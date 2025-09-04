Chirag Paswan Bihar Politics : బిహార్ ఎన్నికల సంగ్రామంలో ముఖాముఖిగా తలపడేందుకు అధికార ఎన్డీఏ కూటమి, విపక్ష ఇండియా కూటమి రెడీ అయ్యాయి. ఓ వైపు విపక్షాలను ఎదుర్కొంటూనే, మరోవైపు తమ కూటమిలోని పార్టీల మధ్య సాఫీగా సీట్ల పంపకాలు చేయడంపై ఎన్డీఏ ఫోకస్ పెట్టింది. ఈక్రమంలో ఒక మిత్రపక్ష పార్టీ అధినేత ఎన్డీఏ కూటమికి చిక్కుప్రశ్నగా మారారు. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో పోటీచేసిన 5 స్థానాల్లోనూ గెల్చిన తన పార్టీ (లోక్ జనశక్తి పార్టీ - ఎల్జేపీ)కి ఈసారి వీలైనన్ని ఎక్కువ అసెంబ్లీ సీట్లను ఇవ్వాలని కేంద్రమంత్రి చిరాగ్ పాశ్వాన్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. లేదంటే 2020 అసెంబ్లీ పోల్స్ తరహాలో ఒంటరిపోరుకూ సిద్ధమనే సంకేతాలు ఇస్తున్నారు. దీనిపై ఎన్డీఏ కూటమి దిక్సూచి బీజేపీ ఎలా స్పందించబోతోంది? సీట్ల సర్దుబాటు వ్యవహారంలో జేడీయూ అధినేత నీతీశ్ను నొప్పించకుండా, చిరాగ్ పాశ్వాన్ను మెప్పించేందుకు ఏం చేయనుంది? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
సీఎం రేసులో ఉన్నారా?
ఈసారి జరిగే బిహార్ అసెంబ్లీ పోల్స్ను ఎల్జేపీ అధినేత, కేంద్ర మంత్రి చిరాగ్ పాశ్వాన్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నారు. ఇక నుంచి రాష్ట్ర రాజకీయాలపైనే తన ఫోకస్ ఉంటుందని ఆయన పలుమార్లు ప్రకటించారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ పోటీ చేయాలని భావిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. 'బిహార్ ఫస్ట్, బిహారీ ఫస్ట్' అంటూ చిరాగ్ పాశ్వాన్ ప్రచార కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. రాష్ట్ర ప్రజలతో మమేకం అయ్యారు. 'చిరాగ్ కా చౌపల్' వంటి కార్యక్రమాలతో బిహార్లో తానూ బలమైన రాజకీయ శక్తినే అనే సందేశాన్ని రాజకీయ వర్గాల్లోకి పంపారు. ప్రస్తుతం కేంద్రంలో, బిహార్లో అధికారంలో ఉన్న ఎన్డీఏ కూటమిలో జేడీయూ అధినేత, బిహార్ సీఎం నీతీశ్ కుమార్ చక్రం తిప్పుతున్నారు. అటువంటి నీతీశ్ పాలనా విధానాలపైనా బహిరంగ విమర్శలు చేసిన నైజం చిరాగ్ పాశ్వాన్ సొంతం. బిహార్లో శాంతిభద్రతల నిర్వహణలో నీతీశ్ సర్కారు విఫలమైందని ఇటీవలే ఆయన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ పరిణామంతో ఎన్డీఏ కూటమిలోని ఎల్జేపీ మిత్రపక్షాలు బీజేపీ, జేడీయూ, హిందుస్తానీ అవామ్ మోర్చా అసౌకర్యానికి గురయ్యాయి. బీజేపీకి నీతీశ్ కుమార్ ఎంత ముఖ్యమో, చిరాగ్ పాశ్వాన్ అంతే ముఖ్యం. అందుకే చిరాగ్ విమర్శలపై అప్పట్లో బీజేపీ ఆచితూచి స్పందించింది. చిరాగ్ పాశ్వాన్ ఎన్నడూ సీఎం పదవి కావాలనే కోరికను బహిరంగంగా వ్యక్తం చేయలేదు. గత కొన్ని నెలల రాజకీయ పరిణామాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తే, భవిష్యత్తులో సీఎం పదవి రేసులో ఉండాలనే లక్ష్యం చిరాగ్కు ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తోందని పరిశీలకులు చెబుతున్నారు.
40 సీట్లు అడుగుతున్న చిరాగ్- 25 ఇస్తామంటున్న బీజేపీ
లోక్ జనశక్తి పార్టీ (ఎల్జేపీ) అధినేత, మాజీ కేంద్ర మంత్రి రాంవిలాస్ పాశ్వాన్ 2020 సంవత్సరం అక్టోబరు 8న కన్నుమూశారు. అనంతరం ఆ పార్టీపై పట్టు కోసం రాంవిలాస్ పాశ్వాన్ కుమారుడు చిరాగ్ పాశ్వాన్, సోదరుడు పశుపతి కుమార్ పారస్ మధ్య రాజకీయ యుద్ధం జరిగింది. ఈ పోరాటంలో చివరకు చిరాగ్ విజయం సాధించారు. రాంవిలాస్ పాశ్వాన్ మరణం తర్వాత 2020లో జరిగిన బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అవిభక్త ఎల్జేపీ ఒంటరిగా 134 స్థానాల్లో పోటీ చేసింది. అయితే ఒకే ఒక అసెంబ్లీ సీటును గెల్చుకుంది. కానీ 9 సీట్లలో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. రాష్ట్రంలో 5.6 శాతానికిపైగా ఓట్లను సాధించి ఎన్డీఏ కూటమికి నష్టాన్ని కలిగించింది. ఆ ఎన్నికల్లో బిహార్లోని మొత్తం 243 అసెంబ్లీ సీట్లకుగానూ 115 స్థానాల్లో జేడీయూ పోటీ చేయగా, 43 స్థానాల్లో గెలిచింది. 110 స్థానాల్లో పోటీచేసిన బీజేపీ 74 స్థానాల్లో గెలిచింది. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన ఐదు స్థానాల్లోనూ ఎల్జేపీ గెలిచింది. 6 శాతానికిపైగా ఓట్లను సాధించింది. అందుకే ఇటీవలే సీట్ల పంపకాల చర్చల సందర్భంగా తన పార్టీకి 40 అసెంబ్లీ సీట్లను చిరాగ్ పాశ్వాన్ డిమాండ్ చేసినట్లు సమాచారం. అయితే 25 సీట్లే ఇవ్వగలమని బీజేపీ పెద్దలు ఆయనకు చెప్పారట. అయినా ఊరుకోకుండా సీట్ల కోసం చిరాగ్ పాశ్వాన్ బేరసారాలు కొనసాగిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
బీజేపీకి చిరాగ్ అవసరం ఎందుకు?
బిహార్లోని 243 అసెంబ్లీ సీట్లలో సింహభాగాన్ని దక్కించుకోవాలనే వ్యూహంతో బీజేపీ, జేడీయూ ఉన్నాయి. ఇతర పార్టీలకు బలంగా ఉన్న స్థానాలను మాత్రమే కేటాయించాలని యోచిస్తున్నాయి. చిరాగ్ మాత్రం చివరి నిమిషం దాకా ప్రయత్నించి, సీట్ల పంపకాల విషయంలో తన పంతాన్ని నెగ్గించుకోవాలని భావిస్తున్నారు. లేదంటే 2020 అసెంబ్లీ పోల్స్ తరహాలో ఒంటరి పోరుకు దిగుతాననే సంకేతాలను బీజేపీ, జేడీయూ పెద్దలకు పంపుతున్నారు. ఈనేపథ్యంలో జేడీయూ అధినేత, సీఎం నీతీశ్ను నొప్పించకుండా, చిరాగ్ను మెప్పించేందుకు బీజేపీ పెద్దలు పెద్ద మేధోమధనమే చేస్తున్నారు. బీజేపీకి చిరాగ్ పాశ్వాన్ సహకారం చాలా అవసరం. ఎందుకంటే రాష్ట్ర జనాభాలో 6 శాతమున్న ప్రభావవంతమైన దళిత సమాజమైన పాశ్వాన్ల మద్దతు ఎల్జేపీకే ఉంది. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లోనూ ఈవిషయం నిరూపితమైంది.
బిహార్ ఎన్డీఏ కూటమిలో అసెంబ్లీ సీట్ల సర్దుబాటుపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. సీఎం నీతీశ్ కుమార్ ప్రస్తుతం కేంద్ర సర్కారులో కింగ్ మేకర్గా ఉన్నారు. అందుకే ఆయన పార్టీ జేడీయూకు సీట్ల పంపకాల్లో పెద్దపీట వేయాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. మరోవైపు చిరాగ్ పాశ్వాన్ కూడా సీట్ల కోసం బీజేపీ పెద్దలపై ఒత్తిడిని పెంచుతున్నారు. చివరకు ఏం జరుగుతుంది? ఎన్డీఏ కూటమిలోని ఏ పార్టీకి ఎన్ని సీట్లు దక్కుతాయి? అనేది తెలియాలంటే ఇంకొన్ని వారాలు వేచిచూడాల్సిందే.