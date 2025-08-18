CEC Acting Like A BJP Spokesperson : ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ బీజేపీ ప్రతినిధిలా వ్యవహరిస్తున్నారని విపక్ష పార్టీలు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశాయి. బిహార్లో చేపట్టిన ' ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ' (ఎస్ఐఆర్)పై, ఓటర్ల జాబితా అక్రమాలపై తాము సంధించిన ప్రశ్నలకు ఆయన సరైన సమాధానాలు ఇవ్వడంలో విఫలమయ్యారని విమర్శించాయి. కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ఇండియా కూటమి పార్టీలు విలేకరులతో ఒక సంయుక్త సమావేశం నిర్వహించాయి. అందులో కాంగ్రెస్, టీఎంసీ, ఎస్పీ, డీఎంకే, ఆర్జేడీ మొదలైన 8 ప్రముఖ పార్టీల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. వీరంతా సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్పై విరుచుకుపడ్డారు. సీఈసీ తాము అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వకుండా, తిరిగి తమపైనే మాటలతో దాడి చేశారని ఆరోపించారు.
"ఓటు హక్కు అనేది సాధారణ పౌరులకు రాజ్యాంగం కల్పించిన అత్యంత ముఖ్యమైన హక్కు. దీనిపైనే ప్రజాస్వామ్యం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎన్నికల కమిషన్ దానిని రక్షించాలి. కానీ ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి విపక్ష పార్టీలు లేవనెత్తిన ముఖ్యమైన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వలేదు. ఈ విధంగా ఆయన తన బాధ్యతల నుంచి తప్పించుకుపారిపోతున్నారు. ప్రతిపక్ష పార్టీలు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వడానికి బదులుగా, ఆయన మాపై ఎదురుదాడి చేశారు."
- గౌరవ్ గొగోయ్, కాంగ్రెస్ నేత
'ఎన్నికలు కేవలం 3 నెలల దూరంలో ఉన్నప్పుడు ఈసీ బిహార్లో ఎస్ఐఆర్ చేపట్టింది. రాజకీయ పార్టీలతో చర్చించకుండా, హడావిడిగా ఎస్ఐఆర్ ఎందుకు చేశారో సీఈసీ చెబితే బాగుండేది. కానీ వారు దానికి సమాధానం చెప్పకుండా ఎస్ఐఆర్ ప్రకటించడానికి ఎందుకో తొందరపడుతున్నారు?' అని గౌరవ్ గొగోయ్ విమర్శలు గుప్పించారు.
'ఎన్నికలు స్వేచ్ఛగా, నిష్పక్షపాతంగా జరిగేలా చూడడం ఈసీ విధి. కానీ ప్రతిపక్షాల ఆరోపణలపై కనీసం విచారణ చేయడానికి కూడా సీఈసీ అనుమతించడం లేదు. ప్రస్తుతం ఎలక్షన్ కమిషన్ కొంత మంది అధికారుల చేతుల్లో ఉంది. వారు (బీజేపీ) వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందుకే వారు ఓట్ల చోరీ ఆరోపణలపై విచారణకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు' అని గొగోయ్ ఆరోపించారు.
అఫిడవిట్ దాఖలు చేసినా నో యూజ్
"లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడైన రాహుల్ గాంధీని అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని ఈసీ అడిగింది. అయితే 2022లో దాదాపు 1.18లక్షల మందిని ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించారని ఫిర్యాదు చేస్తూ ఎస్పీ పార్టీ ఒక అఫిడవిట్ సమర్పించింది. కానీ దానిపై ఈసీ ఎలాంటి చర్య తీసుకోలేదు" అని సమాజ్వాదీ పార్టీ నాయకుడు రాంగోపాల్ యాదవ్ అన్నారు.
లోక్సభను రద్దు చేయాలి!
గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వాడిన ఓటర్ల జాబితా సరైనది కాకపోతే, ప్రస్తుత లోక్సభను కచ్చితంగా రద్దు చేయాలని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) నాయకురాలు మహువా మొయిత్రా అన్నారు.
"లోక్సభ ఎన్నికల కోసం ఉపయోగించిన ఓటరు జాబితా మోసపూరితమైనది అయితే, అప్పుడు కచ్చితంగా ప్రస్తుత, మునుపటి ఎన్నికల కమిషనర్లపై విచారణ జరపాలి. ప్రస్తుత లోక్సభను వెంటనే రద్దు చేయాలి."
- మహువా మొయిత్రా, టీఎంసీ నాయకురాలు
కొత్త బీజేపీ ప్రతినిధి దొరికారు!
ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్పై రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ (ఆర్జేడీ) నేత మనోజ్ ఝా తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. "నిన్న మేము సీఈసీ కోసం వెతుకున్నప్పుడు, మాకు కొత్త బీజేపీ ప్రతినిధి దొరికారు" అని అన్నారు. శివసేన (యూబీటీ)కి చెందిన అరవింద్ సావంత్ కూడా 'సీఈసీ బీజేపీ ప్రతినిధిలా ప్రవర్తించారని' ఆరోపించారు.
నిరాధార ఆరోపణలు!
ఆదివారం దిల్లీలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్, ప్రతిపక్షాల ఆరోపణలను కొట్టిపారేశారు. బిహార్లో ఓటర్ల జాబితాలోని లోపాలను తొలగించడమే లక్ష్యంగా ఎస్ఐఆర్ చేపట్టామని స్పష్టం చేశారు. కానీ కొన్ని పార్టీలు తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నాయని విపక్షాలపై మండిపడ్డారు. కొందరు ఈసీ భుజంపై నుంచి కాల్పులు జరపడం తీవ్ర ఆందోళన కలిగించే అంశమని అన్నారు. విపక్షాలు చేస్తున్న డబుల్ ఓటింగ్, ఓట్ల చోరీ ఆరోపణలు పూర్తిగా నిరాధారమైనవని పేర్కొన్నారు.
