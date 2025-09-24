ETV Bharat / bharat

CBSE 10, 12 పరీక్షల తేదీలు ప్రకటన- ఇకపై టెన్త్‌ పరీక్షలు ఏడాదికి రెండుసార్లు నిర్వహణ

టెన్త్‌ పరీక్షలు ఇక రెండుసార్లు- అందుకు అనుగుణంగానే తాత్కాలిక డేట్‌షీట్‌లు

CBSE Exam Datesheet 2026
CBSE Exam Datesheet 2026 (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2025 at 11:32 PM IST

CBSE Exam Datesheet 2026 : వచ్చే ఏడాది జరగనున్న పది, 12వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలకు సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE) డేట్‌ షీట్‌లను విడుదల చేసింది. ఈ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 17 నుంచి ప్రారంభమవుతాయని ప్రకటించింది. ఈ మేరకు తాత్కాలిక డేట్‌ షీట్‌లను CBSE రిలీజ్​ చేసింది. 2026 నుంచి పదో తరగతి పరీక్షలు ఏడాదికి రెండుసార్లు నిర్వహిస్తామని గతంలోనే ప్రకటించిన CBSE, అందుకు అనుగుణంగానే తాత్కాలిక డేట్‌షీట్‌లను రూపొందించింది. పదో తరగతి పరీక్షలను తొలి విడతలో ఫిబ్రవరి 17 నుంచి మార్చి 6 వరకు ఆ తర్వాత రెండో విడత పరీక్షలు మే 15 నుంచి జూన్‌ 1వరకు నిర్వహించనున్నట్లు సీబీఎస్‌ఈ కంట్రోలర్‌ (ఎగ్జామ్స్) సన్యం భరద్వాజ్‌ వెల్లడించారు.

మరోవైపు, సీబీఎస్‌ఈ 12వ తరగతి పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 17న ప్రారంభమై ఏప్రిల్‌ 9 వరకు జరగనున్నట్లు ఆయన వివరించారు. ప్రతి సబ్జెక్టు పరీక్ష అనంతరం దాదాపు పది రోజుల తర్వాత సమాధాన పత్రాల మూల్యాంకనం ప్రారంభమై, 12 రోజుల్లో పూర్తవుతుందని తెలిపారు. ఉదా: 12వ తరగతి ఫిజిక్స్‌ పరీక్ష ఫిబ్రవరి 20న జరిగితే మార్చి 3న మూల్యాంకనం ప్రారంభమై మార్చి 15 నాటితో ముగిసే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అయితే, ఈ పరీక్షల డేట్‌షీట్స్‌ తాత్కాలిమైనవేనని సీబీఎస్‌ఈ చెప్పింది. విద్యార్థులకు సంబంధించి ఆయా పాఠశాలలు పంపించిన తుది నివేదికల ఆధారంగా ఫైనల్‌ డేట్‌షీట్‌లను ప్రకటించనున్నట్లు వెల్లడించింది. కాగా, ఈసారి దాదాపు 45లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలకు హాజరవుతారని సీబీఎస్‌ఈ అంచనా వేస్తోంది.

అంతకుముందే సీబీఎస్‌ఈ పదో తరగతి విద్యార్థులకు 2026 విద్యా సంవత్సరం నుంచి బోర్డు పరీక్షలు రెండుసార్లు నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించింది. మొదటి దశ పరీక్షలు ఫిబ్రవరిలో, రెండో దశ పరీక్షలు మే నెలలో నిర్వహించి, వాటి ఫలితాలను వరసగా ఏప్రిల్, జూన్‌లో విడుదల చేస్తామని తెలిపారు. అయితే, మొదటి దశ పరీక్షలు విద్యార్థులకు తప్పని సరిగా రాయాలని ఆదేశించింది. రెండో దశ పరీక్షలకు మాత్రం అందరూ హాజరవ్వాల్సిన పని లేదని, మొదటి దశ పరీక్షల్లో వచ్చిన మార్కులను ఎవరైతే మెరుగుపరుచుకోవాలని అనుకుంటారో వారు రాయవచ్చని సూచించింది. సామాన్య శాస్త్రం, గణితం, సాంఘిక శాస్త్రం, లాంగ్వేజ్‌లలో ఏవేని మూడు సబ్జెక్టుల పరీక్షలు రెండో దశలో రాయడానికి అనుమతిస్తామని తెలిపింది. ఈ పరీక్షా విధానంలో సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు ఉండవని రెండో దశ పరీక్షలనే సప్లిమెంటరీగా పరిగణిస్తామని వివరించింది.

వాస్తవానికి, సీబీఎస్​ఈ బోర్డు పరీక్షలను సంస్కరించడం ఇదే తొలిసారేమీ కాదు. 2009లో పదో తరగతికి సీసీఈ (కంటిన్యూస్‌, కాంప్రెహెన్సివ్‌ ఎవల్యూషన్‌) విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఆ తర్వాత 2017లో దీన్ని రద్దు చేసి, మళ్లీ పాత విధానాన్నే కొనసాగించారు. అంతకుముందు కొవిడ్‌ సమయంలోనూ 10, 12 తరగతుల వార్షిక పరీక్షలను ఏడాదికి రెండు విడతలుగా నిర్వహించింది సీబీఎస్​సీ. కానీ, ఆ తర్వాత తిరిగి పాత పద్ధతినే కొనసాగిస్తుంది.

