ETV Bharat / bharat

భారత్ శాంతిని కోరుకునే దేశం : సీడీఎస్ అనిల్ చౌహాన్ - CDS ANIL CHAUHAN ON PEACE

సీడీఎస్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు

CDS Anil Chauhan
CDS Anil Chauhan (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 26, 2025 at 10:39 AM IST

1 Min Read

CDS Anil Chauhan On Peace : భారత్​ శాంతిని ప్రేమించే దేశమని, కానీ దాన్ని తప్పుగా భావిస్తే పరిణామాలు వేరేగా ఉంటాయని సీడీఎస్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ తెలిపారు. ఎల్లప్పుడూ శాంతివాదులు కాలేమని, అవసరమైనప్పుడల్లా తిరిగి దాడి చేయడానికి దేశం సంసిద్ధంగా ఉంటుందని చెప్పారు. 'మీరు శాంతిని కోరుకుంటే, యుద్ధానికి సిద్ధం' అనే లాటిన్ కోట్​ను ప్రస్తావించారు. ఈ మేరకు మధ్యప్రదేశ్​లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో మాట్లాడారు.

భారతదేశ సైనిక శక్తిని పెంపొందించడానికి సన్నాహాల్లో భాగంగా మూడు దళాల మధ్య ఎక్కువ సమన్వయం అవసరమని సీడీఎస్​ నొక్కిచెప్పారు. భూమి, సముద్రం, గాలి, సైబర్, అంతరిక్షంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న సమయంలో మన ప్రతిస్పందన ఏకీకృతంగా, వేగంగా, నిర్ణయాత్మకంగా ఉండాలని అన్నారు. భవిష్యత్ యుద్ధభూమి సేవా సరిహద్దులను గుర్తించదని, దీనికి ఉమ్మడి ఆలోచన, ఉమ్మడి ప్రణాళిక అవసరమన్నారు.

దేశం సాంకేతికతలో మాత్రమే కాకుండా ఆలోచనల్లో, ఆచరణలో కూడా స్వతంత్రంగా మారాలని అనిల్ చౌహాన్ అభిప్రాయపడ్డారు. సిద్ధాంత, ఆచరణాత్మక అంశాలపై అవగాహన పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు. ఒక వికసిత్​ భారత్‌గా, 'శశాస్త్ర', 'సురక్షిత', 'ఆత్మనిర్భర్' లాగా ఉండాలని అన్నారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ ఇప్పటికీ కొనసాగుతోందని పునరుద్ఘాటించారు. పాకిస్థాన్​తో ఘర్షణ నుంచి భారత్ విలువైన పాఠాలు నేర్చుకుందని తెలిపారు. అవన్నీ అమల్లో ఉన్నాయని చెప్పారు.

CDS Anil Chauhan On Peace : భారత్​ శాంతిని ప్రేమించే దేశమని, కానీ దాన్ని తప్పుగా భావిస్తే పరిణామాలు వేరేగా ఉంటాయని సీడీఎస్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ తెలిపారు. ఎల్లప్పుడూ శాంతివాదులు కాలేమని, అవసరమైనప్పుడల్లా తిరిగి దాడి చేయడానికి దేశం సంసిద్ధంగా ఉంటుందని చెప్పారు. 'మీరు శాంతిని కోరుకుంటే, యుద్ధానికి సిద్ధం' అనే లాటిన్ కోట్​ను ప్రస్తావించారు. ఈ మేరకు మధ్యప్రదేశ్​లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో మాట్లాడారు.

భారతదేశ సైనిక శక్తిని పెంపొందించడానికి సన్నాహాల్లో భాగంగా మూడు దళాల మధ్య ఎక్కువ సమన్వయం అవసరమని సీడీఎస్​ నొక్కిచెప్పారు. భూమి, సముద్రం, గాలి, సైబర్, అంతరిక్షంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న సమయంలో మన ప్రతిస్పందన ఏకీకృతంగా, వేగంగా, నిర్ణయాత్మకంగా ఉండాలని అన్నారు. భవిష్యత్ యుద్ధభూమి సేవా సరిహద్దులను గుర్తించదని, దీనికి ఉమ్మడి ఆలోచన, ఉమ్మడి ప్రణాళిక అవసరమన్నారు.

దేశం సాంకేతికతలో మాత్రమే కాకుండా ఆలోచనల్లో, ఆచరణలో కూడా స్వతంత్రంగా మారాలని అనిల్ చౌహాన్ అభిప్రాయపడ్డారు. సిద్ధాంత, ఆచరణాత్మక అంశాలపై అవగాహన పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు. ఒక వికసిత్​ భారత్‌గా, 'శశాస్త్ర', 'సురక్షిత', 'ఆత్మనిర్భర్' లాగా ఉండాలని అన్నారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ ఇప్పటికీ కొనసాగుతోందని పునరుద్ఘాటించారు. పాకిస్థాన్​తో ఘర్షణ నుంచి భారత్ విలువైన పాఠాలు నేర్చుకుందని తెలిపారు. అవన్నీ అమల్లో ఉన్నాయని చెప్పారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

CDS ANIL CHAUHAN ON INDIACDS ANIL CHAUHAN SINDOORCDS ANIL CHAUHAN ON PEACE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఆరోగ్యం కోసం పరుగో పరుగు - హైదరాబాద్​లో మారథాన్ల సందడి

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.