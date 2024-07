ETV Bharat / bharat

సాయంత్రం వేళ - కరకరలాడే "చైనీస్ భేల్ పూరి" - నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు! పైగా టేస్ట్​ సూపర్​! - Chinese Bhel Puri Recipe

By ETV Bharat Telugu Team

Chinese Bhel Puri Recipe in Telugu ( ETV Bharat )

How To Make Street Style Chinese Bhel At Home : చాలా మందికి సాయంత్రం కాగానే ఏదో ఒక స్నాక్(Snack) ప్రిపేర్ చేసుకొని తినే అలవాటు ఉంటుంది. మీరూ ఆ జాబితాలో ఉన్నారా? అయితే, మీకోసం అద్దిరిపోయే ఒక చైనీస్ స్నాక్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే.. కరకరలాడే చైనీస్ భేల్ పూరి. ఇది రుచిలో బయట దొరికే చైనీస్ భేల్ పూరికి ఏ మాత్రం తీసిపోదు! పైగా ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దీనిని పిల్లలైతే మహా ఇష్టంగా తింటారు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఇప్పుడే ఇంట్లో ఓసారి ఈ చైనీస్ భేల్ పూరిని ట్రై చేయండి.

చైనీస్ భేల్​ తయారీకి కావాల్సినవి :

నూడుల్స్ - 1 Bundle(చుట్ట)

కార్న్​ ఫ్లోర్ - 5 టేబుల్ స్పూన్లు

నూడుల్స్​ని ఉడికించడానికి సరిపడా - వాటర్

నూనె - తగినంత

ఉప్పు - కొద్దిగా

వెజ్జీస్ వేపుకోవడానికి కావాల్సినవి :