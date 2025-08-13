CJI On Delhi Stray Dogs Orders : దిల్లీ వీధుల్లో కుక్కలపై ఇప్పటికే ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను తాను పరిశీలిస్తానన్న సీజేఐ జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్ వెల్లడించారు. దిల్లీ వీధుల్లో కుక్కలు కనిపించకుండా చూడాలని ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వులు ఇవ్వగా, పలువురు నుంచి వినతలు వచ్చాయి. సుప్రీంకోర్టు పున:పరిశీలించాలని సీజేఐకి విన్నవించుకున్నారు. దీంతో స్పందించిన సీజేఐ జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్ ఉత్తర్వులను పరిశీలిస్తానని పేర్కొన్నారు.
వీధి కుక్కలపై ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను పరిశీలిస్తాం: సీజేఐ జస్టిస్ గవాయ్ - CJI ON DELHI STRAY DOGS ORDERS
వీధుల్లో కుక్కలు కనిపించకుండా చూడాలని సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వులు- పలువురు నుంచి వినతులు - పరిశీలిస్తానని పేర్కొన్న జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్
Published : August 13, 2025 at 12:11 PM IST
