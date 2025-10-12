ఆ తప్పు వల్లే ఇందిరా గాంధీ ప్రాణాలు కోల్పోయారు : చిదంబరం
ఇందిరా గాంధీ చేపట్టిన ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ గురించి చిదంబరం సంచలన వ్యాఖ్యలు- ఆ చర్య వల్లే ఇందిర ప్రాణాలు కోల్పోయారన్న సీనియర్ నేత
Published : October 12, 2025 at 12:22 PM IST
Chidambaram on Operation Blue Star : 1984లో అమృత్ సర్లోని స్వర్ణ దేవాలయం నుంచి ఉగ్రవాదులను తరిమికొట్టడానికి మాజీ ప్రధానమంత్రి ఇందిరా గాంధీ సూచనల మేరకు నిర్వహించిన 'ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్' తప్పుడు మార్గమని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, మాజీ ఆర్థిక మంత్రి పి. చిదంబరం అభిప్రాయపడ్డారు. ఆ తప్పునకు ఇందిగా గాంధీ తన ప్రాణాలను కోల్పోయారన్నారు. అయితే, ఈ ఆపరేషన్ సైన్యం, పోలీసులు, నిఘా వ్యవస్థ, అధికారుల సమష్ఠి నిర్ణయమని తెలిపారు. ఆపరేషన్ బ్లూ సార్కు ఇందిరా గాంధీని మాత్రమే నిందించలేమని అన్నారు. జర్నలిస్ట్ హరీందర్ బవేజా రాసిన 'దే విల్ షూట్ యు, మేడమ్' అనే పుస్తకంపై చర్చ సందర్భంగా చిదంబరం ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'ఈ ఆపరేషన్కు ఇందిరా గాంధీని మాత్రమే నిందించలేం'
"స్వర్ణ దేవాలయాన్ని తిరిగి పొందడానికి ఎంచుకున్నది తప్పుడు మార్గం. మూడు నాలుగేళ్ల తరువాత సైన్యాన్ని దూరంగా ఉంచడం ద్వారా స్వర్ణ దేవాలయాన్ని తిరిగి పొందడానికి మేము సరైన మార్గాన్ని చూపించాం. ఉగ్రవాదులను స్వర్ణ దేవాలయం నుంచి తరిమికొట్టడానికి ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ చేపట్టడం తప్పుడు పద్ధతి. ఆ తప్పునకు మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ తన ప్రాణాలను బలిగొన్నారు. కానీ ఆ తప్పు సైన్యం, పోలీసులు, నిఘా, పౌర సేవల అధికారుల సమష్టి నిర్ణయం. ఇందిరమ్మను మాత్రమే నిందించలేం." అని పి. చిదంబరం తెలిపారు.
అసలేంటి 'ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్'
పంజాబ్లోని స్వర్ణదేవాలయంలో దాక్కున్న మిలిటెంట్లను పట్టుకునేందుకు భారత సైన్యం చేపట్టిన చర్యే 'ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్'. అప్పటి ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ ఆదేశాల మేరకు చేపట్టిన ఈ సైనిక చర్యలో 83 మంది భారత సైనికులు ప్రాణాలు విడిచారు. అలాగే జర్నయిల్ సింగ్ భింద్రన్ వాలే సహా మరికొందరు వేర్పాటువాద నేతలు చనిపోయారు.
గోల్డెన్ టెంపుల్ స్థావరంగా ఉద్యమ కార్యక్రమాలు
పంజాబ్లో కొందరు స్వతంత్ర దేశం కావాలంటూ చేపట్టిన ఆందోళన ఖలిస్థాన్ ఉద్యమానికి కారణమైంది. 1980లో ఈ ఉద్యమం వివాదాస్పద నేత జర్నయిల్ సింగ్ భింద్రన్ వాలే ఆధ్వర్యంలో కొనసాగింది. ఇదే సమయంలో సిక్కుల పవిత్ర స్థలమైన అమృత్ సర్ లోని స్వర్ణ దేవాలయాన్ని భింద్రన్ వాలే స్థావరంగా మార్చుకుని ఉద్యమ కార్యక్రమాలు చేపట్టాడు. తన అనుచరులతో గోల్డెన్ టెంపుల్ నుంచే పోలీసులపై దాడులు చేయించాడు. దీంతో పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారాయి. దీంతో అప్పటి ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. భారత సైన్యంతో సంప్రదింపులు జరిపి స్వర్ణ దేవాలయంలో దాక్కున్న ఖలిస్థాన్ వేర్పాటువాదులను నిర్బంధించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన ఇండియన్ ఆర్మీ 1984 జూన్ 1న సైనిక చర్య ప్రారంభించింది.
భారత సైన్యం వేర్పాటువాది భింద్రన్ వాలేతోపాటు స్వర్ణ దేవాలయంలో దాక్కున్న వారిని అదుపులోకి తీసుకోవాలని ప్రయత్నించింది. అయితే అక్కడి నుంచి భారీ ఆయుధాలు, రాకెట్ లాంచర్లతో సైన్యంపై దాడులు జరిగాయి. ఊహించని పరిణామంతో ఆర్మీ ఎదురుదాడులకు దిగింది. ఇలా జూన్ 1న మొదలైన ఆపరేషన్ బ్లూ సార్ జున్ 8వరకు కొనసాగింది. ఈ క్రమంలో భింద్రన్ వాలేతో పాటు ఇతర ఉగ్రవాదులను సైన్యం హతమార్చింది. ఈ ఆపరేషన్లో 83 మంది భారత సైనికులు అమరులయ్యారు. మరో 236 మంది క్షతగాత్రులయ్యారు.
సిక్కు బాడీ గార్డుల చేతిలో ఇందిరా గాంధీ హత్య
అయితే, ఈ ఆపరేషన్ జరిగిన నాలుగు నెలలకే (1984 అక్టోబర్ 31న) ఇద్దరు సిక్కు బాడీగార్డులు ప్రధాని ఇందిరా గాంధీని హత్య చేశారు. అనంతరం చోటుచేసుకున్న పరిణామాలు సిక్కుల ఊచకోతకు దారితీశాయి. ఇందులో ఆ వర్గానికి చెందిన వేలాది మంది ప్రాణాలు విడిచారు. అయితే సిక్కుల ఊచకోతపై కాంగ్రెస్ పార్టీపై బీజేపీ విమర్శలు గుప్పిస్తుంది. తాజాగా ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ తప్పుడు మార్గమని కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన సీనియర్ నేత పి. చిదంబరం వ్యాఖ్యానించడం గమనార్హం.