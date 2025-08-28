China Media on India : చైనా ప్రభుత్వం, మీడియా రెండూ పెద్ద మిస్టరీలే. అవి ఏం కూస్తాయో, ఏం రాస్తాయో ఎవరికీ అంతుచిక్కదు. ఒకవేళ అంతుచిక్కినా, అప్పటికే చాలా లేటైపోతుంది. చైనా ప్రభుత్వం, మీడియాల దుష్ట లక్ష్యం నెరవేరాక, మనం ఎంత గొంతు చించుకున్నా లాభం ఉండదు. అందుకే ఎప్పటికప్పుడు వాటి ఆగడాలను ట్రాక్ చేసి, కౌంటర్ ఇచ్చే ప్రత్యేక పర్యవేక్షక వ్యవస్థ భారత్కు అవసరమని ప్రముఖ ప్రాంతీయ భద్రత, నిఘా విశ్లేషకులు బ్రిగేడియర్ రాకేష్ భాటియా అభిప్రాయపడ్డారు. భాష ఏదైనా సరే వార్తలోని సమాచారం ఒకేలా ఉండాలి కదా. కానీ చైనాలో ఒకే వార్త ఇంగ్లిష్లో ఒకలా, ఆ దేశ అధికార భాష మాండరిన్లో మరోలా ప్రచురితం అవుతుంది. ప్రత్యేకించి భారత్కు చెందిన వార్తలను చైనా మీడియా ఇంగ్లిష్లో సాఫ్ట్గా, పాజిటివ్గా పబ్లిష్ చేస్తుంది. వీటినే మాండరిన్ భాషలో హార్డ్గా నెగెటివ్గా సొంత వ్యాఖ్యానాలను జోడించి మరీ పబ్లిష్ చేస్తుంది. గత కొన్నేళ్లలో ఈవిధంగా చైనా మీడియాలో ప్రచురితమైన సంచలన కథనాలు ఏవి? చైనా రెండు నాల్కల ధోరణి వెనుక అసలు లక్ష్యం ఏమిటి? డ్రాగన్ దుష్ట పన్నాగానికి చెక్ పెట్టడం ఎలా? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
చైనా విదేశాంగ మంత్రి భారత్ పర్యటనపై అడ్డదిడ్డమైన కవరేజీ
చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్యీ ఇటీవలే భారత్లో పర్యటించారు. భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్లతో ఆయన భేటీ అయ్యారు. దీంతో 'భారత్-చైనా సంబంధాల పునరుద్ధరణ' అంటూ భారత మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి. ఇరుదేశాల మధ్య విమాన సర్వీసులు తిరిగి ప్రారంభం కావడం, వీసాల జారీ సులభతరం కావడం, కైలాశ్ మానస్ సరోవర్ తీర్థయాత్రకు చైనా అనుమతి ఇవ్వడాన్ని ఆయా కథనాల్లో ప్రస్తావించారు. అయితే ఈ అంశాన్ని చైనా మీడియా అడ్డదిడ్డంగా కవర్ చేసిన తీరు గురించి తెలిస్తే మీరు అవాక్కవుతారు.
వాంగ్యీ వార్తను ఎన్ని రకాలుగా రాశారో చూడండి
- వాంగ్యీ పర్యటనను గొప్పగా కీర్తిస్తూ చైనా మీడియా వార్తలను వండివార్చింది. 'చైనా సత్తాకు గుర్తింపు, అమెరికా విశ్వసనీయతకు చెల్లుచీటీ' అనే శీర్షికతో చైనాకు చెందిన మాండరిన్ భాషలో ఓ కథనం ప్రచురితమైంది.
- 'భారత్తో విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్యీ నిర్మాణాత్మక చర్చలు' అంటూ చైనా అధికారిక వార్తా సంస్థ 'జిన్హువా' (Xinhua) కథనాన్ని పబ్లిష్ చేసింది.
"చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ జాతీయవాద పత్రిక 'గ్లోబల్ టైమ్స్' ఇంకో అడుగు ముందుకువేసి, 'ట్రంప్ సుంకాలతో భారత్ను అమెరికా సహజ మిత్రదేశంగా చూడదని రుజువైంది' అనే సొంత వ్యాఖ్యానంతో వార్తను ప్రచురించింది. అమెరికాతో కూడిన క్వాడ్ కూటమికి భారత్ ప్రాధాన్యం తగ్గించి, బ్రిక్స్, షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ (SCO)లకు ప్రయారిటీని పెంచాలని సూచించింది. భారత్ను అమెరికా శిక్షిస్తుంటే, చైనా స్నేహ హస్తాన్ని అందిస్తోందని చేతికొచ్చినట్లు రాసుకొచ్చేసింది"
-- బ్రిగేడియర్ రాకేష్ భాటియా, ప్రాంతీయ భద్రత, నిఘా విశ్లేషకులు
"వాంగ్యీ పర్యటన సందర్భంగా 'వన్ చైనా' పాలసీకి భారత ప్రభుత్వం మద్దతును పునరుద్ఘాటించింది. ఈ విషయాన్ని వాంగ్యీకి భారత విదేశాంగ మంత్రి తెలిపారు" అంటూ చైనా ఇంగ్లిష్ మీడియాలో కథనాలు పబ్లిష్ అయ్యాయి. చివరకు ఈ వార్తలో నిజం లేదని ఖండిస్తూ భారత ప్రభుత్వం ఓ ప్రకటనను విడుదల చేసింది. కానీ, అప్పటికే చైనా ఇంగ్లిష్ వార్తలు యావత్ ప్రపంచంలో వైరల్ అయిపోయాయి. వాటిలో ఉన్నదే నిజమని చాలామంది భావించారు.
గల్వాన్ ఘర్షణ వార్తలను ఇలా రాసుకున్నారు
- 2020 సంవత్సరంలో భారత్ - చైనా సైన్యాల మధ్య గల్వాన్ లోయలో ఘర్షణ జరిగింది. చైనా సైన్యాన్ని(PLA) కీర్తిస్తూ, భారతదేశాన్ని నిందిస్తూ చైనీస్ మాండరిన్ భాషలోని మీడియా ఆనాడు కథనాలు రాసింది. 'భారతదేశం మన ప్రత్యర్ధి. దాన్ని ఎదుర్కొనే విషయంలో కమ్యూనిస్టు పార్టీ దృఢంగా నిలవాలి' అని ఆ కథనాల్లో పేర్కొన్నారు.
- ఇదే అంశంపై చైనాకు చెందిన ఇంగ్లిష్ మీడియాలో మాత్రం భిన్నమైన వార్తలను రాశారు. 'గల్వాన్ ఘర్షణపై భారత్తో చైనా సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. చైనాను భారత్ తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటోంది' అని చాలా సాఫ్ట్ స్వరంలో చైనా ప్రభుత్వ ఇంగ్లిష్ మీడియాలో కథనాలను ప్రచురించారు.
- అంటే మాండరిన్ భాషలో పబ్లిష్ అయ్యే కథనాలను చాలా సాఫ్ట్గా మార్చేసి, చైనా సర్కారు ఇంగ్లిష్ మీడియాలో పబ్లిష్ చేస్తున్నారు.
- భారత ప్రభుత్వ వర్గాలు, దౌత్యవేత్తలు, భారత్ సహా అన్ని దేశాల ప్రజలు చైనా ఇంగ్లిష్ మీడియా వార్తలనే చదువుతుంటారు. వాటినే నమ్ముతుంటారు. కానీ మాండరిన్ భాషలో చైనా పబ్లిష్ చేయిస్తున్న వార్తలను తెలుసుకోలేరు. ఆ భాష ఎవరికీ రాదన్న ధైర్యంతో చైనా ఇలాంటి కుయుక్తులకు తెరలేపినట్లు కనిపిస్తోంది.
డోక్లాం ప్రతిష్టంభనపైనా పిచ్చిరాతలు
2017 సంవత్సరంలో భారత్ - చైనా మధ్య డోక్లాం ప్రతిష్టంభన ఏర్పడింది. ఆ సమయంలో చైనాకు చెందిన మాండరిన్ మీడియా భారత్పై విషం కక్కింది. 'దిల్లీకి చేదు పాఠాన్ని నేర్పించాలి. 1962 కంటే దారుణంగా ఓడించాలి' అని ఇష్టారాజ్యంగా పిచ్చిరాతలు రాసింది.
భారత్కు వ్యతిరేకం, పాక్కు అనుకూలం
వాస్తవం ఏమిటంటే 'ఆపరేషన్ సిందూర్' వేళ పాకిస్థాన్కు చైనా చాలా రకాలుగా సాయాన్ని అందించింది. తమ మద్దతు పాక్కే అని చైనా ప్రభుత్వం బహిరంగంగా ప్రకటించింది. గతంలో పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ (పీఓకే) వ్యవహారాల్లోనూ పాక్కే చైనా మద్దతుగా నిలిచింది. మరోవైపు బ్రహ్మపుత్ర (యార్లంగ్ త్సాంగ్పో) నదిపై అతిపెద్ద ఆనకట్టను కట్టేందుకు చైనా రెడీ అయింది. ఈ ఆనకట్టతో భారతదేశ సరిహద్దు ప్రాంతాలకు పెను ముప్పు పొంచి ఉంది. దీనిపై భారత్ వినిపిస్తున్న ఆందోళనలను పరిగణనలోకి తీసుకునేందుకు చైనా సిద్ధంగా లేదు. అందుకే చైనా ప్రభుత్వం, చైనా మీడియాపై భారత సర్కారు నిత్యం నిఘా పెట్టాల్సిన ఆవకశ్యకత ఏర్పడింది.
మాండరిన్ మీడియాకు కౌంటర్ ఇచ్చేందుకు ఏం చేయాలి?
'మాండరిన్' అనేది చైనా అధికారిక భాష. ఆ దేశంలో చాలా మంది ఈ భాషను చదువుతారు, మాట్లాడుతుంటారు. ఇతర దేశస్థులకు ఈ భాష అర్థం కాదు కాబట్టి అతి తెలివిగా చైనా 'మాండరిన్' భాషలో విషం కక్కుతున్నది.
"తైవాన్కు చెందిన అకాడెమియా సినికా, నేషనల్ చెంగ్చి విశ్వవిద్యాలయం (NCCU) వంటి సంస్థల చైనా వ్యవహారాల పరిశీలకులకు చైనీస్ మాండరిన్ భాషపై మంచి పట్టు ఉంటుంది. వారు మాండరిన్ మీడియా వార్తలు, కథనాలను డీకోడ్ చేయడంలో సిద్ధహస్తులు. అనువాదం, ఫ్యాక్ట్ చెకింగ్ కోసం ఇటువంటి సంస్థల సహకారాన్ని పొందేందుకు ప్రత్యేకంగా చైనా వ్యవహారాల పర్యవేక్షక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసే అంశాన్ని పరిశీలించాలని భారత ప్రభుత్వానికి పరిశీలకులు సూచిస్తున్నారు. తద్వారా చైనా మాండరిన్ మీడియా ప్రచారంపై ఎప్పటికప్పుడు భారత్ క్లారిటీకి రావచ్చు. చైనా ప్రభుత్వానికి వెంటనే కౌంటర్ ఇవ్వొచ్చు. ఫలితంగా డ్రాగన్ మీడియా తప్పుడు ప్రచారాన్ని అడ్డుకొని, వాస్తవాన్ని వెలుగులోకి తీసుకొచ్చే అవకాశం ఏర్పడుతుంది"
-- బ్రిగేడియర్ రాకేష్ భాటియా, ప్రాంతీయ భద్రత, నిఘా విశ్లేషకులు