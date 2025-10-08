వయనాడ్ బీభత్సం- బాధితుల విషయంలో కేంద్రం ఫెయిల్!: హైకోర్టు
కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిని దురదృష్టకరంగా అభివర్ణించిన జస్టిస్ ఏకే జయశంకరన్ నంబియార్, జస్టిస్ జోబిన్ సెబాస్టియన్లతో కూడిన ధర్మాసనం
Published : October 8, 2025 at 11:46 PM IST
Kerala HC On Wayanad Victims : 2024లో వయనాడ్లో కొండచరియలు విరిగిపడిన ఘటనకు చెందిన బాధితులు పొందిన రుణాలను మాఫీ చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం తన అధికారాలను వినియోగించుకోకపోవడం ద్వారా విఫలమైందని కేరళ హైకోర్టు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది. జస్టిస్ ఏకే జయశంకరన్ నంబియార్, జస్టిస్ జోబిన్ సెబాస్టియన్లతో కూడిన ధర్మాసనం బాధితుల రుణాలను మాఫీ చేయకూడదనే కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిని దురదృష్టకరంగా అభివర్ణించింది.
వయనాడ్ బాధితులపై బ్యాంకులు తీసుకునే రికవరీ చర్యలను తుది పరిష్కారం అయ్యే వరకు నిలిపివేయాలని ఆదేశించింది. రుణాలను తిరిగి పొందడానికి సంబంధిత బ్యాంకులు అనుసరించే పద్ధతులను మౌనంగా చూడకూడదని పేర్కొంది. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 73 ప్రకారం తనకు విస్తారమైన అధికారాలు ఉన్నాయని, అలా వ్యవహరించడానికి తాము శక్తిహీనులమని కేంద్రం చెప్పడాన్ని అంగీకరించలేమని ధర్మాసనం తెలిపింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకృతి వైపరీత్య బాధితుల జీవించే ప్రాథమిక హక్కును కాపాడటానికి బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాల్సిన బాధ్యత రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉందని భావించిందని కోర్టు చెప్పింది.
"ఈరోజు (అక్టోబర్ 8, 2025) ఒక వార్తా నివేదిక నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం 2024లో వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడటంతో ప్రభావితమైన అసోం, గుజరాత్ రాష్ట్రాలకు అదనపు కేంద్ర సహాయం ద్వారా రూ.707 కోట్ల సహాయాన్ని ఆమోదించింది. రుణ మాఫీ ద్వారా తక్షణ ప్రక్రియలో కోరిన ద్రవ్య ఉపశమనం పైన పేర్కొన్న వార్తా నివేదికలో సూచించిన గణాంకాలలో ఒక భాగం మాత్రమే" అని పేర్కొంది.
ఇలాంటి పరిస్థితులలో కేంద్రం అఫిడవిట్లో చేసిన సమర్పణలు వయనాడ్ విషాద బాధితులకు సహాయం చేయడానికి ఇష్టపడకపోవడాన్ని సూచిస్తున్నాయని బెంచ్ పేర్కొంది. రాజ్యాంగం ప్రకారం ఊహించిన సమాఖ్య సూత్రం ఏ ప్రత్యేక రాష్ట్రంలోనైనా పౌరులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం భిన్నమైన చికిత్సను అనుమతించదని కోర్టు ఎత్తి చూపింది. "ప్రజాస్వామ్య గణతంత్రంలో ప్రజల ప్రాథమిక హక్కుల రక్షణకు రాజ్యాంగ హామీని పార్టీ రాజకీయాలు తిరస్కరించలేవు. ప్రస్తుత సందర్భంలో ప్రమాదంలో ఉన్నది వయనాడ్ కొండచరియ బాధితుల గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని గడిపే ప్రాథమిక హక్కు" అని పేర్కొంది. కొండచరియ బాధితులు వ్యవసాయం, సంబంధిత ప్రయోజనాల కోసం పొందిన రుణాలను తిరిగి చెల్లించమని అడగడం వారి గౌరవానికి అవమానమని కోర్టు తెలిపింది.
"అధికారాన్ని ఉపయోగించాల్సిన పరిస్థితిలో వారికి ఉన్న అధికారాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి నిరాకరించడం ద్వారా, కేంద్ర ప్రభుత్వం వయనాడ్ బాధితులను వాస్తవంగా విఫలం చేసిందని మేం భావిస్తున్నాము" అని బెంచ్ పేర్కొంది. రాజ్యాంగం ప్రకారం అధికారాల విభజన దృష్ట్యా, పరిస్థితి చికాకు పుట్టించేలా ఉన్నప్పటికీ, ఆర్థిక విధానంపై కేంద్రం నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేయబోతోందని కోర్టు తెలిపింది. అదే సమయంలో సంబంధిత బ్యాంకులు తాము ఇచ్చిన రుణాలను తిరిగి పొందడానికి అనుసరించే షైలాకియన్ పద్ధతులను తాము మౌనంగా చూడలేమని కోర్టు పేర్కొంది. 12 బ్యాంకులను ఇంప్లీడ్ చేయాలని ఆదేశించింది. వయనాడ్ కొండచరియ బాధితులపై వారు ప్రారంభించిన ఏవైనా రికవరీ చర్యలను పిటిషన్ చివరకు పరిష్కరించే వరకు నిలిపివేయాలని ఆదేశించింది.
బాధితులు పొందిన రుణాలను పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా మాఫీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా లేదా అని స్పష్టంగా పేర్కొంటూ అఫిడవిట్లను దాఖలు చేయడం ద్వారా బ్యాంకులు తక్షణ ఉత్తర్వులను సవరించాలని కోరవచ్చని ధర్మాసనం పేర్కొంది. రుణం తిరిగి చెల్లించాలని కోరుకునే రుణ ఒప్పందాల నిబంధనలకు సంబంధించి, వడ్డీతో సహా బ్యాంకులు దానికి సమర్థన ఇవ్వాలని కోర్టు పేర్కొంది. అక్టోబర్ 29కి తదుపరి విచారణకు జాబితా చేసింది.
మరోవైపు, కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా వయనాడ్ కొండచరియలు విరిగిపడిన బాధితుల రుణాలను మాఫీ చేయడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి సంకోచం లేదని అన్నారు. బాధితులకు అవసరమైన సమయంలో వారిపై విఫలమయ్యిందని హైకోర్టు చేసిన పరిశీలనతో తాను పూర్తిగా ఏకీభవిస్తున్నానని తెలిపారు. కేరళ అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు వీడీ సతీశన్ కూడా కేంద్రం వైఖరితో విభేదిస్తూ, దీనిని తప్పుడు చర్యగా అభివర్ణించారు. బాధితులకు అన్ని రకాల రుణాలు ఉన్నాయని, కానీ ఆదాయ వనరులు లేదా ఆస్తులు లేవని ఆయన అన్నారు. ఇటువంటి పరిస్థితులలో రుణాలు మాఫీ చేయాలని కోరారు. బాధితుల రుణాలను మాఫీ చేయాలని కేరళ అసెంబ్లీ గత సంవత్సరం ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేసిందని, ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని తెలిపారు.
అయితే, గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఇతర ఉత్తర భారత రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే కేరళ విషయంలో కేంద్రం భిన్నమైన వైఖరిని తీసుకుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇది కేంద్రం తప్పుడు వైఖరి అని వాదించారు. హైకోర్టు పరిశీలనలు ఉన్నప్పటికీ, వయనాడ్ బాధితులకు సహాయం చేయాలని కేంద్రాన్ని అభ్యర్థిస్తున్నామని చెప్పారు. గత సంవత్సరం జూలై 30న ముందక్కై, చూరల్మల ప్రాంతాలలో భారీ కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. దాదాపు రెండు ప్రాంతాలు పూర్తిగా నాశనమయ్యాయి. ఆ విపత్తు 200 మందికి పైగా ప్రాణాలను బలిగొంది. వందలాది మంది గాయపడగా, 32 మంది అదృశ్యమయ్యారు.