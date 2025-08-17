ETV Bharat / bharat

ECపై చర్యలకు వీల్లేకుండా- మోదీ సర్కార్​ చట్టం తెచ్చింది: రాహుల్‌ గాంధీ - RAHUL SAYS MODI GOVT SHIELDED EC

ఎలక్షన్​ కమిషన్​పై చర్యలకు వీల్లేకుండా కేంద్రం 2023లో ఓ చట్టం తీసుకువచ్చింది- కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ విమర్శలు

Rahul Gandhi
Rahul Gandhi (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 17, 2025 at 11:15 PM IST

2 Min Read

Rahul Says Modi Govt Shielded EC : ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ)పై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడానికి వీలు లేకుండా మోదీ సర్కార్​ 2023లో ఓ చట్టం తీసుకువచ్చిందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ప్రధాని మోదీ, అమిత్​ షాలకు ఈసీ సాయం చేస్తున్నందు వల్లనే ఎన్​డీఏ సర్కార్ ఇలా చేసిందని పేర్కొన్నారు. బిహార్​లో చేపట్టిన ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్​ఐఆర్​) ఓ మార్గమని ఆయన అన్నారు.

ఓటు చోరీ ఆరోపణలు చేస్తున్న విపక్షాలపై చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్​ జ్ఞానేశ్​ కుమార్​ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. కొన్ని పార్టీలు, నాయకులు చేస్తున్న నిరాధార ఆరోపణలకు ఈసీ భయపడేది లేదని అన్నారు. దీనికి కౌంటర్​గా రాహుల్ గాంధీ మరోసారి ఈసీ, బీజేపీలపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.

"ఎన్నికల ప్రక్రియకు సంబంధించిన సీసీ ఫుటేజీల విషయంలో కేంద్రం ప్రభుత్వం చట్టాన్ని మార్చింది. ఎలక్షన్​ కమిషనర్లపై ఎటువంటి కేసులు నమోదు చేసేందుకు వీల్లేకుండా 2023లోనే చట్టం చేసింది. ఎందుకంటే, ప్రధాని మోదీ, అమిత్ షాలకు ఎన్నికల సంఘం సాయం చేస్తోంది. ఓట్ల చోరీలో పాలుపంచుకుంటోంది. అందుకే ఈసీపై ఎవరూ చర్యలు తీసుకోకూడదనే ఉద్దేశంతో ఆ చట్టాన్ని తీసుకువచ్చింది."
- రాహుల్‌ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత

ఒక వ్యక్తి - ఒక ఓటు
బిహార్‌లో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ఇండియా కూటమి 'ఓటర్‌ అధికార్‌ యాత్ర' చేపట్టింది. అందులో భాగంగా తొలిరోజు ముగింపు సభలో రాహుల్ ప్రసంగిస్తూ, రాజ్యాంగాన్ని, 'ఒక వ్యక్తి- ఒక ఓటు' సూత్రాన్ని కాపాడుకునేందుకు తాము పోరాటం చేస్తున్నామని తెలిపారు.

నిరాధార ఆరోపణలు
అంతకుముందు, ఎస్​ఐఆర్​ విషయంలో ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న ఆరోపణలను కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్‌ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌ ఖండించారు. ఈసీకి అధికార, విపక్ష పార్టీలు అనే భేదభావాలు ఉండవని, అన్ని పార్టీలను సమానంగా చూస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ఓటు చోరీ పేరుతో కొందరు తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఈసీ లాంటి రాజ్యాంగ సంస్థలను అవమానించడం సరికాదన్నారు. 'ఓట్ల చోరీ' ఆరోపణలు చేస్తున్న రాహుల్‌ గాంధీ వారం రోజుల్లోపు అఫిడవిట్‌ సమర్పించాలని కోరారు. లేనిపక్షంలో వాటిని నిరాధారమైన ఆరోపణలుగా పరిగణిస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

16 రోజులపాటు కొనసాగనున్న యాత్ర
ఆగస్టు 17న ససారంలో ప్రారంభమైన 'ఓట్ అధికార్ యాత్ర' సెప్టెంబరు 1న పట్నాలో ముగుస్తుంది. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీకి బిహార్​లో ఇదే అతి పెద్ద యాత్ర. ఈ 'ఓట్ అధికార్ యాత్ర' 24 జిల్లాలు, 60 అసెంబ్లీ స్థానాలను కవర్ చేస్తుంది. ఓటర్ల హక్కులను పరిరక్షించడం, ఎన్నికల ప్రక్రియలో పారదర్శకత గురించి అవగాహన కల్పించడం ఈ యాత్ర ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంది. అందుకే ఈ యాత్రలో రాహుల్​తో పాటు ఇండియా కూటమిలో భాగస్వాములైన ఆర్​జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్, ఇతర పార్టీల నాయకులు పాల్గొంటారు.

కూటమి ఐక్యతను ప్రదర్శించడం
'ఓట్ అధికార్ యాత్ర' బిహార్​లో ఇండియా కూటమి ఐక్యతకు చిహ్నంగా నిలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ యాత్రలో రాహుల్ గాంధీ సహా ఇండియా కూటమి నాయకులు పాల్గొంటారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు ఇండియా కూటమి​లోని రెండు పెద్ద పార్టీలు బిహార్​లో దూకుడుగా ముందుకెళ్తున్నాయి. ఈ యాత్ర ద్వారా ఇండియా కూటమిలోని అన్ని భాగస్వామ్య పార్టీల కార్యకర్తలు, నాయకులకు, రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బిహార్​లోని ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కలిసి పోరాటం చేయాలనే సందేశం పంపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

