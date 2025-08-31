ETV Bharat / bharat

ఎరువుల ఎగుమతులపై చైనా మళ్లీ ఆంక్షలు- సరఫరా సమస్యలతో ధరలు పెరిగే ఛాన్స్​ - CHINA FERTILIZER EXPORT BAN 2025

చైనా నుంచి భారత్‌కు స్పెషాలిటీ ఫర్టిలైజర్స్‌ ఎగుమతుల నిలిపివేత!

China Fertilizer Export Ban 2025
China Fertilizer Export Ban 2025 (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 31, 2025 at 7:45 PM IST

2 Min Read

China Fertilizer Export Ban 2025 : అక్టోబర్ నుంచి స్పెషాలిటీ ఎరువుల ఎగుమతులపై మళ్లీ ఆంక్షలు విధించాలని చైనా నిర్ణయించింది. ఫలితంగా భారత్‌లోనూ ఎరువుల ధరలు పెరగనున్నాయని, సరఫరా సమస్యలు తలెత్తుతాయని సాల్యూబుల్ ఫెర్టిలైజర్ ఇండస్ట్రీ వెల్లడించింది. ఈ సీజన్‌లో ధరల పెరుగుదల తప్ప రైతులపై నేరుగా ప్రభావం పడదని SFIA అధ్యక్షుడు రాజీవ్‌ చక్రవర్తి తెలిపారు. తనిఖీలు, సరకు రవాణా ఆలస్యం రూపంలో చైనా ఆంక్షలు ఉంటాయన్నారు.

95 శాతం స్పెషాలిటీ ఎరువుల కోసం చైనాపైనే భారత్‌ ఆధారం
80 శాతం స్పెషాలిటీ ఎరువులను ప్రత్యక్షంగా మరో 15 శాతాన్ని పరోక్షంగా చైనా నుంచే భారత్‌ దిగుమతి చేసుకుంటోంది. ఐదు శాతం NPK ఫార్ములేషన్లు మినహా, మిగిలిన 95 శాతం స్పెషాలిటీ ఎరువుల కోసం చైనాపైనే భారత్‌ ఆధారపడుతుంది. ఇటీవల వాటి ఎగుమతిపై చైనా ఆంక్షలు విధించడంతో వాటి ధరలు 40శాతం పెరిగాయి. సరఫరా కొరత ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత ఒకనెల ఆంక్షలకు విరామం ప్రకటించడంతో భారత కంపెనీలు సీజన్ అవసరాల కోసం వాటిని సేకరించాయి. సెప్టెంబర్‌లో ప్రారంభమయ్యే వాణిజ్య పంటలు, ద్రాక్ష, అరటి వంటి ఉద్యాన పంటల్లో బిందు సేద్యం కోసం రైతులు వీటిని ఉపయోగిస్తారు. స్వదేశీ సరఫరా మధ్య సీజన్‌లో అందుబాటులోకి రానుందని, అయినా ధరల పెరుగుదల తప్పదని తెలుస్తోంది.

తనిఖీలు, సరకు రవాణా ఆలస్యం రూపంలో చైనా ఆంక్షలు
ముఖ్యంగా మొక్కలు, చెట్లకు భూవాతావరణ పరిస్థితుల ఆధారంగా కొన్నిరకాల పోషకాలను అందించి ఫలసాయం సాధించేందుకు తయారుచేసిన వాటిని ప్రత్యేకమైన ఎరువులు అని పిలుస్తుంటారు. వీటిల్లో పలు రకాలు ఉండగా, వీటిని పెద్దఎత్తున తయారుచేసుకొనే సామర్థ్యం భారత్‌కు లేదు. చిన్న మొత్తాల్లో స్థానికంగా తయారుచేస్తుంటారు. వాస్తవానికి ఈ రకం ఎరువులను ఎగుమతి చేయాలంటే ఆ ఫ్యాక్టరీ షిప్‌మెంట్లను చైనా అధికారులు తనిఖీలు చేయాలి. ఈ క్రమంలోనే భారత్‌కు పంపే షిప్‌మెంట్స్‌ను వారు తనిఖీ చేయకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, స్పష్టమైన నిషేధం ఏదీ విధించకుండానే ఎగుమతులను అడ్డుకొనేందుకు చైనా ఈ ఎత్తుగడ వేసినట్లు సమాచారం.

నాలుగైదేళ్లుగా ప్రత్యేక ఎరువుల సరఫరాలపై ఆంక్షలు
భారత్‌ జూన్‌ నుంచి డిసెంబర్‌ మధ్యలో 1,50,000-1,60,000 టన్నుల ప్రత్యేక ఎరువులను దిగుమతి చేసుకొంటుందని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఇవి భూసారాన్ని కాపాడుతూనే ఫలసాయాన్ని పెంచేందుకు ఉపయోగపడతాయి. ఈ రంగంలో నాగార్జున ఫర్టిలైజర్స్‌, దీపక్‌ ఫర్టిలైజర్స్‌, ప్రదీప్‌ ఫర్టిలైజర్స్‌ కంపెనీలు అధికంగా వ్యాపారం చేస్తున్నాయి. కానీ, ఆర్థికంగా ఇవి వారికి లాభదాయకం కాదని అంటున్నారు. దీంతో భారత్‌ ఇప్పుడు పశ్చిమాసియా, ఐరోపాలోని ఉత్పత్తి దారుల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. సుమారు నాలుగైదేళ్లుగా భారత్‌కు ప్రత్యేక ఎరువుల సరఫరాలను చైనా నియంత్రిస్తోంది. 2023లో భారత్‌కు రావాల్సిన ఎరువులను కూడా చైనాకు చెందిన రెండు పెద్ద సంస్థలు నిలిపివేశాయి. ఇటీవల జూన్‌లో నిబంధనలు కొంత సడలించినా, తిరిగి ఆంక్షలు విధించనుంది.

భారత్​- చైనా అభివృద్ధి భాగస్వాములే కానీ, ప్రత్యర్థులు కాదు : మోదీ- జిన్​పింగ్​ కీలక వ్యాఖ్యలు

పాజిటివ్‌ డైరెక్షన్‌లో భారత్​- చైనా సంబంధాలు: మోదీ

China Fertilizer Export Ban 2025 : అక్టోబర్ నుంచి స్పెషాలిటీ ఎరువుల ఎగుమతులపై మళ్లీ ఆంక్షలు విధించాలని చైనా నిర్ణయించింది. ఫలితంగా భారత్‌లోనూ ఎరువుల ధరలు పెరగనున్నాయని, సరఫరా సమస్యలు తలెత్తుతాయని సాల్యూబుల్ ఫెర్టిలైజర్ ఇండస్ట్రీ వెల్లడించింది. ఈ సీజన్‌లో ధరల పెరుగుదల తప్ప రైతులపై నేరుగా ప్రభావం పడదని SFIA అధ్యక్షుడు రాజీవ్‌ చక్రవర్తి తెలిపారు. తనిఖీలు, సరకు రవాణా ఆలస్యం రూపంలో చైనా ఆంక్షలు ఉంటాయన్నారు.

95 శాతం స్పెషాలిటీ ఎరువుల కోసం చైనాపైనే భారత్‌ ఆధారం
80 శాతం స్పెషాలిటీ ఎరువులను ప్రత్యక్షంగా మరో 15 శాతాన్ని పరోక్షంగా చైనా నుంచే భారత్‌ దిగుమతి చేసుకుంటోంది. ఐదు శాతం NPK ఫార్ములేషన్లు మినహా, మిగిలిన 95 శాతం స్పెషాలిటీ ఎరువుల కోసం చైనాపైనే భారత్‌ ఆధారపడుతుంది. ఇటీవల వాటి ఎగుమతిపై చైనా ఆంక్షలు విధించడంతో వాటి ధరలు 40శాతం పెరిగాయి. సరఫరా కొరత ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత ఒకనెల ఆంక్షలకు విరామం ప్రకటించడంతో భారత కంపెనీలు సీజన్ అవసరాల కోసం వాటిని సేకరించాయి. సెప్టెంబర్‌లో ప్రారంభమయ్యే వాణిజ్య పంటలు, ద్రాక్ష, అరటి వంటి ఉద్యాన పంటల్లో బిందు సేద్యం కోసం రైతులు వీటిని ఉపయోగిస్తారు. స్వదేశీ సరఫరా మధ్య సీజన్‌లో అందుబాటులోకి రానుందని, అయినా ధరల పెరుగుదల తప్పదని తెలుస్తోంది.

తనిఖీలు, సరకు రవాణా ఆలస్యం రూపంలో చైనా ఆంక్షలు
ముఖ్యంగా మొక్కలు, చెట్లకు భూవాతావరణ పరిస్థితుల ఆధారంగా కొన్నిరకాల పోషకాలను అందించి ఫలసాయం సాధించేందుకు తయారుచేసిన వాటిని ప్రత్యేకమైన ఎరువులు అని పిలుస్తుంటారు. వీటిల్లో పలు రకాలు ఉండగా, వీటిని పెద్దఎత్తున తయారుచేసుకొనే సామర్థ్యం భారత్‌కు లేదు. చిన్న మొత్తాల్లో స్థానికంగా తయారుచేస్తుంటారు. వాస్తవానికి ఈ రకం ఎరువులను ఎగుమతి చేయాలంటే ఆ ఫ్యాక్టరీ షిప్‌మెంట్లను చైనా అధికారులు తనిఖీలు చేయాలి. ఈ క్రమంలోనే భారత్‌కు పంపే షిప్‌మెంట్స్‌ను వారు తనిఖీ చేయకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, స్పష్టమైన నిషేధం ఏదీ విధించకుండానే ఎగుమతులను అడ్డుకొనేందుకు చైనా ఈ ఎత్తుగడ వేసినట్లు సమాచారం.

నాలుగైదేళ్లుగా ప్రత్యేక ఎరువుల సరఫరాలపై ఆంక్షలు
భారత్‌ జూన్‌ నుంచి డిసెంబర్‌ మధ్యలో 1,50,000-1,60,000 టన్నుల ప్రత్యేక ఎరువులను దిగుమతి చేసుకొంటుందని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఇవి భూసారాన్ని కాపాడుతూనే ఫలసాయాన్ని పెంచేందుకు ఉపయోగపడతాయి. ఈ రంగంలో నాగార్జున ఫర్టిలైజర్స్‌, దీపక్‌ ఫర్టిలైజర్స్‌, ప్రదీప్‌ ఫర్టిలైజర్స్‌ కంపెనీలు అధికంగా వ్యాపారం చేస్తున్నాయి. కానీ, ఆర్థికంగా ఇవి వారికి లాభదాయకం కాదని అంటున్నారు. దీంతో భారత్‌ ఇప్పుడు పశ్చిమాసియా, ఐరోపాలోని ఉత్పత్తి దారుల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. సుమారు నాలుగైదేళ్లుగా భారత్‌కు ప్రత్యేక ఎరువుల సరఫరాలను చైనా నియంత్రిస్తోంది. 2023లో భారత్‌కు రావాల్సిన ఎరువులను కూడా చైనాకు చెందిన రెండు పెద్ద సంస్థలు నిలిపివేశాయి. ఇటీవల జూన్‌లో నిబంధనలు కొంత సడలించినా, తిరిగి ఆంక్షలు విధించనుంది.

భారత్​- చైనా అభివృద్ధి భాగస్వాములే కానీ, ప్రత్యర్థులు కాదు : మోదీ- జిన్​పింగ్​ కీలక వ్యాఖ్యలు

పాజిటివ్‌ డైరెక్షన్‌లో భారత్​- చైనా సంబంధాలు: మోదీ

For All Latest Updates

TAGGED:

CHINA FERTILIZER EXPORT BAN 2025CHINA EXPORT BAN ON FERTILIZERSPECIAL FERTILIZER FROM CHINASPECIAL FERTILIZER CHINA EXPORTSCHINA FERTILIZER EXPORT BAN 2025

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

మహిళలూ వారంలో ఏదో రోజు సెలవు తీసుకోండి - లేకపోతే ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు!

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

రేటు, ఎక్స్‌పైరీ​ డేటే కాదు - ఈ చుక్కలనూ గమనించండి - మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.