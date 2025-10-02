ఉద్యోగం పోతుందనే భయం- 3 రోజుల శిశువును సజీవంగా పాతిపెట్టిన తల్లిదండ్రులు
Published : October 2, 2025 at 11:25 AM IST
Newborn Found In Forest Chhindwara : ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పోతుందన్న భయంతో తల్లిదండ్రులు కన్నబిడ్డ పట్ల అత్యంత పాశవికంగా వ్యవహరించారు. పిల్లలకు విద్యా బుద్దులు నేర్పించాల్సిన ఉపాధ్యాయుడే, భార్యతో కలిసి తన మూడు రోజుల చిన్నారిని సజీవంగా పాతిపెట్టారు. ఆ శిశువు ఏడుపు విన్న స్థానికులు బయటకు తీసి ఆస్పత్రికి తరలించడంతో ప్రాణాలు నిలిచాయి. ఈ దారుణమైన ఘటన మధ్యప్రదేశ్లో జరిగింది.
ఆదివారం(సెప్టెంబర్ 28) రాత్రి 8 గంటల సమయంలో ఛింద్వాడానందన్వాడీ గ్రామంలో అడవిపక్కగా వెళ్తున్న గ్రామస్థులకు పిల్లలు ఏడుస్తున్న శబ్దం వినిపించిది. దీంతో దగ్గరికి వెళ్లి చూసేసరికి రాళ్ల కింద ప్రాణాలు కోసం పోరాడుతున్న శిశువు కనపించింది. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించి, శిశువును బయటకు తీశారు. ఘటనస్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు చిన్నారిని ఆస్పత్రికి తరలించి, కేసు నమోదు చేశారు. దీనిపై దర్యాప్తు చేపట్టి పోలీసులు శిశువు తల్లిదండ్రులను అదపులోకి తీసుకుని విచారించగా అసలు విషయం వెలుగులో వచ్చింది.
బబ్లు దండోలియా(38), భార్య రాజకుమారి. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. బబ్లు నందవాడి ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడిగా పని చేస్తున్నాడు. అయితే ప్రభుత్వం నిబంధనల ప్రకారం ఏ ఉద్యోగికి ఇద్దరు కంటే మంది పిల్లలు ఉండకూదు. ఇప్పటికే ముగ్గురు పిల్లలు ఉండటం వల్ల నాల్గో సంతానం గురించి ప్రభుత్వానికి తెలిస్తే ఉద్యోగం పోతుందని భయంతో శిశువును పాతిపెట్టినట్లు పోలీసులు తెలిపాడు. 'ఇప్పటికే మూడు పిల్లలు ఉన్నారు. నాల్గో సంతానం వల్ల ప్రభుత్వ నియమాల ప్రకారం ఉద్యోగం కోల్పోతానని భయపడ్డాం. అందుకే భార్య రాజకుమారితో కలిసి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. నా భార్య గర్భవతి అయినప్పుడు ఆ విషయాన్ని దాచిపెట్టాం. ఇంట్లోనే ప్రసవం జరిపాం. కానీ నాల్గవ బిడ్డ విషయం బయటపడుతుందనే భయంతో అడవిలో రాళ్ల కింద పూడ్చేశాం' అని బబ్లు ఒప్పుకున్నాడు.
డీఎన్ఏ రిపోర్ట్ తర్వాతే చర్యలు
అయితే మూడు రోజుల క్రితం బబ్లు భార్య ఇంట్లోనే ఓ బిడ్డకు జన్మించిదని గ్రామస్థులు పోలీసులకు తెలిపారు. దీంతో వారిద్దరనీ అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా అసలు విషయం వెలుగులో వచ్చింది. ప్రస్తుతం పోలీసులు శిశువు, తల్లిదండ్రుల డీఎన్ఏ పరీక్షకు నమూనాలు పంపించారు. ప్రస్తుతానికి నిందితులిద్దరిపై కేసు నమోదు చేశారు. అడవిలో రాళ్ల కింద ఆ పిల్లవాడు వణుకుతూ కనిపించాడని పోలీసులు తెలిపారు. శిశువుపై చీమలు పాకుతున్నయాని, ఒళ్లంతా గాయాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. గ్రామస్థుల సహాయంతో పోలీసులు శిశువును జిల్లా ఆసుపత్రిలో చేర్పించామని చెప్పారు. ప్రస్తుతం చికిత్స పరిస్థితి ఇప్పుడు మెరుగుపడుతోంది. ప్రస్తుతం ఆరోగ్యం మెరగువుతోందని తెలిపారు. పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాత, తల్లిదండ్రుల విషయంపై స్పష్టత వచ్చే వరకు శిశువు ప్రభుత్వ సంరక్షణలోని శిశు గృహంలో ఉంచామని పేర్కొన్నారు.
ఈ కేసు అనుమానాస్పందంగా ఉందని అమర్వాడ ఎస్డీఓపీ కల్యాణి బక్కడే తెలిపారు. 'ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం 2001 తర్వాత మూడో సంతానం పుడితేనే ఉద్యోగం పోతుంది. కానీ నిందితుడికి ఇప్పటికే మూడు పిల్లలు ఉన్నారు. ఆ సమయంలో చర్యలు ఎందుకు తీసుకోలేదు? ఇప్పుడు నాలుగో సంతానం పుట్టాక అడవిలో పూడ్చేయడం అనుమానాస్పదం. అందుకే డీఎన్ఏ పరీక్ష నిర్వహిస్తున్నాం. రిపోర్ట్ వచ్చాక చర్యలు తీసుకుంటాం' అని చెప్పారు. 2001 జనవరి 26 తర్వాత మూడో సంతానం పుడితే ఉద్యోగం తొలగించేలా విద్యాశాఖలో నియమం ఉందని జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి గోపాల్ సింగ్ బఘేల్ తెలిపారు. జనాభా నియంత్రణ కోసం ప్రభుత్వం ఈ నియమాలను తీసుకొచ్చినట్లు చెప్పారు. అయితే కొంతమంది కోర్టును ఆశ్రయించి ఉపశమనం పొందుతున్నారని పేర్కొన్నారు.