చేశారు. వాటిలో కొన్ని ట్రయల్స్‌లో ఉన్నాయి. ఇంకొన్ని ట్రయల్స్‌లో సక్సెస్ అయిన తర్వాత మార్కెట్లోకి వచ్చాయి" అని మణీంద్ర అగర్వాల్ స్పష్టం చేశారు.

దివ్యాంగులకు గుడ్​ న్యూస్- దేశంలోనే అత్యంత తేలికైన వీల్​ చైర్ తయారీ- IIT మద్రాస్ నూతన ఆవిష్కరణ

25 రోజుల్లోనే 3డీ భవనం - రాష్ట్రంలోనే మొదటిది - ఎలా నిర్మించారంటే?

For All Latest Updates

TAGGED:

IIT KANPUR CHITRAGUPTA DEVICECHITRAGUPTA DEVICE FORENSIC REPORTKANPUR DEVELOPED CHITRAGUPTA DEVICEIIT KANPUR STARTUPIIT KANPUR CHITRAGUPTA DEVICE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పెండింగ్​లో ఉన్న ట్రాఫిక్​ చలానాలు చెల్లించలేదా? ఇక నేరుగా నోటీసులు మీ ఇంటికే!

26 గేట్లు ఎత్తి నాగార్జునసాగర్​ నుంచి నీటి విడుదల - పాల నురగ లాంటి అందాలు చూడాల్సిందే

డబుల్ చిన్​తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఇలా చేస్తే సహజంగా తగ్గించుకోవచ్చట!

తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్​ - త్వరలోనే బుల్లెట్​ రైళ్ల పరుగులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.