CDS Anil Chauhan On Peace : భారత్ శాంతిని ప్రేమించే దేశమని, కానీ దాన్ని తప్పుగా భావిస్తే పరిణామాలు వేరేగా ఉంటాయని సీడీఎస్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ తెలిపారు. ఎల్లప్పుడూ శాంతివాదులు కాలేమని, అవసరమైనప్పుడల్లా తిరిగి దాడి చేయడానికి దేశం సంసిద్ధంగా ఉంటుందని చెప్పారు. 'మీరు శాంతిని కోరుకుంటే, యుద్ధానికి సిద్ధం' అనే లాటిన్ కోట్ను ప్రస్తావించారు. ఈ మేరకు మధ్యప్రదేశ్లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో మాట్లాడారు.
భారతదేశ సైనిక శక్తిని పెంపొందించడానికి సన్నాహాల్లో భాగంగా మూడు దళాల మధ్య ఎక్కువ సమన్వయం అవసరమని సీడీఎస్ నొక్కిచెప్పారు. భూమి, సముద్రం, గాలి, సైబర్, అంతరిక్షంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న సమయంలో మన ప్రతిస్పందన ఏకీకృతంగా, వేగంగా, నిర్ణయాత్మకంగా ఉండాలని అన్నారు. భవిష్యత్ యుద్ధభూమి సేవా సరిహద్దులను గుర్తించదని, దీనికి ఉమ్మడి ఆలోచన, ఉమ్మడి ప్రణాళిక అవసరమన్నారు.
దేశం సాంకేతికతలో మాత్రమే కాకుండా ఆలోచనల్లో, ఆచరణలో కూడా స్వతంత్రంగా మారాలని అనిల్ చౌహాన్ అభిప్రాయపడ్డారు. సిద్ధాంత, ఆచరణాత్మక అంశాలపై అవగాహన పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు. ఒక వికసిత్ భారత్గా, 'శశాస్త్ర', 'సురక్షిత', 'ఆత్మనిర్భర్' లాగా ఉండాలని అన్నారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ ఇప్పటికీ కొనసాగుతోందని పునరుద్ఘాటించారు. పాకిస్థాన్తో ఘర్షణ నుంచి భారత్ విలువైన పాఠాలు నేర్చుకుందని తెలిపారు. అవన్నీ అమల్లో ఉన్నాయని చెప్పారు.