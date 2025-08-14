Shilpa Shetty, Raj Kundra Fraud Case : బాలీవుడ్ నటి శిల్పా శెట్టి, ఆమె భర్త రాజ్ కుంద్రాపై ముంబయి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఓ వ్యాపారవేత్త తనను రూ. 60 కోట్లకు మోసం చేశారని ఆరోపిస్తూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో వీరిపై కేసు నమోదైంది. మొదట ఈ కేసు పోలీస్ స్టేషన్లో ఫోర్జరీ, మోసం నేరం కింద నమోదు చేయగా, రూ. 10 కోట్లు దాటినందుకు గానూ దర్యాప్తునకు ఆర్థిక నేరాల విభాగం(ఈఓడబ్ల్యూ)కి అప్పగించారు.
ముంబయి చెందిన వ్యాపారవేత్త దీపక్ కొఠారీ నటి శిల్పా శెట్టి, రాజ్ కుంద్రాపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. 2015లో రాజేశ్ ఆర్య అనే ఏజెంట్ ద్వారా శెట్టి- కుంద్రాతో తనకు పరిచయం ఏర్పడిందని దీపక్ ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అప్పడు వీరు ఆన్లైన్ షాపింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అయిన బెస్ట్ డీల్ టీవీకి డైరెక్టర్లుగా ఉన్నారని, అప్పటికి ఆ కంపెనీలో 87 శాతం కంటే ఎక్కువ వాటా కలిగి ఉన్నారని తెలిపారు. అయితే 2015-2023 మధ్య కాలంలో వ్యాపార విస్తరణ కోసం దీపక్ వీరికి రూ. 60.48 కోట్లు ఇచ్చానని తెలిపారు. కానీ ఆ నిధులను శెట్టి తన వ్యక్తిగతంగా ఖర్చు చేశారని వాపోయారు.
డబ్బును సకాలంలో తిరిగి ఇస్తామన్న శెట్టి
2015 ఏప్రిల్లో మొదటి విడతగా రూ. 31.95 కోట్లు ఇచ్చానని తెలిపారు. 2015 జులై, 2016 మార్చి మధ్య రూ. 28.54 కోట్లు అదనంగా బదిలీ చేశానని తెలిపారు. అలా మొత్తంగా రూ. 60.48 కోట్లుకు పైగా బదిలీ చేశానని పేర్కొన్నారు. ఓ సమావేశం నిర్వహించి డబ్బును సకాలంలో తిరిగి ఇస్తామని శెట్టి హమీ ఇవ్వడంతో ఒప్పందం కుదిరినట్లు దీపక్ తెలిపారు. కానీ నెల తర్వాత సెప్టెంబర్లో శెట్టి కంపెనీ డైరెక్టర్ పదవికి రాజీనామా చేశారన్నారు. ఆ తర్వాత ఆ కంపెనీపై రూ. 1.28 కోట్ల దివాలా కేసు బయటపడిందన్నారు. ఈ విషయాన్ని బయటకి చెప్పలేదని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
