రెండో తరగతి చిన్నారిని కర్రతో కొట్టి, 100గుంజీలు తీయించిన టీచర్- టాయిలెట్కు అనుమతి అడిగినందుకే!
Published : September 7, 2025 at 12:21 PM IST
Teacher Beat Student In Chhattisgarh : రెండో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థిని పట్ల ఓ ఉపాధ్యాయుడు దారుణంగా ప్రవర్తించాడు. క్లాస్ జరుగుతున్న సమయంలో టాయిలెట్ వెళ్లేందుకు అనుమతి అడిగినందుకు కర్రతో కొట్టారు. అంతటితో అగకుండా 100 గుంజీలు తీయించారు. దీంతో ఆ బాలిక నడవలేని పరిస్థితికి వచ్చింది. దీనిపై అధికారులకు బాలిక తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు చేయగా ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో ఆ ఉపాధ్యాయుడిని సస్పెండ్ చేశారు. ఈ ఘటన ఛత్తీస్గఢ్లో జరిగింది.
అసలేం జరిగిదంటే?
సర్గుజా జిల్లా ప్రతాప్గఢ్ ప్రాంతంలోని డీఏవీ ముఖ్యమంత్రి పబ్లిక్ స్కూల్లో సెప్టెంబర్ 5న జరిగింది. రెండో తరగతి చదువుతున్న ఓ విద్యార్థిని టాయిలెట్కు వెళ్లేందుకు టీచర్ను అనుమతి అడిగింది. ఫోన్ చూస్తున్న టీచర్ నమ్రతా సింగ్, ఆ విద్యార్థిని కర్రతో కాళ్లపై కొట్టి, 100 గుంజీలు తీయించారు. దీంతో బాలిక నడవలేక పోయింది. బాలిక పరిస్థితి చూసిన తల్లిదండ్రులు ఆరా తీయగా, స్కూల్లో జరిగిన విషయమంతా చెప్పింది. దీంతో ఆగ్రహించిన తల్లిదండ్రులు స్కూల్ సిబ్బందికి ఫిర్యాదు చేశారు. ఉపాధ్యాయుడిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో పోలీసులుకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో ఈ విషయం వెలుగులో వచ్చింది.
టాయిలెట్కు వెళ్లేందుకు అనుమతి అడిన విద్యార్థిని నమ్రతా సింగ్ అనే ఉపాధ్యాయుడు కర్రతో కొట్టాడని, 100 గుంజీలు తీయించారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. గుంజీలు తీసేటప్పుడు కూడా కొట్టారని చెప్పారు. దీంతో బాలిక కండరాలు గాయాల పాలై నిలబడలేని పరిస్థితికి చేరుకుందని ఆరోపించారు. దీనిపై మొదట ప్రధానోపాధ్యాయుడికి ఫిర్యాదు చేశామని, అటువంటివి ఏం జరగలేదని చెప్పారని వాపోయారు. ఆ ఉపాధ్యాయుడిపై ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదని అందుకే పోలీసులును ఆశ్రయించినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
పోలీసు ఫిర్యాదు ఆధారంగా జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి దినేశ్ ఝా భిలాయ్ డీవీఏ ముఖ్యమంత్రి పబ్లిక్ స్కూల్స్ ప్రాంతీయ డైరెక్టర్కు లేఖ రాశారు. ఈ ఘటనపై చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ఆ లేఖ ఆధారంగా శనివారం టీచర్ నమ్రతా సింగ్ను వెంటనే విధుల నుంచి తొలగించారు. అలాగే, ప్రధానోపాధ్యాయుడు రాజీవ్ సింగ్ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించినందుకు ఆయనను కొన్ని రోజుల పాటు సస్పెండ్ చేశారు. ప్రస్తుతం దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని దినేశ్ తెలిపారు.
విద్యార్థినితో గుంజీలు తీయించిన టీచర్కు జరిమానా
తమిళనాడులో కూడా ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. శివగంగై జిల్లా తిరుమానగర్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఏడో తరగతి విద్యార్థిని పట్ల దారుణంగా ప్రవర్తించారు. హోం వర్క్ చేయలేదని చిత్ర అనే ఉపాధ్యాయిని ఒకరోజు 200, మరుసటి రోజు 400 గుంజీలు తీయించారు. దీంతో బాలిక స్పృహకోల్పోయింది. ఆమెను స్నేహితులు సైకిల్పై ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. అనంతరం బాలిక ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆస్పత్రికి తరలించారు. తరువాత బాలిక తల్లిదండ్రులు ఆ టీచర్పై చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర మానవ హక్కుల కమిషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై వివరణ ఇవ్వాలని ఆ టీచర్కు పలుమార్లు గడువు ఇచ్చిన హాజరుకాలేదు. దీంతో విద్యార్థినితో గుంజీలు తీయించిన ఉపాధ్యాయినికి రూ.2లక్షల జరిమానా విధిస్తూ తమిళనాడు మానవ హక్కుల కమిషన్ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది.