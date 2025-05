ETV Bharat / bharat

కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి పాక్ తూట్లు- భారత్​ సరిహద్దు రాష్ట్రాలపై డ్రోన్​ దాడులు - PAKISTAN BREACHED CEASEFIRE

Pakistan Breached Ceasefire ( Associated Press )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 10, 2025 at 11:45 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 12:04 AM IST 2 Min Read

Pakistan Breached Ceasefire : పాకిస్థాన్ మరోసారి నమ్మక ద్రోహానికి పాల్పడింది. కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించిన కొన్ని గంటల్లోనే జమ్మూ కశ్మీర్‌తోపాటు ఇతర సరిహద్దు రాష్ట్రాలపై డ్రోన్‌ దాడులకు తెగబడింది. పాక్​ దాడుల వల్ల శ్రీనగర్‌లో భారీ శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయని జమ్మూకశ్మీర్‌ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్‌ అబ్దుల్లా పేర్కొన్నారు. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ఏమైందని ఆయన ఎక్స్​ వేదిక ప్రశ్నించారు. నియంత్రణ రేఖ వెంబడి పాక్ కాల్పులు

పాకిస్థాన్​ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించి, అంతర్జాతీయ సరిహద్దుతోపాటు నియంత్రణ రేఖ వెంబడి శనివారం రాత్రి అనేక ప్రాంతాల్లో దాడులు చేస్తోంది. జమ్మూ కశ్మీర్‌లోని ఉధంపుర్‌, శ్రీనగర్‌లలో భారీగా కాల్పుల శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే పాక్‌ డ్రోన్లను భారత గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు ఎప్పటికప్పుడు ధ్వంసం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. పోఖ్రాన్‌, శ్రీనగర్‌లోని ఆర్మీ హెడ్‌ క్వార్టర్స్ సమీపంలో పలు పాక్​ డ్రోన్లను భారత వాయుసేన కూల్చివేసినట్లు సమాచారం.

