ETV Bharat / bharat

ఛత్తీస్‌గఢ్ 'చిల్కపల్లి'లో విద్యుత్ వెలుగులు- స్వాతంత్య్రం వచ్చాక తొలిసారిగా ఊరికి కరెంట్​! - CHHATTISGARH VILLAGE ELECTRICITY

Chhattisgarh's Chilkapalli village Gets electricity for 1st time since Independence ( ANI )