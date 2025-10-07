ETV Bharat / bharat

ఎట్టకేలకు కేజ్రీవాల్​కు దిల్లీలో బంగ్లా కేటాయింపు- మాయావతి ఇల్లు అడిగితే మరొకటి ఇచ్చిన కేంద్రం

95,లోధి ఎస్టేట్‌లో టైప్‌ VII బంగ్లా కేటాయించిన కేంద్రం

Kejriwal New House
Kejriwal New House (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 7, 2025 at 3:18 PM IST

2 Min Read
Kejriwal New House : ఆమ్​ ఆద్మీ పార్టీ జాతీయ కన్వీనర్‌, దిల్లీ మాజీ సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌కు కేంద్రం ఎట్టకేలకు అధికారిక నివాసం కేటాయించింది. ఇకపై 95, లోధి ఎస్టేట్‌లో టైప్‌ VII బంగ్లాలో ఆయన నివాసం ఉండనున్నారు. దిల్లీ శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఓటమి అనంతరం గత ఏడాది అక్టోబరులో ఆయన సీఎం అధికారిక నివాసాన్ని ఖాళీ చేశారు. అయితే దిల్లీలో మాజీ ముఖ్యమంత్రులకు ప్రభుత్వ వసతి కేటాయించే నిబంధన లేదు. దీంతో ఆయన ఆప్‌ రాజ్యసభ ఎంపీ అశోక్‌ మిత్తల్‌కు కేటాయించిన లుటియన్స్‌లోని ఫిరోజ్‌షా రోడ్డులో ఉన్న 5వ నంబరు బంగళాలో తాత్కాలికంగా నివసిస్తున్నారు.

మాయావతి ఇల్లు అడిగితే మరొకటి ఇచ్చిన కేంద్రం
ఈ క్రమంలోనే గుర్తింపు పొందిన జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా అరవింద్​ కేజ్రీవాల్‌కు తగిన నివాసం కేటాయించాలంటూ AAP న్యాయపోరాటం చేసింది. దిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు కేంద్రం నూతన బంగళాను కేటాయిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. బీఎస్పీ అధినేత్రి, యూపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి మాయావతి గతంలో నివసించిన 35, లోధి ఎస్టేట్‌లోని బంగ్లాను ఇవ్వాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆప్‌ కోరింది. కానీ, దాన్ని జులైలో కేంద్ర ఆర్థికశాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరీకి కేటాయించింది. కేజ్రీవాల్‌కు ఇప్పుడు తాజాగా కేటాయించిన ఇంట్లో గతంలో బీజేపీ నేత, జాతీయ మైనారిటీ కమిషన్‌ మాజీ ఛైర్మన్‌ ఇక్బాల్‌ సింగ్‌ లాల్‌పుర ఉండేవారు.

కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ శశిథరూర్‌, అత్యున్నత అధికారుల పక్కనే
అయితే, నూతన నివాసాన్ని కేజ్రీవాల్‌ దంపతులు ఇప్పటికే పరిశీలించినట్లు తెలుస్తోంది. పక్కనే ఉన్న 97వ భవనంలో ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ శశిథరూర్‌ నివసిస్తున్నారు. ఈయన పక్కన బంగళాల్లో సీనియర్​ నాయకులతో పాటు పలువురు అత్యున్నత స్థాయి అధికారులకు కేటాయించారు. దిల్లీలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా కేటాయించే నివాసాల్లో ఈ టైప్​ 7 బంగాళలు రెండో అత్యున్నత కేటగిరిలో ఉంటాయి. దీనిని కేంద్ర హౌజింగ్​ అర్బన్​ అఫైర్స్​ మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహిస్తోంది. టైప్-7లో నాలుగు బెడ్‌ రూమ్​లు, ఒక హాలు, వెయిటింగ్ రూమ్​, ఒక డైనింగ్ రూమ్​ ఉంటాయి. ఇది కాకుండా, రెండు రకాల ఇళ్లలో సర్వెంట్ క్వార్టర్స్, లాన్, గ్యారేజ్ ఉంటాయి. దాదాపు 5,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో కేజ్రీవాల్​ ప్రస్తుత నివాసం ఉంటుంది.

కేజ్రీవాల్​కు కేటాయించిన బంగళ (ETV Bharat)

పాత భవనాన్ని ప్రభుత్వ గెస్ట్‌హౌస్‌గా
ఇదిలా ఉండగా సీఎంగా ఉన్నప్పుడు సివిల్‌ లైన్స్‌ ఫ్లాగ్‌స్టాఫ్‌ రోడ్డులోని ఆరో నంబరు బంగళాను కేజ్రీవాల్‌ అధికార నివాసంగా వినియోగించేవారు. ఆ సమయంలో దానికి కోట్లలో ఖర్చు పెట్టి అనేక హంగులు చేసి పునర్నిర్మించారు. ఇందులో ఎంతో అవినీతి జరిగిందని ఆరోపిస్తూ శీష్‌ మహల్‌ (అద్దాల మేడ)గా విమర్శలు గుప్పించిన బీజేపీ, దీనిని ఎన్నికల్లో ప్రచారాస్త్రంగా మలచుకుంది. కేజ్రీవాల్ నివసించిన బంగ్లాలో తమ ముఖ్యమంత్రి నివసించరని బీజేపీ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. ఫలితంగా ప్రస్తుత దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖ గుప్తా వేరే బంగ్లాలో ఉంటున్నారు. కేజ్రీవాల్​ ఉన్న ఈ భవనాన్ని ప్రభుత్వ గెస్ట్‌హౌస్‌గా మార్చాలని దిల్లీలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

