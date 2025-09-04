ETV Bharat / bharat

GST Revamp 2025 Whats Cheaper And Costlier : అమెరికా సుంకాల బాదుడుతో భారత్ వస్తు,సేవల ఎగుమతులు గణనీయంగా తగ్గిపోయాయి. ఈ నష్టాన్ని కవర్ చేసుకునేందుకు దేశంలో వస్తు, సేవల వినియోగాన్ని పెంచాలని కేంద్రంలోని మోదీ సర్కారు నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగానే బుధవారం (సెప్టెంబరు 3న) జరిగిన 56వ జీఎస్​టీ కౌన్సిల్‌ సమావేశంలో వస్తు,సేవల పన్ను సంస్కరణలపై విప్లవాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. సెప్టెంబర్​ 22 నుంచి మనదేశంలో 5 శాతం, 18 శాతం జీఎస్​టీ శ్లాబులు అమల్లో ఉంటాయని వెల్లడించారు. ఈ మార్పుతో భారతీయ రైతులకు ఎంతో ప్రయోజనం కలగనుంది. దేశంలోని సామాన్య ప్రజల ఆస్పత్రి ఖర్చులు తగ్గనున్నాయి. హోటల్ బిల్లులు 7 శాతం దిగిరానున్నాయి. ఇంతకీ జీఎస్​టీ రేట్ల హేతుబద్ధీకరణ వల్ల వస్తుసేవల్లో ఏవి చౌక అవుతాయి ? ఏవి ఖరీదవుతాయి ?తెలుసుకుందాం.

జై కిసాన్ : వ్యవసాయ యంత్రాలపై జీఎస్​టీ డౌన్
మన దేశానికి రైతులే వెన్నెముక. నేటికీ భారత్‌లో ఎక్కువ మంది ప్రజలకు ప్రధాన జీవనాధారం వ్యవసాయమే. రైతులు వ్యవసాయ అవసరాల కోసం నిత్యం ఎన్నో యంత్రాలు, క్రిమి సంహారకాలు(పెస్టిసైడ్స్), ఎరువులు (ఫెర్టిలైజర్స్) వినియోగిస్తుంటారు. 15 హార్స్‌పవర్ ‌లోపు సామర్థ్యం కలిగిన డీజిల్ ఇంజిన్లు, చేతి పంపులు, బిందు సేద్యం పరికరాలు, స్ప్రింక్లర్ల నాజిల్‌లు, నేలను చదును చేసే యంత్రాలు, ఉద్యానవన యంత్రాలు, పంటకోత యంత్రాలు, నూర్పిడి యంత్రాలు, కంపోస్టింగ్ యంత్రాలు, ట్రాక్టర్లపై జీఎస్​టీని ప్రస్తుతమున్న 12 శాతం నుంచి 5 శాతానికి తగ్గించారు. సెల్ఫ్ లోడింగ్ వ్యవసాయ ట్రైలర్లు, మనుషుల సాయం అవసరమైన తోపుడు బండ్లకు కూడా ఈ తగ్గింపు వర్తిస్తుంది. అయితే 1800 సీసీ కంటే ఎక్కువ ఇంజిన్ సామర్థ్యం కలిగిన సెమీ ట్రైలర్‌ల కోసం వినియోగించే రోడ్ ట్రాక్టర్లకు ఈ తగ్గింపు వర్తించదు. జీఎస్​టీ తగ్గినందు వల్ రైతులకు గణనీయంగా డబ్బు ఆదా కానుంది.

ట్రాక్టర్ల భాగాల ధరలు తగ్గుతాయ్
ట్రాక్టర్ వెనుక భాగపు టైర్లు, ట్యూబ్‌లు, ట్రాక్టర్లలో వినియోగించే 250 సీసీ కంటే ఎక్కువ సిలిండర్ సామర్థ్యం కలిగిన డీజిల్ ఇంజిన్లు, ట్రాక్టర్ల హైడ్రాలిక్ పంపులు, వెనుక చక్రాల రిమ్, సెంటర్ హౌసింగ్, ట్రాన్స్‌మిషన్ హౌసింగ్, ఫ్రంట్ యాక్సిల్ సపోర్ట్, బంపర్లు, బ్రేక్ అసెంబ్లీ, గేర్ బాక్స్‌లు, ట్రాన్స్ యాక్సిల్స్, రేడియేటర్ అసెంబ్లీ అండ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ భాగాలు, ట్రాక్టర్ల ఇతరత్రా భాగాలు, సహాయక పరికరాలపై జీఎస్​టీని 18 శాతం నుంచి 5 శాతానికి తగ్గించారు. దీంతో ఇవన్నీ చౌకగా లభించనున్నాయి.

ఎరువులు, బయో పెస్టిసైడ్ల‌పై జీఎస్​టీ 5 శాతమే
సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం, నైట్రిక్ ఆమ్లం, అమోనియా వంటి కీలక ఎరువుల ఇన్‌పుట్‌లపై జీఎస్​టీని 18 శాతం నుంచి 5 శాతానికి తగ్గించారు. పలు బయో పెస్టిసైడ్ల ధరలూ తగ్గనున్నాయి. ఎందుకంటే బాసిల్లస్ తురింజియెన్సిస్ రకాలు, ట్రైకోడెర్మా విరైడ్, ట్రైకోడెర్మా హార్జియనమ్, సూడోమోనాస్ ఫ్లోరోసెన్స్, బ్యూవేరియా బాసియానా, హెలికోవర్పా ఆర్మిగెరా ఎన్‌పీవీ, స్పోడోప్టెరా లిటురా ఎన్‌పీవీ, వేప ఆధారిత పురుగుమందులు, సింబోపోగన్ వంటి బయో పెస్టిసైడ్‌లపై జీఎస్​టీని 12 శాతం నుంచి 5 శాతానికి తగ్గించారు. దీంతోపాటు 'ఎరువుల నియంత్రణ ఉత్తర్వు -1985' కింద పొందుపర్చిన సూక్ష్మ పోషకాలపైనా జీఎస్​టీని 5 శాతానికి తగ్గించారు.

ఆరోగ్య భరోసా : ఆస్పత్రి ఖర్చులను తగ్గించేలా మార్పులు
దేశంలోని సామాన్య ప్రజల ఆస్పత్రి ఖర్చులను తగ్గించే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమైన జీఎస్​టీ సంస్కరణలు చేసింది. దీనివల్ల గుండె జబ్బులు, క్యాన్సర్, డయాబెటిస్, ఎయిడ్స్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడే వారికి ఆర్థిక ఊరట లభించనుంది. ఇలాంటి వ్యాధుల చికిత్సకు ప్రజలు నిత్యం వినియోగించే మందులు, ఆరోగ్య సంబంధిత ఉత్పత్తులు, వైద్య పరికరాలపై ప్రస్తుతం 12 శాతం నుంచి 18 శాతం దాకా జీఎస్​టీ ఉంది. వీటిలో కొన్నింటిపై జీఎస్​టీని 5 శాతానికి, మరి కొన్నింటిపై జీఎస్​టీని జోరోకు మోదీ సర్కారు తగ్గించింది. దీనివల్ల ఎంతోమంది వ్యాధిగ్రస్తుల నెలవారీ ఆస్పత్రి ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గనున్నాయి. థర్మామీటర్లపై జీఎస్​టీని 18 శాతం నుంచి 5 శాతానికి తగ్గించారు. అత్యవసరాల్లో వినియోగించే మెడికల్ గ్రేడ్ ఆక్సిజన్, డయాగ్నస్టిక్ కిట్లు, రీఏజెంట్లు, గ్లూకోమీటర్, టెస్ట్ స్ట్రిప్‌లు, కరెక్టివ్ గ్లాసులపైనా జీఎస్​టీని 12 శాతం నుంచి 5 శాతానికి తగ్గించారు.

బీమా రయ్ రయ్ : చౌకగా పాలసీలు
ఇప్పటివరకు జీవిత బీమా పాలసీలు, ఆరోగ్య బీమా పాలసీల ప్రీమియంలపై మనం జీఎస్​టీని చెల్లించాం. ఇకపై వాటిపై జీఎస్​టీని చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆ పాలసీలను జీఎస్​టీ నుంచి మోదీ సర్కారు మినహాయించింది. దీనివల్ల రాబోయే రోజుల్లో దేశ ప్రజలు పెద్దసంఖ్యలో జీవిత బీమా పాలసీలు, ఆరోగ్య బీమా పాలసీలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రత్యేకించి ఎగుమ మధ్యతరగతి వర్గం నుంచి మంచి స్పందన వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. దీనివల్ల బీమా వ్యాపారం రెక్కలు తొడగనుంది. ప్రత్యేకించి ఆరోగ్య బీమా పాలసీలు పెరిగితే, ప్రభుత్వంపై ప్రజా వైద్యఖర్చుల భారం గణనీయంగా తగ్గనుంది. సరుకుల రవాణాకు సంబంధించిన థర్డ్ పార్టీ బీమా సేవలపై ఇప్పటివరకు ఇన్‌పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ (ఐటీసీ)తో 12 శాతం జీఎస్టీని విధించేవారు. ఇకపై ఐటీసీ సహా 5 శాతం జీఎస్​టీ చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.

పర్యాటకానికి ఊతం : హోటల్ గదుల రేట్లు తగ్గుముఖం
జీఎస్​టీ సంస్కరణల ప్రభావంతో హోటళ్లలోని గదుల బుకింగ్ రేట్లు బాగా తగ్గనున్నాయి. దీనివల్ల మన దేశంలో పర్యాటక రంగానికి మరింత ప్రోత్సాహం లభించనుంది. ప్రత్యేకించి భారతీయ టూరిస్టులు తక్కువ రేటుకే హోటల్ గదులను బుక్ చేసుకోగలుగుతారు. ప్రస్తుతం అన్ని రకాల హోటల్ గదుల బుకింగ్‌పై ఇన్‌పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ (ఐటీసీ)తో 12 శాతం జీఎస్​టీని విధిస్తున్నారు. దీన్ని 5 శాతానికి తగ్గించారు. రూ.7500లోపు రేటు కలిగిన హోటల్ గదుల బుకింగ్‌కు ఈ మార్పు వర్తిస్తుంది. ఎకానమీ క్లాస్ విమాన టికెట్లపై 5 శాతం జీఎస్​టీనే విధించాలని నిర్ణయించారు.

సామాన్యుడికి ఆదా : ఆహార పదార్థాలు, పానీయాల రేట్లు డౌన్

  • అన్ని రకాల చపాతీలు, పరోటాలపై ప్రస్తుతం 5 శాతం జీఎస్​టీ ఉండగా, ఇకపై ఎటువంటి పన్ను విధించరు.
  • అల్ట్రా హై టెంపరేచర్ పాలు, చనా లేదా పన్నీర్, పిజ్జా బ్రెడ్, ఖాక్రాపై జీఎస్​టీని 5 శాతం నుంచి సున్నాకు తగ్గించారు.
  • వెన్న, నెయ్యి, డ్రై నట్స్, కండెన్స్డ్ మిల్క్, సా‌స్‌లు, మాంసం, చక్కెర ఉడికించిన మిఠాయి, జామ్, ఫ్రూట్ జెల్లీలు, కొబ్బరి నీరు, నమ్కీన్, 20 లీటర్ల సీసాలలో ప్యాక్ చేసిన తాగునీరు, పండ్ల గుజ్జు, పండ్ల రసం, పాలతో కూడిన పానీయాలు, ఐస్ క్రీంతో కూడిన పానీయాలు, పేస్ట్రీ, బిస్కెట్లు, కార్న్ ఫ్లేక్స్, తృణధాన్యాలు, చక్కెర మిఠాయిలపై జీఎస్​టీని 18 శాతం నుంచి 5 శాతానికి తగ్గించారు.
  • ఇతర ఫ్యాట్స్, జున్నుపైనా జీఎస్​టీని 12 శాతం నుంచి 5 శాతానికి తగ్గించారు.
  • పాలకు బదులుగా డ్రై ఫ్రూట్స్, ఓట్స్, బియ్యం, సోయా, బటానీలు, విత్తనాలు వంటి వాటితో తయారు చేసే పానీయాలు చౌకగా మారనున్నాయి. వీటిపై జీఎస్టీని 18 శాతం నుంచి 5 శాతానికి తగ్గించారు. సోయా మిల్క్ డ్రింక్స్‌పైనా జీఎస్​టీని 5 శాతానికి తగ్గించారు.

షాపింగ్‌కు రెక్కలు : తక్కువ రేట్లకే గృహోపకరణాలు, వస్త్రాలు

  • దేశంలో గృహోపకరణాలు, నిత్యావసరాల షాపింగ్‌‌ను వీలైనంత మేరకు పెంచేలా జీఎస్​టీ సంస్కరణలు చేశారు.
  • టూత్ పౌడర్, కిచెన్‌వేర్, గొడుగులు, పాత్రలు, వెదురు ఫర్నీచర్, దువ్వెనలు, టేబుల్‌వేర్, ఫీడింగ్ బాటిళ్లు, సైకిళ్లు వంటి వస్తువులపై జీఎస్​టీని 12 శాతం నుంచి 5 శాతానికి తగ్గించారు.
  • టూత్‌పేస్ట్, టూత్ బ్రష్‌లు, ఫేస్ పౌడర్, సబ్బు, హెయిర్ ఆయిల్‌, షాంపూ, టాల్కమ్ పౌడర్‌లపై జీఎస్​టీని 18 శాతం నుంచి 5 శాతానికి తగ్గించారు.
  • ఏసీలు, డిష్ వాషర్లు, టీవీలు వంటి వాటిపై జీఎస్​టీని 28 శాతం నుంచి 18 శాతానికి తగ్గించారు.
  • చెప్పులు, షూస్, వస్త్రాలపై జీఎస్​టీని 12 శాతం నుంచి 5 శాతానికి తగ్గించారు.

విద్యార్థులకు ప్రధాని మోదీ శుభవార్త
దేశంలోని కోట్లాది మంది విద్యార్థులు నిత్యం వినియోగించే వస్తువులు, పరికరాలపై జీఎస్​టీ విధించే విషయంలో మోదీ సర్కారు సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. మ్యాప్‌లు, ఛార్ట్‌లు, గ్లోబ్‌లు, పెన్సిళ్లు, షార్పెనర్‌లు, క్రేయాన్‌లు, పాస్టెల్‌లు, ఎక్సర్‌సైజ్ పుస్తకాలు, నోట్‌బుక్‌లపై జీఎస్​టీని ప్రస్తుతమున్న 12 శాతం నుంచి 0కు మార్చారు. అంటే వాటిపై ఇక జీఎస్​టీ విధించరు. ఇప్పటివరకు ఎరేజర్లపై 5 శాతం జీఎస్​టీ ఉండగా, దాన్ని కూడా పూర్తిగా తొలగించారు.

ఫిట్‌ ఇండియా : ఫిట్‌నెస్, యోగా సెంటర్లకు ఊరట
మన దేశంలో ప్రజలకు ఇప్పుడిప్పుడే ఫిట్‌నెస్‌పై ఆసక్తి పెరుగుతోంది. దీనివల్ల హెల్త్ క్లబ్‌లు, ఫిట్‌నెస్ సెంటర్లకు వెళ్లే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఈ సంఖ్యను మరింత పెంచాలని మోదీ సర్కారు నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం హెల్త్ క్లబ్‌లు, సెలూన్‌లు, బార్బర్‌లు, ఫిట్‌నెస్ సెంటర్లు, యోగా సెంటర్లకు ఊరటనిచ్చే నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. ఇప్పటివరకు ఈ కేటగిరీల వారిపై 18 శాతం జీఎస్టీని విధించేవారు. సెప్టెంబరు 22 నుంచి ఈ సేవలపై ఇన్‌పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ (ఐటీసీ) లేకుండా కేవలం 5 శాతం జీఎస్​టీని విధిస్తారు.

వాహన సేల్స్‌‌కు రెక్కలు తొడిగే యత్నం

  • 350 సీసీ వరకు ఇంజిన్ కెపాసిటీ కలిగిన మోటార్ సైకిళ్లపై ప్రస్తుతమున్న 28 శాతం జీఎస్​టీని 18 శాతానికి తగ్గించారు.
  • చిన్న హైబ్రిడ్ కార్లు కూడా పన్ను తగ్గింపు ప్రయోజనాన్ని పొందుతాయి. 1500 సీసీలోపు డీజిల్‌ హైబ్రిడ్‌ కార్లపై జీఎస్​టీని 18 శాతానికి తగ్గించారు.
  • ఎలక్ట్రానిక్ వాహనాలపై 5 శాతం జీఎస్​టీ కంటిన్యూ అవుతుంది.
  • వాహన విడిభాగాలపై జీఎస్​టీని 28 శాతం నుంచి 18 శాతానికి తగ్గించారు.
  • 1,200 సీసీలోపు ఇంజిన్ కెపాసిటీ కలిగిన, 4,000 మి.మీలోపు పొడవు కలిగిన పెట్రోల్, ఎల్‌పీజీ, సీఎన్‌జీ వాహనాలపై జీఎస్​టీని 28 శాతం నుంచి 18 శాతానికి తగ్గించారు.
  • 1,500 సీసీలోపు ఇంజిన్ కెపాసిటీ కలిగిన, 4,000 మి.మీలోపు పొడవు కలిగిన డీజిల్ వాహనాలపైనా జీఎస్​టీని 18 శాతానికి తగ్గించారు.

ఇళ్ల నిర్మాణ వ్యయాలు డౌన్ : సిమెంటు రేట్లు తగ్గుముఖం
దేశంలోని నిర్మాణ రంగానికీ ఊతం ఇచ్చే యోచనతో మోదీ సర్కారు ఉంది. ఇందులో భాగంగా సిమెంటుపై జీఎస్​టీని 28 శాతం నుంచి 18 శాతానికి తగ్గించింది. ఫలితంగా మార్కెట్‌లో సిమెంటు ధరలు తగ్గనున్నాయి. ఫలితంగా ఇళ్ల నిర్మాణ వ్యయాలు తగ్గనున్నాయి. ఈఅంశం రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి కూడా గిరాకీని పెంచనుంది.

స్వయం ఉపాధికి చేదోడు : కుట్టు మిషన్లపై జీఎస్​టీ తగ్గింపు
మనదేశంలో ఎంతోమంది వస్త్రాలు కుట్టే పనిపై ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. నిత్యం ఎంతోమంది ఈ పనిని కెరీర్‌గా ఎంచుకుంటున్నారు. అలాంటి వారికి చేదోడుగా నిలిచేందుకు కుట్టు మిషన్లు, వాటికి సంబంధించిన విడి భాగాలపై జీఎస్​టీని 12 శాతం నుంచి 5 శాతానికి తగ్గించారు.

మరింత ఖరీదయ్యే వస్తు,సేవలివీ :
'లీజర్‌‌'పై బాదుడు : ఐపీఎల్ టికెట్లు మరింత ఖరీదు
ప్రస్తుతం మన దేశం ఆర్థిక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. ఈ తరుణంలో లీజర్ కార్యకలాపాలను రాయితీలను ఇచ్చే అవకాశమే ఉండదు. అందుకే రేస్ క్లబ్ సేవలు, లీజింగ్, అద్దె సేవలు, క్యాసినోలు, జూద శాలలు, గుర్రపు పందెం నిర్వాహక సేవలు, లాటరీ సర్వీసులు, ఆన్‌లైన్ మనీ గేమింగ్‌లపై మోదీ సర్కారు కొరడా ఝుళిపించింది. వాటిపై 40 శాతం జీఎస్​టీని విధిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. కీలకమైన విషయం ఏమిటంటే మనందరికీ ఇష్టమైన ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌ల టిక్కెట్లకు ఈ జీఎస్​టీ బాదుడు వర్తిస్తుంది.

రాష్ట్రాలకు అండ : పొగాకు ఉత్పత్తులపై పరిహార సెస్‌ కొనసాగింపు
పొగాకు ఉత్పత్తుల వినియోగం వల్ల ఎంతోమంది దేశ ప్రజల ఆరోగ్యం గుల్లబారుతోంది. వాటిపై 28 శాతం జీఎస్​టీతో పాటు పరిహార సెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. కరోనా సంక్షోభ కాలంలో దేశంలోని రాష్ట్రాలు భారీగా జీఎస్​టీ ఆదాయాన్ని నష్టపోయాయి. ఆ లోటును పూడ్చుకునేందుకు ఆనాడు రాష్ట్రాలు పెద్దఎత్తున అప్పులు చేశాయి. ఈ అప్పులను రాష్ట్రాలు తిరిగి చెల్లించే వరకు పొగాకు, పొగాకు సంబంధిత ఉత్పత్తులపై పరిహార సెస్‌ను విధించుకోవచ్చని కేంద్ర సర్కారు తెలిపింది. కరోనా కాలంలో రాష్ట్రాలు చేసిన అప్పులు తీరిన తర్వాతి నుంచి పొగాకు, పొగాకు సంబంధిత ఉత్పత్తులపై 40 శాతం జీఎస్​టీ అమల్లోకి వస్తుందని వెల్లడించింది.

విదేశీ కూల్ డ్రింక్స్‌కు చెక్ : ఆ పానీయాలపై బాదుడే
మన దేశ మార్కెట్ నుంచి కోక కోలా, పెప్సీ వంటి విదేశీ కూల్ డ్రింక్స్‌ కంపెనీలు ఏటా భారీగా ఆదాయాన్ని గడిస్తున్నాయి. దీనికి అడ్డుకట్ట వేయాలని మోదీ సర్కారు సంకల్పించింది. ఇందులో భాగంగా కార్బోనేటేడ్ పానీయాలపై జీఎస్టీని 28 శాతం నుంచి 40 శాతానికి పెంచారు. కెఫిన్ పానీయాలు, ఆల్కహాల్ లేని పానీయాలపైనా జీఎస్​టీని 40 శాతానికి పెంచారు. చక్కెర లేదా ఇతర తీపి పదార్థాలను జోడించిన పానీయాలపై జీఎస్​టీని 40 శాతానికి పెంచారు.

హై కెపాసిటీ వాహనాలపై 40 శాతం జీఎస్​టీ
1,200 సీసీ కంటే ఇంజిన్ కెపాసిటీ కలిగిన, 4,000 మి.మీ కంటే ఎక్కువ పొడవు కలిగిన అన్ని వాహనాలపై జీఎస్​టీని 40 శాతానికి పెంచారు. 350 సీసీ కంటే ఎక్కువ ఇంజిన్ సామర్థ్యం కలిగిన మోటార్ సైకిళ్లకూ ఇంతే పన్ను వర్తిస్తుంది. వ్యక్తిగత ఉపయోగం కోసం పడవలు, విమానాలు, రేసింగ్ కార్లు కొన్నా 40 శాతం జీఎస్​టీ చెల్లించాల్సిందేే.

