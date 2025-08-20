ETV Bharat / bharat

'దుర్మార్గపు ప్రయత్నం- విపక్షాల సీఎంలను తొలగించడమే లక్ష్యం'- కేంద్రం బిల్లుపై కాంగ్రెస్ ఫైర్ - CONGRESS ON CENTRE BILLS

కేంద్రం బిల్లులపై కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పందన

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2025 at 7:12 AM IST

Congress On Centre Bills : తీవ్ర నేరారోపణలపై అరెస్టు లేదా నిర్బంధంలో ఉన్న ప్రధానమంత్రి, కేంద్రమంత్రి, ముఖ్యమంత్రి లేదా రాష్ట్ర, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల మంత్రులను పదవి నుంచి తొలగించే బిల్లులను కేంద్రం పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టనుండడంపై కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా మండపడింది. విపక్షాల సీఎంలను కేంద్రం చెప్పినట్లు వినే కేంద్రసంస్థలతో అరెస్టు చేయించి లక్ష్యంగా బిల్లులు ఉన్నాయని ఆరోపించింది.

ప్రతిపక్షాలకు చెందిన ముఖ్యమంత్రులను తొలగించి ప్రతిపక్షాలను అస్థిరపరచగల చట్టాలను తీసుకురావాలని బీజేపీ యోచిస్తోందని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. ఎన్నికల్లో ప్రతిపక్ష ముఖ్యమంత్రులను ఓడించడంలో విఫలమైన తర్వాత వారిని తొలగించడానికి అధికార పార్టీ అటువంటి చట్టాన్ని తీసుకురావాలని కోరుకుంటుందని కాంగ్రెస్ సీనియర్ ప్రతినిధి అభిషేక్ సింఘ్వీ ఆరోపించారు. ఇది దుర్మార్గపు ప్రయత్నమని విమర్శించారు.

"ఎంతటి దుర్మార్గపు వలయం! అరెస్టుకు మార్గదర్శకాలు పాటించలేదు! ప్రతిపక్ష నాయకుల అరెస్టులు విపరీతంగా, అసమానంగా ఉన్నాయి. ప్రతిపాదిత చట్టం అరెస్టు అయిన వెంటనే అధికారంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రిని తొలగిస్తుంది. ప్రతిపక్షాన్ని అస్థిరపరచడానికి ఉత్తమ మార్గంగా ఎంచుకుంటున్నారు. అధికార పార్టీ ముఖ్యమంత్రులను ఎవరూ ఎప్పుడూ తాకలేదు!!" అని అభిషేక్ సింఘ్వీ విమర్శులు గుప్పించారు.

రాహుల్ యాత్ర నుంచి దృష్టి మరల్చడానికే!
మరోవైపు, బిహార్‌లో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ నిర్వహిస్తున్న 'ఓటు అధికార్ యాత్ర' నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడమే ఈ బిల్లుల లక్ష్యమని ఆ పార్టీ నేత గౌరవ్ గొగోయ్ ఆరోపించారు. నాటకానికి తెరతీశారని విమర్శించారు. "హోంమంత్రి అమిత్ షా బిల్లులు రాహుల్ గాంధీ నిర్వహిస్తున్న ఓటు అధికార్ యాత్ర నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికి చేస్తున్న తీవ్ర ప్రయత్నం తప్ప మరొకటి కాదు. మొదట CSDS-BJP IT సెల్ డ్రామా, ఇప్పుడు బిల్లులు. స్పష్టంగా బిహార్‌లో మార్పు గాలులు వీస్తున్నాయి" అని గౌరవ్​ గొగోయ్ పోస్ట్ చేశారు.

అయితే తీవ్రమైన నేరారోపణలతో అరెస్టై వరుసగా 30 రోజులపాటు నిర్బంధంలో ఉంటే ప్రధానమంత్రినైనా, కేంద్ర మంత్రినైనా పదవి నుంచి తొలగించేందుకు వీలు కల్పించే బిల్లును బుధవారం లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నట్టు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ సవరణ బిల్లు, 130వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు, జమ్మూకశ్మీర్ పునర్వ్యవస్థీకరణ సవరణ బిల్లులను ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత వాటిని పార్లమెంటరీ సంయుక్త కమిటీకి సిఫార్సు చేయడానికి కేంద్రహోంమంత్రి అమిత్ షా లోక్‌సభలో తీర్మానం ప్రవేశపెడతారు.

1963 U.T చట్టంలో సీఎం లేదా ఒక మంత్రిని తీవ్ర నేరారోపణలపై తొలగించే నిబంధన లేదు. కాబట్టి సెక్షన్ 45కు సవరణలు చేయాల్సిఉంటుంది. రాజ్యాంగంలోనూ అలాంటి నిబంధన లేనందున చట్టపరమైన ఫ్రేమ్‌వర్క్ కోసం ఆర్టికల్ 75, 164, 239AAలను సవరించాల్సి ఉంటుంది. 2019 జమ్మూకశ్మీర్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలోనూ ఇలాంటి నిబంధన లేనందున సెక్షన్ 54ను సవరించి సీఎం లేదా మంత్రిని తొలగించే చట్టపరమైన ఏర్పాటు చేయాలనేది బిల్లు లక్ష్యం.

