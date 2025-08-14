ETV Bharat / bharat

రూ.60కోట్ల మోసం- బాలీవుడ్​ నటి శిల్పాశెట్టి దంపతులపై కేసు నమోదు - SHILPA SHETTY RAJ KUNDRA FRAUD CASE

బాలీవుడ్ నటి శిల్పా శెట్టి, ఆమె భర్త రాజ్​ కుంద్రాపై కేసు- వ్యాపార విషయంలో తనని మోసం చేశారని ఓ వ్యాపారవేత్త ఫిర్యాదు- ఆర్థిక నేరాల విభాగానికి కేసు అప్పగింత

Shilpa Shetty, Raj Kundra Fraud Case
Shilpa Shetty, Raj Kundra Fraud Case (Instagram/@theshilpashetty)
Shilpa Shetty, Raj Kundra Fraud Case : బాలీవుడ్ నటి శిల్పా శెట్టి, ఆమె భర్త రాజ్​ కుంద్రాపై ముంబయి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఓ వ్యాపారవేత్త తనను రూ. 60 కోట్లకు మోసం చేశారని ఆరోపిస్తూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో వీరిపై కేసు నమోదైంది. మొదట ఈ కేసు పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫోర్జరీ, మోసం నేరం కింద నమోదు చేయగా, రూ. 10 కోట్లు దాటినందుకు గానూ దర్యాప్తునకు ఆర్థిక నేరాల విభాగం(ఈఓడబ్ల్యూ)కి అప్పగించారు.

ముంబయి చెందిన వ్యాపారవేత్త దీపక్ కొఠారీ నటి శిల్పా శెట్టి, రాజ్​ కుంద్రాపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. 2015లో రాజేశ్​ ఆర్య అనే ఏజెంట్​ ద్వారా శెట్టి- కుంద్రాతో తనకు పరిచయం ఏర్పడిందని దీపక్​ ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అప్పడు వీరు ఆన్​లైన్​ షాపింగ్​ ప్లాట్​ఫామ్​ అయిన బెస్ట్​ డీల్​ టీవీకి డైరెక్టర్లుగా ఉన్నారని, అప్పటికి ఆ కంపెనీలో 87 శాతం కంటే ఎక్కువ వాటా కలిగి ఉన్నారని తెలిపారు. అయితే 2015-2023 మధ్య కాలంలో వ్యాపార విస్తరణ కోసం దీపక్​ వీరికి రూ. 60.48 కోట్లు ఇచ్చానని తెలిపారు. కానీ ఆ నిధులను శెట్టి తన వ్యక్తిగతంగా ఖర్చు చేశారని వాపోయారు.

డబ్బును సకాలంలో తిరిగి ఇస్తామన్న శెట్టి
2015 ఏప్రిల్​లో మొదటి విడతగా రూ. 31.95 కోట్లు ఇచ్చానని తెలిపారు. 2015 జులై, 2016 మార్చి మధ్య రూ. 28.54 కోట్లు అదనంగా బదిలీ చేశానని తెలిపారు. అలా మొత్తంగా రూ. 60.48 కోట్లుకు పైగా బదిలీ చేశానని పేర్కొన్నారు. ఓ సమావేశం నిర్వహించి డబ్బును సకాలంలో తిరిగి ఇస్తామని శెట్టి హమీ ఇవ్వడంతో ఒప్పందం కుదిరినట్లు దీపక్​ తెలిపారు. కానీ నెల తర్వాత సెప్టెంబర్​లో శెట్టి కంపెనీ డైరెక్టర్​ పదవికి రాజీనామా చేశారన్నారు. ఆ తర్వాత ఆ కంపెనీపై రూ. 1.28 కోట్ల దివాలా కేసు బయటపడిందన్నారు. ఈ విషయాన్ని బయటకి చెప్పలేదని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

