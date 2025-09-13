వినాయక నిమజ్జనంలో ఘోర విషాదం- 9 మంది దుర్మరణం
భక్తులపైకి దూసుకెళ్లిన ట్రక్కు
Published : September 13, 2025 at 6:45 AM IST
Road Accident In Ganesh Immersion : వినాయక నిమజ్జనోత్సవంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. భక్తులపైకి ట్రక్కు దూసుకెళ్లడతంతో 9 మంది దుర్మరణం పాలయ్యారు. మరో 20 మందికిపైగా గాయపడ్డారు. దీంతో అక్కడ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కర్ణాటకలోని హాసన జిల్లాలో హొళెనరసీపుర తాలూకా మొసళె హొసహళ్లిలో జాతీయ రహదారిపై శుక్రవారం రాత్రి 8.45 గంటలకు జరిగిందీ దుర్ఘటన.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, హాసన నుంచి హొళెనరసీపురకు వస్తున్న ఓ ట్రక్కుకు హఠాత్తుగా ఒక ద్విచక్రవాహనం అడ్డు వచ్చింది. దాన్ని తప్పించేందుకు డ్రైవర్ విఫలయత్నం చేశాడు. ఆ తర్వాత ట్రక్కుపై నియంత్రణ కోల్పోయాడు. దీంతో ఆ వాహనం వినాయక నిమజ్జన ఊరేగింపు మీదకు ఒక్కసారిగా దూసుకెళ్లింది. దీంతో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది.
VIDEO | Hassan, Karnataka: Several feared dead as a lorry crashes into Ganapati procession in Mosale Hosahalli. Further details awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) September 12, 2025
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz)
(Source: Third party) pic.twitter.com/lw4Ll5hwJu
ప్రమాదం తర్వాత, ట్రక్కు డ్రైవర్ భువనేశ్ పారిపోవడానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ ప్రజలు అతడిని పట్టుకుని, పోలీసులకు అప్పగించారు. ట్రక్కు ఒక లాజిస్టిక్స్ కంపెనీకి చెందినదిగా తెలుస్తోంది. అయితే ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, అధికారులు హుటాహుటిన ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నారు. వెంటనే సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు. గాయపడిన వారిని స్థానిక ఆస్పత్రులకు తరలించారు.
గాయపడిన వారిలో కూడా పలువురి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని చెప్పారు. ప్రమాదంలో ట్రక్కు చక్రాల కింద చిక్కుకుని నలుగురు వ్యక్తులు సంఘటనా స్థలంలోనే మరణించగా, మరో ఐదుకురు హసన్లోని వివిధ ఆసుపత్రులలో చికిత్స పొందుతూ మరణించారని పేర్కొన్నారు. "శుక్రవారం రాత్రి 8:45 గంటల మధ్య, మోసలే హోసల్లిలో గణపతి నిమజ్జన ఊరేగింపుపైకి ట్యాంకర్ లారీ నిర్లక్ష్యంగా దూసుకెళ్లినట్లు గుర్తించాం. ఘటనలో 9 మంది మరణించారు. డ్రైవర్ కూడా గాయపడ్డాడు. ఆరుగురు గ్రామస్థులు కాగా, ముగ్గురు ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు మరణించారు" అని సదరన్ రేంజ్ ఐజీపీ ఎం.బి. బోరలింగయ్య తెలిపారు.
Hassan, Karnataka | IGP Southern Range, M. B. Boralingaiah says, " yesterday, between 8 pm and 8:45 pm, a tanker lorry was found to have driven recklessly into a ganpati immersion procession in mosale hosalli. 9 people died in this incident, and the driver was also injured. 6… https://t.co/xZ6EN5wXgY pic.twitter.com/VZ7KXlIc5Q— ANI (@ANI) September 12, 2025
మోదీ సంతాపం
"కర్ణాటకలోని హసన్లో జరిగిన ప్రమాదం హృదయ విదారకంగా ఉంది. విషాద సమయంలో నా ఆలోచనలు మృతుల కుటుంబాలతో ఉన్నాయి. గాయపడిన వారు వీలైనంత త్వరగా కోలుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. మరణించిన ప్రతి ఒక్కరి బంధువులకు PMNRF నుంచి రూ. 2 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ఇస్తున్నాం. గాయపడిన వారికి రూ. 50,000 ఇవ్వనున్నాం" అని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. మరణించిన వారి కుటుంబాలకు సంతాపం తెలిపారు.
రూ.5 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా
ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య స్పందించి సంతాపం తెలిపారు. అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం, ప్రజలు తీవ్రంగా గాయపడటం పట్ల తాను బాధపడ్డానని పేర్కొన్నారు. మరణించిన వారి ఆత్మలకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తూ, గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. "మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం ఐదు లక్షల రూపాయల పరిహారం అందిస్తుంది. గాయపడిన వారి చికిత్స ఖర్చును ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. ఇది చాలా బాధాకరమైన క్షణం. ఈ విషాదంలో బాధిత కుటుంబాలకు మనమందరం అండగా నిలుస్తాం" అని సిద్ధరామయ్య సోషల్ మీడియాలో తెలిపారు.
ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಲಾರಿ ಹರಿದು ಹಲವರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿ, ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಅತೀವ ದುಃಖವಾಯಿತು.— Siddaramaiah (@siddaramaiah) September 12, 2025
ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಗಾಯಾಳುಗಳು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ…
కేంద్ర భారీ పరిశ్రమలు, ఉక్కు శాఖ మంత్రి హెచ్డీ కుమారస్వామి కూడా ఘటనపై విచారాన్ని వ్యక్తం చేశారు. "హాసన్ తాలూకాలోని మోసలే హోసహల్లిలో గణపతి నిమజ్జన ఊరేగింపు సందర్భంగా జరిగిన ఘోర ప్రమాదంలో అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, 20 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారనే వార్త విని నేను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యాను" అని అన్నారు. ప్రమాదంలో గాయపడిన వారికి ఉచిత చికిత్స అందించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
పరిహారం పెంచాలని డిమాండ్
అయితే జేడీఎస్ స్టేట్ యూత్ ప్రెసిడెంట్ నిఖిల్ కుమారస్వామి పరిహారం పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు. "మొసళె హొసహళ్లిలో గ్రామంలో ఉద్రిక్తం పరిస్థితి నెలకొంది. సోషల్ మీడియా, ఇతర మీడియా ప్లాట్ఫామ్ల ద్వారా వచ్చిన వీడియోను చూసి రాష్ట్రం మొత్తం షాక్కు గురైంది. ప్రధానంగా, గణేష్ విసర్జన కార్యక్రమం సందర్భంగా జరిగిన ఈ సంఘటనలో యువత ప్రభావితమైంది. వారి కుటుంబాల ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేదు. ప్రతి కుటుంబానికి సీఎం రూ. 5 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించారు. ముఖ్యమంత్రిని మరియు ప్రభుత్వాన్ని నేను కోరుకునేది ఏమిటంటే, దయచేసి దయతో ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. రూ. 5 లక్షలు చాలా తక్కువ కాబట్టి మొత్తాన్ని పెంచండి" అని కోరారు.
I am deeply shocked to hear the news of a horrific accident during the Ganapati immersion procession at Mosalehosahalli in Hassan Taluk, where several people lost their lives and more than 20 were seriously injured. It is extremely saddening that devotees lost their lives after…— ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ | HD Kumaraswamy (@hd_kumaraswamy) September 12, 2025