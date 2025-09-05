కేంద్రప్రభుత్వం కొత్త పథకాలు- ట్రంప్ సుంకాల ఎఫెక్ట్ పడిన వారి కోసమే!

ETV Bharat / bharat

సహాయం చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త పథకాలు!

MODI TRUMP
MODI TRUMP (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 5, 2025 at 8:50 PM IST

1 Min Read

Centre Schemes For Exporters : సామాన్యులకు ఉపశమనం కలిగించడానికి జీఎస్టీ రేట్లను తగ్గించిన తర్వాత, అమెరికా సుంకాల కారణంగా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్న ఎగుమతిదారులకు మద్దతు ఇవ్వడానికి మోదీ ప్రభుత్వం చర్యలు ప్రారంభించింది! ఆ దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​ ప్రకటించిన అధిక దిగుమతి సుంకాలను ఎదుర్కోవడం కష్టంగా ఉన్న ఎగుమతిదారుల కోసం ప్రభుత్వం ఉపశమన ప్యాకేజీని సిద్ధం చేస్తోందని తెలుస్తోంది.

ప్రస్తుతం చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. ట్రంప్ విధించిన 50 శాతం సుంకాల ప్రభావం ఎదుర్కొంటున్న ఎగుమతిదారులకు సహాయపడే పథకాలను త్వరలో ప్రకటించవచ్చని చెప్పారు. ట్రంప్ సుంకాల వల్ల ఎక్కువగా ప్రభావితమైన రంగాల్లో వస్త్రాలు, దుస్తులు, ఆభరణాలు ఉన్నాయి.

