Published : August 29, 2025 at 9:34 AM IST

IMF New Director : ఐఎంఎఫ్‌(అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి) ఎగ్జిక్యూటివ్‌ డైరెక్టర్‌గా ఆర్‌బీఐ మాజీ గవర్నర్‌ ఉర్జిత్‌ పటేల్‌ నియమితులయ్యారు. మూడేళ్లపాటు ఆయన ఈ పదవిలో కొనసాగనున్నారు. భారత ప్రభుత్వం ఉర్జిత్ పటేల్​కు కీలక అవకాశాన్ని కల్పించింది. ఆయనను అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి (ఐఎంఎఫ్) ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్‌ (ఈడీ)గా నియమిస్తూ కేంద్ర సిబ్బంది మంత్రిత్వ శాఖ గురువారం రోజు ఆదేశాలను జారీ చేసింది.

ఉర్జిత్ పటేల్‌కు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించే ప్రతిపాదనపై కేంద్ర ప్రభుత్వ నియామకాల కమిటీ ఆమోదముద్ర వేసింది. మూడేళ్ల పాటు ఐఎంఎఫ్ ఈడీ హోదాలో ఆయన బాధ్యతలు నిర్వర్తించనున్నారు. అంతకుముందు ఈ పోస్టులో డాక్టర్ క్రిష్ణమూర్తి సుబ్రమణియన్ ఉండేవారు. ఈ ఏడాది మే నెలలోనే ఆయన్ను భారత ప్రభుత్వం ఈ పదవి నుంచి తొలగించింది. పదవీ కాలం ముగియడానికి 6 నెలలు ముందే క్రిష్ణమూర్తి సుబ్రమణియన్‌ను కేంద్ర సర్కారు తప్పించడం గమనార్హం.

కెన్యా టు భారత్ : ఉర్జిత్ పటేల్‌ కెరీర్ గ్రాఫ్

  • ఉర్జిత్ పటేల్‌ కెన్యా రాజధాని నైరోబీలో 1963 సంవత్సరం అక్టోబరు 28న ఒక గుజరాతీ కుటుంబంలో జన్మించారు. ఆయన తల్లిదండ్రుల పేర్లు మంజుల, రవీంద్ర పటేల్.
  • ఉర్జిత్ పటేల్‌ వాళ్ల తాత గారు గుజరాత్‌లోని ఖేడా జిల్లా మహుదా గ్రామస్థుడు. ఈయన జీవనోపాధి కోసం కెన్యాకు వలస వెళ్లారు. నైరోబీలో ఒక కెమికల్ ఫ్యాక్టరీని ఆయన ఏర్పాటు చేశారు.
  • ఉర్జిత్ పాఠశాల విద్య అంతా కెన్యాలోనే జరిగింది.
  • 1984లో లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకానమిక్స్‌లో బీఎస్‌సీ డిగ్రీ చేశారు.
  • 1986లో బ్రిటన్‌లోని ఆక్స్‌ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఎంఫిల్ చేశారు.
  • 1990లో అమెరికాలోని యేల్ యూనివర్సిటీలో ఎకానమిక్స్‌లో పీహెచ్‌డీ చేశారు.
  • 1990 సంవత్సరం నుంచి 1995 వరకు వాషింగ్టన్‌లోని అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి (ఐఎంఎఫ్) ప్రధాన కార్యాలయంలో ఉన్న భారత్, అమెరికా, బహమాస్, మయన్మార్ డెస్క్‌‌లలో కీలక విధులు నిర్వర్తించారు.
  • 1996 నుంచి 1997 వరకు ఐఎంఎఫ్ నుంచి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు డిప్యూటేషన్‌పై వచ్చారు. రుణ మార్కెట్లు, బ్యాంకింగ్ రంగ సంస్కరణలు, పెన్షన్ ఫండ్ సంస్కరణలు, విదేశీ మారక ద్రవ్య మార్కెట్‌లో మార్పులకు సంబంధించి ఆనాడు ఆర్‌బీఐకి ఆయన సలహాలు ఇచ్చారు.
  • 1998 నుంచి 2000 వరకు భారత ఆర్థిక శాఖ (ఆర్థిక వ్యవహారాల విభాగం) కన్సల్టెంట్‌గా ఉర్జిత్ సేవలు అందించారు. అదే సమయంలో పలు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల్లోనూ వివిధ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు.
  • 2000 సంవత్సరం నుంచి 2004 వరకు భారత్‌లోని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు చెందిన పలు ఉన్నతస్థాయి కమిటీలలో ఉర్జిత్ కీలక పాత్ర పోషించారు.
  • 2013లో ఉర్జిత్ పటేల్ భారత పౌరసత్వం తీసుకున్నారు.
  • 2013 జనవరి 11న ఆయన ఆర్‌బీఐ డిప్యూటీ గవర్నర్‌గా పదవిని పొందారు.
  • ఉర్జిత్ పటేల్‌ 2016 సంవత్సరం సెప్టెంబరు 4న ఆర్‌బీఐ గవర్నర్‌గా బాధ్యతలను స్వీకరించారు. అయితే పదవీ కాలం ముగియడానికి ముందే 2018 సంవత్సరం డిసెంబరు 10న ఆయన రాజీనామా చేశారు. వ్యక్తిగత కారణాలతో రిజైన్ చేస్తున్నట్లు ఆనాడు తెలిపారు.
  • 1990వ దశకం తర్వాత పదవీ కాలం ముగియడానికి ముందే ఆర్‌బీఐ గవర్నర్ పదవికి రాజీనామా చేసిన తొలి వ్యక్తిగా ఉర్జిత్ పటేల్‌ నిలిచారు.
  • ఉర్జిత్ పటేల్‌ ఆర్‌బీఐ గవర్నర్‌గా ఉన్న టైంలోనే(2016 నవంబరు 9న) పెద్దనోట్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకుంది. అవినీతికి చెక్ పెట్టడం, నల్లధనాన్ని అరికట్టడం, ఫేక్ కరెన్సీని మార్కెట్ నుంచి తొలగించడం, ఉగ్రవాదాన్ని నిర్మూలించడం అనే లక్ష్యాలతో ఆనాడు పెద్దనోట్లను ఉపసంహరించారు.
  • 2022 సంవత్సరం జూన్‌లో చైనాలోని బీజింగ్‌లో ఉన్న ఏషియన్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంక్ (AIIB)లో వైస్ ప్రెసిడెంట్‌గా ఉర్జిత్ నియమితులయ్యారు.
  • ఇప్పుడు మోదీ సర్కారు ఆయనకు ఐఎంఎఫ్ ఈడీగా కీలక అవకాశాన్ని కల్పించింది.

