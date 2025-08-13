ETV Bharat / bharat

వీధి కుక్కలపై ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను పరిశీలిస్తాం: సీజేఐ జస్టిస్ గవాయ్ - CJI ON DELHI STRAY DOGS ORDERS

వీధుల్లో కుక్కలు కనిపించకుండా చూడాలని సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వులు- పలువురు నుంచి వినతులు - పరిశీలిస్తానని పేర్కొన్న జస్టిస్‌ బీఆర్‌ గవాయ్‌

CJI On Delhi Stray Dogs Issue
CJI On Delhi Stray Dogs Issue (IANS, ANI, ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2025 at 12:11 PM IST

1 Min Read

CJI On Delhi Stray Dogs Orders : దిల్లీ వీధుల్లో కుక్కలపై ఇప్పటికే ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను తాను పరిశీలిస్తానన్న సీజేఐ జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్ వెల్లడించారు. దిల్లీ వీధుల్లో కుక్కలు కనిపించకుండా చూడాలని ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వులు ఇవ్వగా, పలువురు నుంచి వినతలు వచ్చాయి. సుప్రీంకోర్టు పున:పరిశీలించాలని సీజేఐకి విన్నవించుకున్నారు. దీంతో స్పందించిన సీజేఐ జస్టిస్‌ బీఆర్‌ గవాయ్‌ ఉత్తర్వులను పరిశీలిస్తానని పేర్కొన్నారు.

CJI On Delhi Stray Dogs Orders : దిల్లీ వీధుల్లో కుక్కలపై ఇప్పటికే ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను తాను పరిశీలిస్తానన్న సీజేఐ జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్ వెల్లడించారు. దిల్లీ వీధుల్లో కుక్కలు కనిపించకుండా చూడాలని ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వులు ఇవ్వగా, పలువురు నుంచి వినతలు వచ్చాయి. సుప్రీంకోర్టు పున:పరిశీలించాలని సీజేఐకి విన్నవించుకున్నారు. దీంతో స్పందించిన సీజేఐ జస్టిస్‌ బీఆర్‌ గవాయ్‌ ఉత్తర్వులను పరిశీలిస్తానని పేర్కొన్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI STRAY DOGS ORDERS LOOKCJI ON DELHI STRAY DOGS ORDERS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.