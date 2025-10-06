మాటిమాటికీ రిపేర్ అవుతున్న కారు- కన్య్జూమర్ కమిషన్ను ఆశ్రయించిన కస్టమర్- రూ.కోటి ఇవ్వాలని తీర్పు
సాంకేతిక సమస్యలున్న కారు అమ్మిన కంపెనీ- షాక్ ఇచ్చిన ఛత్తీస్గఢ్ వినియోగదారుల కమిషన్
Published : October 6, 2025 at 2:29 PM IST
Consumer Court Orders On Faulty Car : సాంకేతిక లోపాలు ఉన్న విలువైన కారును వినియోగదారుడికి అమ్మినందుకు వాహన కంపెనీకి షాక్ ఇచ్చింది ఛత్తీస్గఢ్ వినియోగదారుల కమిషన్. వినియోగదారుడికి అమ్మిన హైబ్రిడ్ కారును మార్చాలని లేదా దాని పూర్తి ధరను వడ్డీతో సహా తిరిగి చెల్లించాలని లెక్సస్ ఇండియా కంపెనీని ఆదేశించింది. ఈ మేరకు ఛత్తీస్గఢ్ వినియోగదారుల కమిషన్ ఛైర్మన్ జస్టిస్ గౌతమ్ చౌదరి, జస్టిస్ ప్రమోద్కుమార్ వర్మలతో కూడిన ధర్మాసనం తీర్పునిచ్చింది.
అసలేం జరిగిందంటే?
రాయ్పుర్కు చెందిన శివాలిక్ ఇంజినీరింగ్ లిమిటెడ్ కంపెనీ తమ సీఈఓ వ్యక్తిగత వాడకం కోసం రూ.కోటికి పైగా విలువైన ఓ కంపెనీకి చెందిన హెబ్రిడ్ కారును 2023 అక్టోబరు 13న కొనుగోలు చేసింది. ఈ వాహనం ఛత్తీస్గఢ్లో అమ్మకానికి తెచ్చిన మొదటి మోడల్. ఆ వాహనం రిజిస్ట్రేషన్ దాదాపు ఆరు నెలల తర్వాత 2024 ఏప్రిల్ 20న జరిగింది. ఈ ఆలస్యం శివాలిక్ ఇంజినీరింగ్ అధికారులను మానసిక ఒత్తిడికి గురి చేసింది. అలాగే ఈ కారును కొనుగోలు చేసిన వెంటనే అందులో సాంకేతిక లోపం ఉన్నట్లు వినియోగదారులు గుర్తించారు. కారు డెలివరీ అయిన కొద్దిసేపటికే ఆగిపోవడం ప్రారంభించింది. అలాగే ఇతర అంతరాయాలు ఏర్పడ్డాయి.
కొన్న ఆరు నెలలకు రిజిస్ట్రేషన్
ఈ క్రమంలో వినియోగదారుడు కారు కంపెనీకి సమాచారం అందించాడు. కానీ కంపెనీ అర్హత కలిగిన మెకానిక్ను సకాలంలో పంపలేదు. అలాగే వాహన తనిఖీలో తీవ్రమైన బ్యాటరీ, లీకేజీ సమస్య ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. ముంబయి లేదా దిల్లీలో కారును సర్వీసింగ్ చేయిస్తామని కస్టమర్కు కంపెనీ హామీ ఇచ్చింది. కానీ విక్రేత వాహనాన్ని రిపేర్ కోసం ఒడిశా రాజధాని భువనేశ్వర్కు పంపాడు. దాదాపు నాలుగు నెలల తర్వాత కారును తిరిగి వినియోగదారునికి అప్పగించాడు. అప్పుడు కారుపై ఆరు కంటే ఎక్కువ చోట్ల డెంట్లు, గీతలు ఉన్నట్లు కస్టమర్ గుర్తించాడు. మరమ్మతు చేసినా వాహనం అంతకుముందులానే ఆగిపోయింది. దీంతో వినియోగదారుడు వినియోగదారుల కమిషన్ను ఆశ్రయించాడు.
కన్జ్యూమర్ కమిషన్ విచారణ సమయంలో వాహన తయారీ కంపెనీ ప్రతినిధి మాత్రమే హాజరయ్యారు. తమది పెద్ద కంపెనీ అని, అందుకే వినియోగదారుడి సమస్యను త్వరగా పరిష్కరించలేకపోయామని కంపెనీ ప్రతినిధి వాదించారు. కారు బ్యాటరీని వారెంటీ కింద మార్చామని, వాహనాన్ని మంచి కండీషన్లో తిరిగి కస్టమర్ అందించామని పేర్కొన్నారు. అందువల్ల తమది సేవలో లోపం లేదా అన్యాయమైన వాణిజ్య పద్ధతి కాదని చెప్పారు. ఈ క్రమంలో ఇరు పక్షాల వాదనలు విన్న ఛత్తీస్గఢ్ వినియోగదారుల కమిషన్ కీలక తీర్పునిచ్చింది.
కస్టమర్కు ఇచ్చిన హైబ్రిడ్ కారును మార్చాలని లేదా దాని పూర్తి ధరను వడ్డీతో సహా తిరిగి చెల్లించాలని ఛత్తీస్గఢ్ కన్జ్యూమర్ కమిషన్ సదరు కంపెనీని ఆదేశించింది. రాయ్పుర్కు చెందిన శివాలిక్ ఇంజినీరింగ్ లిమిటెడ్ కొనుగోలు చేసిన రూ.కోటికి పైగా విలువైన కారులో సాంకేతిక లోపం గుర్తించిన తర్వాత కమిషన్ ఈ తీర్పునిచ్చింది. ఇది తయారీ లోపం అని పేర్కొంది. వాహన రిజిస్ట్రేషన్ ఆరు నెలల ఆలస్యం కావడానికి కంపెనీ నిర్లక్ష్యమే కారణమని మండిపడింది. హైబ్రిడ్ వాహనాలలో విద్యుత్ లీకేజీలు వంటి సమస్యలు డ్రైవర్లు, ప్రయాణీకుల భద్రతకు తీవ్ర ప్రమాదం అని స్పష్టం చేసింది.
45 రోజుల్లోగా చెల్లించకపోతే
కారు తయారీదారుడు, విక్రేత సంయుక్తంగా లేదా విడిగా ఫిర్యాదుదారుడికి 45 రోజుల్లోపు అదే మోడల్ కొత్త కారును అందించాలని కమిషన్ తెలిపింది. రిజిస్ట్రేషన్ రుసుమును కూడా భరించాలని ఆదేశించింది. లేదంటే కారు పూర్తి ధర (రూ.1,01,31,174), రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలపై (రూ.9,95,000) 6శాతం వార్షిక వడ్డీతో కస్టమర్కు చెల్లించాలని తీర్పునిచ్చింది. 45 రోజుల్లోపు చెల్లించకపోతే ఏటా 9శాతం వడ్డీ రేటు కట్టాలని ఆదేశించింది. అంతేకాకుండా, వినియోగదారుడు అనుభవించిన వేదనకు రూ.50,000, వ్యాజ్యం ఖర్చులకు రూ.15,000 పరిహారం కూడా చెల్లించాలని ఆదేశించింది.
కలాం మాటలతో రైతుగా మహిళా- సేంద్రీయ వ్యవసాయంతో లాభాలు- కరువు ప్రాంతాల్లో సాగు విప్లవం
కటక్లో మళ్లీ హింస- 25మందికి గాయాలు- ఇంటర్నెట్ సేవలు బంద్-36 గంటల కర్ఫ్యూ