'చెత్తను ఇవ్వండి- పుస్తకాలు, పెన్నులు ఉచితంగా తీసుకెళ్లండి'- పేద విద్యార్థుల కోసం విన్నూత ప్రయత్నం
Published : September 10, 2025 at 9:18 PM IST
Chhindwara Unique School : ఇతర పిల్లల మాదిరిగానే మురికివాడ ప్రాంతం వారికి కూడా మంచిగా చదువుకోవాలని కోరిక ఉంటుంది. కానీ డబ్బు లేకపోవడం వంటి అనేక కారణాలు వారి కలలకు అడ్డుగా మారుతుంటాయి. అయితే వారి కలలను నేరవేర్చేందుకు మధ్యప్రదేశ్లోని ఛింద్వాడాకు చెందిన ఓ పాఠశాల విన్నూత ప్రయత్నానికి శ్రీకారం చుట్టింది. స్లమ్ ఏరియా పిల్లలను చదువుకోవడానికి కావాల్సిన ప్రోత్సాహన్ని అందిస్తోంది. పిల్లల చదువుతో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణలో కూడా భాగస్వాములుగా చేస్తోంది. ఇంతకీ వాళ్లు చేస్తున్న ఆ ప్రయత్నం ఏంటంటే?
చెత్త తెచ్చి ఇస్తే మేం పుస్తకాలు ఇస్తాం అనే నినాదంతో ఈ ప్రయత్నానికి శ్రీకారం చుట్టింది తర్బియాత్ వరల్డ్ ఉర్దూ, మల్టీ లాంగ్వేజ్ స్కూల్. పుస్తకాలు, నోట్బుక్లను డబ్బులతో కాకుండా ఖాళీ బాటిళ్లు, చెత్త తెచ్చి ఇచ్చిన వారికి ఉచితంగా ఇస్తోంది. ఈ స్కూల్లో నర్సరీ నుంచి 8వ తరగతి వరకు ఉంటుంది. స్లమ్ ప్రాంతంలో ఈ పాఠశాలలో చదవాలని అనుకునే పిల్లలు చాలా మంది ఉన్నప్పటికీ, డబ్బుల కొరత వారి కలలను బలహీనపరిచేది. ఇప్పుడు పాఠశాల తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల పిల్లలు సంతోషంగా చదవడానికి వస్తున్నారని ప్రిన్సిపాల్ ఆయేషా లూదీ పేర్కొన్నారు.
"పిల్లల తల్లిదండ్రులకు స్టేషనరీ, సిలబస్ కొనడం పెద్ద కష్టంగా మారేది. అందువల్ల చాలా మంది పిల్లలు చెత్త సేకరణ లేదా ఇతర పనుల్లో వెళ్లేవారు. ఇప్పుడు వారిని చదువుతో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణకు అనుసంధానించాం. పిల్లలు ఖాళీ ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లు లేదా చిప్స్ ప్యాకెట్లు తీసుకొస్తే, ప్రతిగా వారికి పెన్, పుస్తకాలు, కాపీలు వంటి సామగ్రి ఇస్తాం" అని తెలిపారు.
రీసైకిల్ నాల్జెజ్ కేంద్రం – పర్యావరణ అవగాహన
పిల్లల్లో పర్యావరణ పరిరక్షణపై అవగాహన కలిగించేందుకు పాఠశాలలో 'రీసైకిల్ నాల్జెజ్ సెంటర్' ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ పరిశుభ్రతతో పాటు పిల్లలకు చెత్తతో ఎలా ఉపయోగకరమైన వస్తువులు తయారు చేయవచ్చో నేర్పుతున్నారు. పిల్లలు 5 కిలోల వరకు ఖాళీ బాటిల్లు లేదా ప్యాకెట్లు తెచ్చి ఇస్తే, ప్రతిగా వారికి పాఠశాల అవసరమైన వస్తువులు ఇస్తారు. ఎవరైనా 5 కిలోల కంటే ఎక్కువ చెత్తకు సంబంధించిన ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేసి చూపిస్తే, వారి సంవత్సరం మొత్తం స్కూల్ ఫీజు మాఫీ అవుతుంది. దీంతో పిల్లల్లో చెత్తను ఉపయోగించి కొత్త వస్తువులు తయారు చేసే సృజనాత్మకత పెరుగుతోంది.
పేదరికం ఉన్నా, విద్యకు విన్నూత ప్రయత్నం
పేదరికంలో పెరుగుతున్న పిల్లలకు పుస్తకాలు, నోట్బుక్స్ కొనడం, స్కూల్ ఫీజులు చెల్లించడం కష్టంగా ఉండేది. ఈ పాఠశాల ప్రత్యేక కార్యక్రమం వల్ల, ఇలాంటి పిల్లలు ఇప్పుడు తమ పనితో పాటు ఉత్తమ విద్య పొందుతున్నారు. వారి మంచి స్కూల్లో చదివి భవిష్యత్తులో ఎదగాలి అన్న కల నెరవేరుతోంది.